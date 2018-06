Illueca suspende el plan de pagos para saldar la deuda con la comarca

El Ayuntamiento de Illueca aprobó en pleno el pasado lunes la suspensión de un pago de 123.000 euros que tenía previsto efectuar en julio a la comarca del Aranda para continuar liquidando la deuda que tiene pendiente por el servicio de recogida de basuras y depuración de aguas desde 2006 hasta junio de 2011, que asciende a 470.000 €.

Este acuerdo plenario contó con el respaldo del concejal no adscrito Miguel Embid y el voto en contra del grupo municipal del PSOE (faltaron la edil del PAR y un concejal no adscrito). Según explicó el alcalde, Ignacio Herrero, la decisión estuvo motivada por la notificación recibido del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón comunicando su intención de retener fondos al Ayuntamiento con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista para entregárselas a la institución comarcal como esta última había solicitado. También afecta a otros órganos de la Administración central o provincial para cubrir la deuda pendiente. En 2017, el Ayuntamiento de Illueca habría recibido 130.000 euros por parte de la DPZ, 60.000 euros de DGA y 600.000 euros del Gobierno central.

El responsable local apuntó que la paralización de este pago se realizaba atendiendo a un "criterio de prudencia, hasta ver cuáles son las cantidades que se nos retienen, si son o no superiores a lo acordado en el plan de pagos para este año a la comarca y en función de esto liquidar o no la diferencia". En este sentido, Herrero explicó que, si el embargo de fondos fuese superior a la cantidad que se contempla en los presupuestos para 2018, "las arcas municipales se desestabilizarían y se verían en una situación muy grave para seguir atendiendo con normalidad los servicios básicos".