Calatayud defiende ante el INE que la ciudad supera los 20.000 habitantes

El número de vecinos de Calatayud vuelve a ser motivo de discrepancias entre el Ayuntamiento y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este organismo remitió una carta al Consistorio hace un mes, tras una pregunta escrita del PSOE, explicando que la cifra de población de la revisión del padrón municipal a 1 de enero facilitada por la localidad y la obtenida por el INE no son coincidentes. En este sentido, la entidad gubernamental contabiliza un total de 19.976 habitantes, mientas que el primer edil bilbilitano, José Manuel Aranda, detalló que hay empadronadas 20.800 personas.

Ante este desajuste, el alcalde defendió que en esta ocasión no existe "ninguna discrepancia de personas empadronadas en dos sitios a la vez". En este sentido, subrayó que se han presentado un total de 130 alegaciones, principalmente, por nacimientos no contabilizados y por vecinos extranjeros (comunitarios y no comunitarios) que no han renovado su empadronamiento. "En muchos casos son incluso usuarios actuales de los servicios sociales", insiste Aranda. La cifra oficial no se conocerá hasta el tercer trimestre de este año.

Asimismo, el regidor abogó por que en un futuro se incluya algún mecanismo para que estas personas "sean conscientes de sus obligaciones, entre ellas estar correctamente empadronadas". Desde el Ayuntamiento, a principios de año ya se lanzó una advertencia de que si los ciudadanos extranjeros no renuevan su inscripción en el padrón a los dos años, el INE les da automáticamente de baja.