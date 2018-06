Casi un siglo de historia educativa en Calatayud

Ya como IES Leonardo de Chabacier, el centro cuenta con 550 alumnos matriculados en secundaria, bachillerato y FP, y sus instalaciones se han modificado en sucesivas ampliaciones y reparaciones. Sin embargo, conserva muchos de los rasgos de sus inicios, como su carácter comarcal. "Damos respuesta a las necesidades de la sociedad, con programas de convivencia y desarrollo de capacidades, mediante coordinación con primaria o con las instituciones", afirma la actual directora, Gema Nieves.

Dentro de esos programas se encuentra el de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, siendo el bilbilitano uno de los tres únicos centros que este curso lo desarrolla en Aragón. "Es una manera de conocer países y culturas, de que los estudiantes valoren la Unión Europea", explica Nieves. Además, incide en que las actividades que acoge el centro tienen por objetivo llegar a "todo el público", remarcando el carácter "dinámico" del instituto.

Pero en todo este tiempo, aunque el centro ha cambiado, sigue valorando su pasado. Tanto que, desde el curso 2015/2016, está en marcha un proyecto de innovación docente que busca "registrar el patrimonio histórico y artístico y documental que hay en el centro desde la fundación hasta hoy", señala Roberto Viruete, profesor de Geografía e Historia y actual coordinador de la iniciativa. El resultado será una exposición, pero el trabajo ya les ha permitido descubrir varias joyas, como mapas centenarios.

Y a ese patrimonio material han querido sumar el humano. "Una de las secciones del museo consistirá en realizar pequeñas biografías de profesorado y alumnado ilustre", destaca Viruete. En estas nueve décadas, por sus aulas han pasado centenares de alumnos, como José Verón Gormaz (actual cronista de la ciudad), José Galindo Antón (primer alcalde tras la Transición), Jorge Fernández Díaz (exministro de Interior), el deportista Pablo Abián o la actriz Pilar Bergés.

Y quienes después de sentarse en los pupitres pasaron a subirse a las tarimas del mismo centro, entre ellos Agustín Sanmiguel, Peña Sanz o Blanca Langa. "Siempre dije que no volvería, pero en el fondo quería volver, y ahora me cuesta irme, porque me gusta la enseñanza y el instituto, aunque se cuele el aire o haga frío", incide esta docente que ha pasado dos etapas al mando del encerado y ya está cerca de la jubilación. También desde esa óptica lo observa Pilar Bravo, de 77 años, que fue alumna en la década de los 50 y profesora de Lengua una vez que se suprimió la segunda fase de EGB: "Veías a los profesores como algo fuera de lo común y cuando estás en su lugar ves que no es para tanto".

Entre los profesores más veteranos se encuentra Javier Latorre, jefe del Departamento de Ciencias Naturales, que reconoce que desde 1990, "todo ha cambiado, en el profesorado y en la calidad de la enseñanza". "A los alumnos les hemos preparado el camino, en lugar de prepararles para el camino", lamenta, y reivindica el fomento de la enseñanza pública. Para Vicente Alejandre, secretario y profesor de Física y Química desde hace 9 años, los alumnos de los institutos rurales "te ven como alguien mucho más cercano".