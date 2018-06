Marta Julve: “La gimnasia rítmica es un deporte que cautiva en todos los sentidos”

“Quería dar la oportunidad a niñas y niños de pueblos de la comarca de Teruel para que pudieran aprender y practicar este deporte”, explica Marta. Y es que esta disciplina no se ofrecía en la zona.

Desde entonces, el club cuenta con una media de 30 alumnas por curso que, con horas de esfuerzo y entrenamiento, desarrollan su flexibilidad, agilidad, fuerza y resistencia para la puesta en práctica de los ejercicios. “La gimnasia rítmica es un deporte que cautiva en todos los sentidos. Es una fusión de arte, belleza, elegancia, danza y música que da lugar a ejercicios espectaculares”, describe Marta.

Ejercicios como los que este domingo se podrán ver sobre el tapiz de Santa Eulalia donde va a tener lugar la exhibición de final de curso. En ella participarán las más de 30 alumnas, todas ellas chicas este año, que han trabajado en las clases de las tres localidades.

Será a las 18.00 horas, en el pabellón municipal, donde las gimnastas mostrarán ejercicios tanto individuales como en la modalidad de conjunto, con pelota, cuerda, aro, cinta o mazas. Será, en definitiva, un resumen de los resultados obtenidos de los entrenamientos de este curso que, según indica Marta, no son fáciles. “Es un deporte que exige mucho entrenamiento pero, con cariño y dedicación personal, se puede sacar lo mejor de cada alumna”, añade.

Para ello, Marta adapta los ejercicios a cada gimnasta, haciéndolos únicos y personalizados, con la clara creencia de que en gimnasia rítmica “nadie es mejor que nadie”.

Posible ampliación a nuevas localidades

Aunque todavía no se han dado a conocer las localidades concretas, Rítmica Mudéjar baraja la posibilidad de ofrecer clases en otros municipios de la zona ante la inexistencia de oferta detectada. Además, Marta aprovecha para recordar que este deporte no es solo femenino y que, aunque en el club no participe ninguno todavía, cada vez son más los chicos que lo practican.

Los interesados tienen una oportunidad de probar esta disciplina muy pronto. Será en el campus de verano que el club organiza en julio y agosto, según la localidad, y donde pueden participar niñas y niños de tres años, tengan o no experiencia en gimnasia rítmica.

Además de acrobacias y flexibilidad, se trabajarán coreografías y también habrá juegos y manualidades. El campus pasará por Cella y Villarquemado del 16 al 27 de julio y llegará a Santa Eulalia el 30 de dicho mes y se prolongará hasta el 10 de agosto. Los precios son de 40 euros una semana y 70 las dos y las plazas ya se pueden solicitar a través del club.