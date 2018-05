Belchite firmará la cesión de un convento del Pueblo Viejo para evitar su desplome

El convenio para la cesión del antiguo convento de San Rafael, uno de los edificios históricos más afectados del Pueblo Viejo, permitirá al Ayuntamiento de Belchite realizar por fin una intervención de urgencia para evitar su derrumbe. El alcalde, Carmelo Pérez, tiene previsto firmar en breve un acuerdo con la congregación de las Madres Dominicas, a quien pertenece este inmueble, después de aclarar su propiedad.

En otoño de 2017, el Consistorio solicitó una subvención de emergencia a la DPZ para apuntalar la estructura. Del convento tan solo se conserva la entrada principal y alguna pared, ya que la cubierta y su interior están completamente destruidos. La intención era, con la aportación económica provincial, apuntalar y consolidar los restos para evitar que se desplomara. Sin embargo, esa ayuda se denegó al comprobar entonces que el inmueble no era propiedad municipal. En un principio se pensó que pertenecía al Ministerio de Fomento –con competencias en la administración y gestión del patrimonio procedente de la Dirección General de Regiones Devastadas–, y se creyó que el Estado pudo adquirir el antiguo edificio y, en contraprestación, entregar el actual convento de San Rafael. De esta manera, desde el Ayuntamiento se inició el expediente para que el Gobierno central cediera de forma gratuita el edificio, situado junto a la iglesia mudéjar de San Martín de Tours, uno de los emblemas del conjunto. El responsable local afirmó, no obstante, que "no se obtuvo respuesta" del Ministerio de Fomento.

El alcalde reconoció que llevan más de un año trabajando para "dar luz" a una situación que calificó como "muy complicada". El estudio de la documentación, gracias a la colaboración del Arzobispado de Zaragoza, permitió descubrir que el convento era de la congregación de las Madres Dominicas, que ocupaban originalmente el inmueble.