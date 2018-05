Juan Luis Condón: "Hay 40 curvas en tres kilómetros, como en el siglo XIX"

Entre en la política municipal en 2003 como concejal y, desde 2007, como alcalde. Considero que ocho años es un buen momento para cambiar, porque vas entrando en rutinas… Pero la gente acaba valorando el trabajo que hacemos, la implicación, y en la última ocasión fui reelegido con más votos incluso.

¿Qué ha sido lo mejor de este tiempo?

Que la gente ve los frutos del trabajo y los valora. Lo más positivo ha sido favorecer la evolución del pueblo, modernizarlo y tener mayores servicios. Piensas en los grandes proyectos que se han hecho, como el multiservicios, la tienda, el bar, el centro sociosanitario… Pero te das cuenta que sin las pequeñas cosas, como tener línea de autobús para los niños o pequeños servicios, la vida diaria sería más difícil.

Entre esos proyectos ha estado la introducción del riego por goteo.

Llevamos tres años con el riego por goteo desde su primera fase y el balance es más que positivo. La acogida ha sido enorme, la gente está encantada y ha visto que ha reducido el gasto económico en agua hasta en una tercera parte. Además también se aumenta el rendimiento de las cosechas, y hemos minimizado la diferencia entre los años de más producción y menos. Hay menos conflictos y reduce el trabajo físico. Tienes una garantía. El aceite es un producto estrella de Sediles.

¿Y qué produce un mayor desgaste?

Como en todos los sitios, gobernar supone generar discrepancias. Nunca puedes dar gusto a todo el mundo: si arreglas una calle, por qué no mejoras otra; si pintas de azul porque no lo haces de verde. El mayor desgaste es que a veces no llegas a todo.

Es una dedicación exclusiva…

Tuya y de tu familia, de tus amigos. Cuando no estás tú, recoge los recados tu mujer, tu padre, tus hermanos. Es una implicación al 200%. Estás en tu trabajo y a veces piensas en lo que pasa en el Ayuntamiento o te vas de vacaciones y vas cogiendo ideas. Y conlleva gastos, porque soy de los que no tienen asignación y le cuesta todo. Es mi caso, y el del resto de concejales. Lo hacemos por vocación. Ni se cobran dietas por acudir al pleno. Incluso quien viene de Zaragoza a las 20.00 y se va a las 0.00 solo cobra por la gasolina.

¿El encuentro del apellido Sediles es importante?

Sí que lo es. Además de las obras tangibles, también hemos intentado potenciar el pueblo con varias actividades. Nos lanzamos un poco a la aventura, y tras varios encuentros supone para la localidad un reconocimiento en la comarca, en la provincia y hemos llegado incluso a salir de nuestras fronteras. También tenemos el mercado tradicional, que es un día para fomentar el folclore y los productos de la zona, reivindicando un precio más justo para los productos agrícolas.

¿Qué queda pendiente?

Las demandas son las históricas de este pueblo y de casi la totalidad de los pueblos de Aragón. Seguimos reivindicando una carretera digna para Sediles, porque tenemos el mismo trazado desde el siglo XIX y no estoy exagerando. Con 40 curvas en tres kilómetros. E intentando afrontar la despoblación, que es una asignatura pendiente de casi toda la España interior.

¿Qué ventajas ofrece Sediles?

Tenemos un cheque bebé, hemos sacado terrenos a unos precios muy baratos, naves industriales, hemos incrementado los servicios: internet para los vecinos, biblioteca, gimnasio, piscinas. Pero seguimos luchando. Hace falta personas y para eso es básico que la gente tenga trabajo, porque la agricultura está bien, pero en terrenos como el nuestro hay que buscar otras posibilidades.

¿Su enclave juega a favor?

Al estar cerca de la sierra Vicor es verdad que tiene un valor añadido, que tenemos un microclima. Además la cercanía a Calatayud también hace que sea atractivo, de hecho es difícil encontrar terrenos para comprar casas porque todo el mundo las tiene arregladas y no se venden. El otro día vendimos la última parcela para una pareja que quiere hacerse una casa aquí, que ninguno de los dos tiene vinculaciones con Sediles. Ahora estamos mirando para parcelar más terreno y poder ofrecerlo a la gente. Pero seguimos adoleciendo de trabajar en el pueblo, como es mi caso.

¿Cómo va funcionando el multiservicios de la localidad?

Hicimos un edificio moderno, digno y bien dotado y ha hecho que un matrimonio y sus dos hijos puedan vivir prácticamente de los ingresos que reporta.

¿Volverá a optar a la alcaldía en las próximas elecciones?

Cuando se acerque el momento, nos lo pensaremos, porque hasta abril del año que viene queda mucho tiempo y pueden pasar muchas cosas. Realmente pienso que se debería rotar más y que ocho años ya está bien, y yo que iría para 16, que está demasiado bien (ríe). Hace falta que la gente se anime y se presente. Si hay gente que quiere relevarme y tiene ganas, adelante.