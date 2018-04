Sofuentes urge la reparación de los accesos a los campos tras la granizada

Los caminos de acceso a los campos situados al norte de Sofuentes, una localidad de las altas Cinco Villas dependiente de Sos del Rey Católico, han quedado impracticables tras la intensa granizada que cayó sobre la zona la tarde del sábado. Los vecinos comprobaron ayer que muchos de estas vías agrícolas, la mayoría anegadas, no son transitables "ni con tractores", como lo describió el alcalde pedáneo, Luis González. Además, el pedrisco dañó también a unas 1.500 y 2.000 hectáreas de cultivos de colza, trigo y cebada, aunque todavía no se han valorado sobre el terreno.

"El 97% de los vecinos tenemos alguna actividad agrícola. Normalmente solemos empezar a cosechar la primera semana de junio y tal como han quedado los caminos de acceso a las fincas es urgente que la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y otras administraciones tomen cartas en el asunto en breve", explicó. González solicitará hoy una entrevista urgente con el presidente de la institución provincial, Juan Antonio Sánchez Quero.

El alcalde de esta pueblo, en el que viven de forma continuada un centenar de habitantes, lamentó que esta granizada "ha agravado" el mal estado en el que ya quedaron algunas vías tras las tormentas torrenciales de mediados de abril y si no "se actúa en ellas no se van a poder transitar". Asimismo criticó la actitud de la Confederación Hidrográfica del Ebro "que no interviene en los cauces pero tampoco permite la limpieza de los desagües".