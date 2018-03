Saúl Herrero: "Las promesas que no se cumplen hacen que te replantees seguir"

Después de siete años, sigo disfrutando de lo que hago, pero hay promesas que no se cumplen y que hacen que te replantees continuar o no. Veo la política municipal como un mundo aparte de la política, porque es cercana, la vives con los vecinos, tienes línea directa con ellos. Si no obras de mala fe, recoges los frutos. Aquí estás para resolver problemas, no para crearlos.

¿Lo mejor y lo peor?

Momentos malos hay, pero no me los guardo. Lo mejor es cómo te tratan los vecinos y es con lo único que me quedo.

¿La carretera A-2508 está entre esas partes negativas?

El arreglo de la carretera es una espina clavada y en estos siete años ha habido promesas, pero cuando estas no se cumplen, ni quedan promesas ni queda nada. Hace dos meses hablé con el presidente de la DGA y le dije que los que vivíamos en este pueblo no nos merecemos esta carretera, y parece que tomó interés. En 20 años casi todos los partidos han pasado por las administraciones del Gobierno de Aragón, pero echo en falta que no se haya materializado un plan de carreteras que recoja mejoras para este tipo de vías. Y en nuestro caso es que no ha habido ni un proyecto real para acondicionarla.

Seguro que hay algún aspecto positivo de las administraciones.

Tengo que romper una lanza en favor de la DPZ por el plan Plus de subvenciones de cada año. Con su reparto, a los pequeños municipios nos da la posibilidad de hacer cosas que antes eran impensables. Es un sistema que debería conservarse para el futuro.

El teléfono también ha sido un quebradero de cabeza.

Me tuve que quitar el teléfono fijo porque cada vez que se estropeaba, si tenías suerte, eran dos o tres días sin servicio. Esto acarrea problemas a todos los vecinos, pero en especial a los que tienen el botón de teleasistencia, las personas mayores lo sufren. Es una arista más de la despoblación.

Ahora que se habla tanto de la despoblación, ¿cómo se siente?

Sientes impotencia y rabia contra las administraciones que nos han traído hasta aquí. Vale que las localidades hemos tenido algo que ver, pero en mi caso no, que llevo 68 años aquí (ríe). Ahora escucho hablar de la despoblación como algo técnico, con encuestas y estudios, lo hacen abstracto… y eso hace que me dé la sensación de que no conocen ni a la población ni a la despoblación. Buscar teorías es difícil si no se vive la realidad: tener seis horas de médico a la semana siendo buena parte personas mayores o meterse a la cama y saber que Urgencias está a 30 kilómetros por una carretera que no se la deseo ni a mi peor enemigo. Hay que reforzar y crear empleo... el resto son parches. En la comarca de Daroca, necesitaríamos 20 empresas como Pastas Romero.

¿En qué trabaja ahora el Ayuntamiento?

Estamos en proceso de adquirir el terreno de Casa Macarenas para que, en un futuro, se pueda madurar algún proyecto, pero con el derribo de la casa, al menos la calle ya tiene anchura. Este año se está acabando la ampliación del consultorio médico para que haya una zona para enfermería, se cambiarán las farolas que faltan a bajo consumo, la pavimentación de las calles y se está arreglando la ermita de San Lamberto.

La sierra y el patrimonio son elementos del pueblo a tener en cuenta.

Son agentes positivos. En el caso de Santa Cruz es un marco muy bueno para acoger andadas y también están las rutas senderistas, como el Camino del Cid, que pasan por el término municipal. Además, desde el Ayuntamiento se quiere colaborar en recuperar las novenas de la Virgen de los Mártires.

Se restauró parte de esa iglesia, ¿queda algo pendiente?

Las torres, la fachada y las cubiertas se arreglaron hace poco más de dos años. Con ayuda del Ayuntamiento y donaciones de los vecinos se restauraron las pinturas de la cúpula y de las pechinas. Me gustaría que en un futuro, con apoyo institucional, pudiéramos seguir recuperando las pinturas de toda la nave central y de los dos ábsides.

Durante las fiestas de San Ramón, uno de los actos centrales es la carrera pedestre.

Para el pueblo tiene un valor incalculable porque es una tradición centenaria y muy valorada por todos los vecinos. En otros sitios se ha perdido, pero aquí la hemos mantenido gracias a la colaboración indispensable de María Jesús Zorraquín y José Luis Mareca, que han puesto todo su empeño para que siga adelante esta tradición.

¿Tiene previsto una tercera legislatura?

A nivel de alcalde te piensas muchas cosas: seguir igual, no seguir como alcalde o…

¿Qué quiere decir?

Como comentaba, las promesas que no se cumplen, dejan de existir y hacen que te replantees continuar o no. A nivel personal el que me conoce sabe que soy optimista y realista, y que todo lo dicho no es fruto de la frustración.