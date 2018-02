Las mujeres de Tarazona celebran el día de Santa Águeda con la bendición de sus teticas

Las mujeres han depositado los bollos con forma de la tetica de la santa en el altar, momentos antes de que empezase la misa para que pudiesen ser bendecidos. Las pastelerías de la ciudad se vuelcan con la celebración y todos los años preparan estos dulces en su honor.

La ceremonia litúrgica ha estado presidida por el obispo de la diócesis de Tarazona, Eusebio Hernández, quien ha estado acompañado del deán del cabildo catedralicio, José María Cerralbo.

“Mi suegra se llamaba Águeda, así que recuerdo que desde que me casé siempre he celebrado este día porque era su cumpleaños. Es importante que no se pierdan las tradiciones en la ciudad y aunque ya no hay comida de hermandad organizada por el Centro de Cultura Popular y Promoción Femenina, las amigas nos vamos a comer para celebrar este día”, explicó una señora antes de entrar al templo.

Por la tarde hay sesión de baile en el Centro de Mayores y otras localidades de la comarca también celebran Santa Águeda, como en Novallas, donde se servirá un chocolate en el Centro de Día, tras la cena del pasado sábado.