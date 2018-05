Cientos de personas usan internet para buscar gente con la que compartir coche

cue29/12/08 00:00

Lo de los semaforos es demencial,y además es que no lo corrigen, cada vez siguen poniendo mas, solo hay que ver los que se avecinan cerca de aragonia. Yo uso la web esa, que tiene 500 usuarios, y decir, que me parece muy cutre, que no he encontrado a nadie que haga mi trayecto con las horas y trayecto que tengo, y que apenas se le ha dado publicidad a esta web. Se habran gastado dineros para nada, porque podrian haber reaprovechado las otras webs que existen, y haberse gastado ese dinero en promocion. Pero nada, no veo que este problema se solucione simplemente haciendo una web y poniendo dos mensajes en la radio los primeros dias. Cuantas personas trabajan en plaza,malpica,..etc...? mas de 500 seguro! fracaso total