Tecnología al servicio de los animales

En el mundo animal, sobre todo en el caso de la ganadería extensiva y también en animales domésticos, hace tiempo que los dispositivos tecnológicos forman parte de su día a día. Con ellos se puede localizar al ganado, comprobar sus constantes vitales, su estado físico y otros parámetros importantes de su día a día. Pero ahora, Howlab, el grupo de investigación del I3A Unizar (Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón), ha ido un paso más en esta tecnología con el fin de poner en el centro de estas aplicaciones al animal, de manera que el hecho de llevar estos dispositivos colgados a su cuello no implique cambios comportamentales que afecten a su bienestar.

"A fecha de hoy existen muchos dispositivos de estas características pero, en la mayoría de las ocasiones, en su diseño solo se ha tenido en cuenta al usuario humano. Nosotros hemos puesto al animal en el centro del diseño, algo que hasta ahora no se había hecho. Pensamos en su bienestar, en que esté cómodo cuando los porte y en que no los vea como un objeto extraño que provoque su rechazo o su exclusión por parte del resto del grupo. Además, juega un papel determinante la fiabilidad de los datos que queremos registrar, ya que si el animal se siente extraño portando esta tecnología puede registrar comportamientos que no son reales y que desvirtúan los datos que buscamos", explica la ingeniera en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto Marta Siguín, una de las investigadoras del grupo Howlab del I3A Unizar, que está desarrollando esta tecnología.

Diseño centrado en el usuario

Siguín insiste en que para lograr estos objetivos en su grupo de trabajo llevan tiempo investigando la aplicación de filosofías de Diseño Centrado en el Usuario, algo que tenía claro desde que comenzó a estudiar ingeniería.

De hecho, estas intervenciones arrancaron en 2020, en pleno confinamiento, con una colaboración con un grupo de investigadores en ciencia cognitiva de la Universidad de California San Diego, que hacen estudios comparativos del comportamiento animal y humano. "Vimos que ese trataba de un campo de investigación que podía tener mucho tirón y utilidad práctica y centré en ello mi tesis. Poco a poco, hemos ido contactando con otros grupos y desarrollando nuevos proyectos, siempre teniendo en cuenta las necesidades reales que surjan", recalca Siguín, quien ha viajado a Sudáfrica, a la Reserva Natural de Loziba, para aplicar esta tecnología a los animales salvajes y ver su respuesta.

"Nuestro propósito no es crear un dispositivo que sirva para todo, sino adaptar la investigación y los avances técnicos a cada proyecto específico, primando su funcionalidad"

"Nuestro propósito no es crear un dispositivo que sirva para todo, sino adaptar la investigación y los avances técnicos a cada proyecto específico, primando su funcionalidad. Diseñamos centrándonos en las necesidades reales. Antes, estos dispositivos tenían un único compartimento muy grande en la parte de abajo y presentaban problemas altamente dependientes del diseño que afectaban al animal. Nuestro primer collar es modular y al repartir el peso reduce las laceraciones en el cuello. Cada módulo se activa en función de lo que queramos investigar, con lo que se ahorra el consumo de batería en cosas que no necesitamos conocer y que en otros dispositivos van incluidas de serie", explica.

Otro de los grandes aspectos en el que están de acuerdo los investigadores del equipo del I3A Unizar es que el fin último de este proyecto es lograr que esta tecnología se comercialice cuanto antes y sea útil. "Los resultados de esta investigación son de interés para diseñadores y fabricantes de telemetría animal, ya que contribuyen al conocimiento sobre el seguimiento animal a través del diseño del propio dispositivo y del enfoque metodológico utilizado para su logro".