Menos de un tercio de los mir de Familia de último año refuerzan centros rurales este verano en Aragón

Aragón cuenta este verano con 52 médicos internos residentes (mir) de Familia de último año para reforzar la atención primaria durante el verano, y menos de un tercio está en el medio rural. Esta medida, incluida en el plan de fidelización aprobada por el Ejecutivo autonómico para hacer frente al déficit de profesionales que se agrava durante la época estival, se ha topado, sin embargo, con las críticas de sociedades científicas, sindicatos y Colegio de Médicos de Zaragoza, que consideran que la medida es un "parche" y no contribuye a cubrir sustituciones en centros de difícil cobertura.

Al plan de fidelización, según fuentes de la Consejería de Sanidad, se han adherido 97 mir, tanto 45 de atención hospitalaria como los 52 futuros especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria. Las especialidades de cuatro años que empezaron el periodo formativo en 2020 lo hicieron con varias semanas de retraso respecto a la fecha de incorporación habitual, una situación provocada por la pandemia de coronavirus, por lo que acabarán en septiembre, cuatro meses más tarde.

Esta situación obligó a buscar fórmulas para poder contar con más facultativos durante el verano, de manera que se decidió ofrecer incentivos a aquellos residentes que están a punto de finalizar su periodo de formación para que, de forma voluntaria, pudieran acceder a los puestos y centros docentes de difícil cobertura ofertados. El Ejecutivo autonómico lanzó una página web para captar a los residentes y a los nuevos especialistas, donde detallaba que se consideran centros de difícil cobertura en el ámbito de atención primaria los 44 que recoge la orden SAN/447/2023 y aquellos donde hay vacantes sin cubrir y la bolsa de trabajadores del Salud está a cero. Una pequeña parte de los poco más de 30 centros de salud acreditados para la docencia en Medicina Familiar y Comunitaria en Aragón están ubicados en el medio rural. Además, la orden recogía también que se debía garantizar la supervisión de los residentes durante los últimos meses de formación, algo complicado de conseguir en el medio rural y, sobre todo, en consultorios alejados del centro de referencia.

Los Sindicatos Médicos de Aragón, que recurrieron este acuerdo, reconocen que aproximadamente un 30% de los mir de Familia de último año está en el medio rural. Y de ellos menos de una tercera parte en centros catalogados de difícil cobertura, La Almunia, Andorra y Caspe. Esto evidencia, explica Asun Gracia, vicepresidenta de Fasamet, que "la medida está funcionando en el medio urbano pero no en los centros de difícil cobertura", que era el objetivo del Salud, señala.

Para la secretaria general de CESM Aragón, Merche Ortín, "la mayoría de los residentes que se han contratado se han quedado en el medio urbano, sobre todo en Zaragoza, donde ya estaban tutorizados". "Este plan de fidelización -considera- no ha servido para el propósito de ese acuerdo, que era reforzar centros de difícil cobertura".

"Ante una situación excepcional"

José Manuel Cucalón, vocal de atención primaria rural del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, destaca con contundencia que la medida "no es adecuada": "No aprobamos que tengan que utilizar residentes de último año al final de su periodo formativo como adjuntos". Sin embargo, añade: "Podemos entender la excepcionalidad de este verano y que, para conciliar vacaciones, y ante la ausencia total y absoluta de médicos de Familia en bolsa, el Departamento de Sanidad haya tenido que echar mano de esta mala gestión de personal".

Destaca el carácter voluntario de esta medida y señala que "no ha solucionado el problema" porque "en la mayoría de los casos el residente se queda en su propio centro de salud y sustituye al tutor o a otro compañero". "Y una vez más el ámbito rural se queda desprotegido, donde la inmensa mayoría de centros no tienen unidades docentes" por lo que "a muy pocos les han ofertado plazas de difícil cobertura o en centros de salud rural". Por lo tanto, según reitera, "el objetivo de cubrir plazas de difícil cobertura no se ha conseguido en absoluto".

José Manuel Cucalón destaca que la atención en el medio rural "como siempre es deficitaria". Y añade con rotundidad: "La Medicina Familiar en el mundo rural va desapareciendo. Habría que decir a muchos alcaldes que se van a quedar sin médico en los próximos años. Aunque aumenten las plazas mir las nuevas generaciones lo que hacen es sustituir a compañeros de centros urbanos que se van jubilando, porque mientras haya plazas en las ciudades nadie quiere irse a los pueblos". "Y, evidentemente, apunta, la creación de la nueva especialidad de Urgencias quita músculo a la Medicina de Familia y a la parte más débil del sistema, la rural". Recuerda que sindicatos, colegios profesionales y sociedades piden "modificar el mapa sanitario, reconvertir zonas básicas de salud y reorganizar efectivos".

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, descartó antes de verano que se fueran a cerrar centros de salud por el déficit de profesionales, aunque, según dijo, se podrían reducir días u horas de visita en los consultorios para garantizar la asistencia. Algo que ya se ha tenido que materializar en Ejea de los Caballeros o en Utrillas. Desde el Departamento trasladaron hace unos días que se han iniciado los contactos con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias para impulsar la colaboración con la administración local en la mejora de la accesibilidad a los consultorios y a los centros de salud, con la filosofía de optimizar los recursos de que ya se dispone en estas administraciones.

"Es una sobrecarga"

Las sociedades científicas subrayan que el hecho de que los mir de último año asuman al final de su formación es un "parche" para un problema que se arrastra desde hace años. Así lo asegura Izarbe Galindo, presidenta de la Sociedad Aragonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc), quien reconoce que supone una "sobrecarga" a pocas semanas de terminar esta etapa y "darles una responsabilidad a los residentes que no deberían tener". "No nos parece que sea algo que esté favoreciendo a la asistencia sanitaria" a pesar de que los mir "están muy preparados". "Pero la solución no pasa por ahí", reitera.

"La mayor parte de los residentes mir están en el medio urbano y en la parte rural la atención continuada desde hace tiempo está siendo asumida por licenciados en Medicina que no tienen el título de especialista", señala.

Desde la Sociedad Aragonesa de Médicos Generales y de Familia (SEMG Aragón), su presidenta, Paola Martínez, reconoce que la preocupación principal pasa por que "se pueda garantizar la supervisión de estos profesionales que, aunque al encontrarse al final de la residencia están sobradamente preparados, no han terminado el periodo formativo. Garantizar esto se complica en algunas zonas rurales, donde hay consultorios o puestos de guardia donde sólo hay un profesional".

"En verano -indica-, debido a la falta de personal, se complica todavía más la cobertura de todos los consultorios rurales. Cuando algún profesional de estas zonas se ausenta por vacaciones se intenta que estos núcleos sean atendidos por los compañeros que atienden poblaciones cercanas. Al aumentar el número de poblaciones que tiene que atender un mismo facultativo, el horario de consulta se ve muchas veces reducido, o incluso se tiene que cerrar algún día".