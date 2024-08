Una aragonesa, a bordo del legendario Orient Express

Es su primera temporada a bordo. Tiene 24 años y desde que se embarcó en el Orient Express ha recorrido ya infinidad de veces París, Amsterdam, Venecia, Estambul... La joven zaragozana Irene Marco se desvive por que todo el pasaje que sube al tren disfrute de una estancia perfecta: recibe a los viajeros, cuida de su equipaje, les acomoda en la cabina e, incluso, se ofrece para gestionar los trámites en la frontera con su documentación. «Uno de los momentos más especiales es cuando, mientras los huéspedes están cenando, convertimos en dormitorio el sofá cama del vagón: sacamos las literas y el cambio de configuración es muy sorprendente», dice Marco, que es una de los ‘treintaytantos’ trabajadores, de una plantilla de 70 personas, que suelen acompañar cada viaje.

Pero, ¿cómo acaba una joven aragonesa velando por un viaje de ensueño en el Orient Express? «Pues yo llegué por suerte, la verdad», explica Marco, que estudió Filología Inglesa y habla español, inglés, alemán y «un poco de francés y de italiano». «A través de un conocido, me enteré de que estaban haciendo entrevistas, me apunté y hubo suerte», dice. «No buscan un perfil determinado de persona en el caso de los ‘stewards’ porque es un trabajo muy peculiar, de modo que no importa tanto que hayas estudiado Turismo u Hostelería como que tengas una buena actitud, que –obviamente– te guste viajar y que resultes empático, porque a veces se crea casi un vínculo afectivo con los pasajeros», dice la única española de las expediciones, a excepción de su compañera Anabel, una cordobesa que trabaja en la cocina.

Una treintena de profesionales forman el pasaje en cada uno de los viajes del Orient Express. Belmond

El hecho de atender en un tren tan legendario y misterioso –un símbolo del lujo de la ‘belle epoque’ que atrajo a los aristócratas de hace cien años– es algo por lo que se interesa buena parte del pasaje, que quiere conocer con detalle la historia y la leyenda del Orient Express.

Los ‘stewards’ les informan y les cuentan que la compañía belga Internationale des Wagons-Lits fue la primera en Europa en introducir los coches cama y los vagones restaurante en los trenes. Además, a bordo también hay infinidad de libros que cuentan cómo el 4 de octubre de 1883 partió por primera vez de París a Estambul el Orient Express y cómo escritores de la talla de Lawrence Durrell, Agatha Christie o Graham Greene lo inmortalizaron incluyéndolo como escenario en sus narraciones. Cuentan que fue en los años 30 cuando el tren alcanzó su auge máximo y que comenzó a decaer en la década de 1970, obligándose a ‘reinventarse’ como un reclamo nostálgico y turístico ante el ‘boom’ de los vuelos baratos y los trenes de alta velocidad.

‘Amenities’ y kimonos

«Hay viajeros muy interesados en la historia del tren y tenemos a su disposición incluso ‘merchandising’ en una pequeña boutique. Los ves enseguida: están entusiasmados y quieren interactuar con toda la tripulación», dice la joven mayordoma. «Luego hay otro tipo de pasajeros que disfrutan igualmente del viaje pero van más a su bola: pasean por los vagones, se asoman al restaurante y poco más».

Uno de los vagones clásicos, antes de sacar la litera para pasar la noche. Belmond

¿Qué queda de los lujos originales en el tren actual? Marco comenta que «cada coche es como nuestro pequeño hotel» y en cada cabina histórica (hay cinco para ‘guests’) «se da la bienvenida con champán y otras ‘amenities’ (detalles de cortesía): tienen hasta kimonos que usan a modo de batín». Tras recibir a los pasajeros en el andén, ya dentro del ferrocarril, Marco explica cómo funciona la cabina, para qué sirven los botones que tienen a su disposición, cómo usar el lavabo pequeño de cada departamento, dónde están los restaurantes, los horarios de las cenas... «Estamos disponibles para ellos 24/7».

No toda la decoración de las cabinas es la original de 1883, pero sí se ha tratado de mantener aquel espíritu con las sucesivas restauraciones de lámparas, tapices, alfombras o cortinas. De hecho, no todas las cabinas son mellizas sino que cada cual tiene su particularidad en función de si son dobles, individuales, y de si se fabricaron en un año u otro, lo que puede hacer variar la configuración de los coches cama, cuando se cambia «por arte de magia» el sofá por la cama con sus mantas. El Orient Express tiene una capacidad para unas 118 personas, que han de distribuirse en cinco coches con cabinas históricas y otros dos coches con ‘suites’ (que en lugar de tener ocho cabinas tienen cuatro). «También están las dos ‘grand suites’, que tienen tres habitaciones cada una –cuenta la zaragozana–. Cada tipo de coche tiene una temática distinta: cada ‘suite’ está decorada con elementos de la campiña, la montaña, el lago y el bosque. Luego, las ‘grand suites’ se ambientan y se consagran a ciudades del recorrido como París, Venecia, Estambul o Praga».

Los primeros coches son de finales del siglo XIX y pertenecen a la empresa belga Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Belmond

¿Más detalles? La tripulación hace unos tarjetones personalizados para cada coche y en la primera noche los pasajeros reciben dos barajas de cartas para sus ratos de asueto.

Decenas de capitales

Otra pregunta del millón es la del trayecto que cubre el Orient Express, dado que ha tenido gran variedad de recorridos con el paso de los años. El original iba de París a Estambul (en el hotel Pera Palas de la entonces Constantinopla se alojaban muchos viajeros) y esta ‘ruta clásica’ aún se completa pero únicamente dos veces al año. «Es la que conoce todo el mundo y la que mejor se vende», apunta Marco, al tiempo que explica que, ahora, «la ruta que acumula mayor número de expediciones es la que va de París a Venecia». «Es la que hacemos el 70% de las veces. Después, tenemos distintos recorridos que van a parar a Ámsterdam, Praga o Budapest, también desde París».

A lo largo de su historia y casi siempre con salida de la estación del Este (Gare de l’Est) de París, el Orient Express ha llegado a tener destinos como la ciudad rumana de Giurgiu, donde los pasajeros eran transportados a través del Danubio hasta Ruse (Bulgaria) antes de que un transbordador les llevara a Estambul. Estrasburgo, Múnich, Viena o Bucarest fueron otras de las paradas intermedias.

Dos ferroviarios belgas, que han hecho el recorrido en varias ocasiones. Belmond

El tren está activo casi todo el año: su temporada suele comenzar normalmente a finales de febrero y acaba el curso regular a mitad de noviembre. ¿Qué ocurre en los meses en los que no opera comercialmente? «En diciembre también funciona, pero suele ser con lo que llamamos ‘chárters’, esto es, viajes privados en los que distintas empresas o particulares alquilan el tren entero».

Aunque no toda la decoración de las cabinas es la original, sí se ha intentado restaurar «siguiendo el espíritu» de la ‘belle époque’

Lo cierto es que ‘darse el capricho’ de viajar en uno de los trenes históricos por antonomasia no está al alcance de cualquier bolsillo, dado que un billete puede costar entre 5.000 y 6.000 euros por persona. «La tarifa más económica es la histórica, pero es cierto que no es barato: sí sirve para quienes quieran darse un capricho o los que dicen que tienen que hacer este viaje, al menos, una vez en la vida». Con estos precios, a quienes sí se encuentra en ocasiones a bordo es a algún personaje famoso y Marco ha atendido en sus viajes –entre otros– a la cantante y actriz francesa Vanessa Paradis y a la modelo Heidi Klum y su novio Tom Kaulitz. Cuentan que la nacionalidad más habitual de los viajeros es la británica (en torno al 60% de los usuarios), seguida de la francesa, italiana y alemana. Los viajeros españoles son casi un exotismo, aunque en los últimos años se ha incrementado su presencia, así como la de los aventureros japoneses, que crecen de forma exponencial.

La joven zaragozana reconoce que de pequeña sí conocía el Orient Express, pero nunca se había planteado trabajar a bordo porque «ni siquiera sabía que seguía operativo». «En cuanto tuve la oportunidad, ni me lo pensé. Es una experiencia increíble y tengo la suerte de que toda la tripulación está muy unida y nos ayudamos los unos a los otros en los momentos malos o cuando las travesías se hacen excesivamente largas».

De los lugares que recorre, a Marco le gusta especialmente Amsterdam para hacer parada y fonda, si bien cuenta también que su viaje preferido es el clásico a Estambul, con tres noches a bordo, «que te permiten conectar con el pasaje». La ‘steward’ confía en seguir unas cuantas temporadas más trabajando en el legendario tren, cuyo atractivo sólo está a la altura de otro gran recorrido que le gustaría completar alguna vez: el del Eastern & Oriental Express, una aventura férrea que, entre pagodas y aldeas rurales, que completa la ruta entre Bangkok y Singapur.

ALGUNOS DETALLES DE LA HISTORIA

Anuncio del Orient Express con los horarios de la temporada de invierno 1888-89. Heraldo