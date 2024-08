La sequía y el turismo veraniego obligan a suministrar agua a 17 pueblos aragoneses

Diecisiete pueblos aragoneses han recibido durante junio, julio y agosto camiones cisterna de los bomberos para abastecerse de agua. El aumento del turismo veraniego en el medio rural y, sobre todo, la acuciante sequía hacen que sea necesario recibir una ayuda extra para garantizar este servicio a la población. Aun así, muchos de los alcaldes piden a los vecinos racionalizar el consumo para evitar cortes de suministro y han aplicado las primeras restricciones, como cerrar las piscinas y prohibir algunos usos, como el riego de huertos o el lavado de coches.

Desde la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) reconocen que este año la sequía y la escasez afecta a un menor porcentaje del territorio, en torno a un 10% de la Cuenca del Ebro, que coincide con unidades territoriales del sur de Aragón, principalmente en Teruel, aunque también está afectada la unidad territorial del Huerva, en Zaragoza. Aseguran que todos aquellos abastecimientos que dependen de un embalse tienen ese uso casi totalmente garantizado. Por otro lado, aquellas poblaciones cuyos abastecimientos proceden de pequeños manantiales, arroyos o pozos pueden no tener asegurado su recurso en las condiciones actuales. Algo que está sucediendo en bastantes núcleos de la cuenca del Guadalope, sobre todo en verano. En caso de necesidad, se les suministra agua a cargo de las administraciones competentes, como las diputaciones provinciales.

La provincia más afectada

La provincia de Teruel es la peor parada por la falta de lluvia. Diez poblaciones sobreviven gracias a las cisternas del servicio de extinción de incendios de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), que ya trabaja en la elaboración de un plan para prestar el servicio durante las 24 horas del día de forma ininterrumpida ante el previsible aumento de la demanda en agosto, con la prolongación de la sequía y el aumento de la población con la llegada de los veraneantes.

Suministro de agua este sábado a Cantavieja (Teruel). Javier Escriche

Las localidades afectadas por el desabastecimiento se reparten por las comarcas del Jiloca, Maestrazgo, Comunidad de Teruel, Gúdar-Javalambre y el Matarraña. La localidad que más preocupa a los bomberos es Cantavieja, la de mayor población y la que recibe más afluencia turística. Además, reciben agua con cisternas dos pedanías de Calamocha –Nueros y Valverde–, Arens de Lledó, Lanzuela, Libros, Aguilar del Alfambra, Mirambel, Bádenas y El Paúl –un núcleo de Manzanera–. Ni los más viejos del lugar recuerdan en Cantavieja una sequía tan extrema como la actual, que está secando los pinares y las encinas a las puertas del casco urbano.

El diputado delegado del servicio de bomberos en la DPT, Francisco Narro, señala que ya le han comunicado que en breve también precisarán de los camiones cisterna Bea y Miravete de la Sierra. Narro prevé que la situación de desabastecimiento "empeore a marchas forzadas" y ya trabaja en un plan para que los bomberos se dediquen día y noche a rellenar los depósitos municipales. Matiza que esta labor se podrá hacer también en horario nocturno con la utilización de focos y siempre que el acceso a los aljibes sea seguro y no deje los parques de extinción "desprotegidos" para responder en caso de accidente o incendio.

Narro contempla también la posibilidad de contratar camiones cisterna privados para reforzar la flota de transporte de agua de la DPT, con cinco vehículos de entre 7.000 y 14.000 litros. Aclara, no obstante, que esta solución es complicada porque los tanques deben estar acreditados por la Administración para garantizar la salubridad del agua.

Los pueblos cierran el grifo a los ganaderos, que tienen que llevar el agua con tanques

La ganadería es uno de los sectores más perjudicados por la sequía del Maestrazgo. Los ayuntamientos de Tronchón, Mirambel y Cantavieja han cortado la distribución a las granjas para dedicar los caudales disponibles al suministro doméstico. Los ganaderos tienen que transportar el agua con sus propios tanques hasta los abrevaderos.

Sergio Palomo, propietario de una explotación ovina de Cantavieja con 1.200 cabezas, destaca que, además, los costes de alimentación se han duplicado este verano, porque tiene que proporcionar todo el alimento a su ganado ya que "no hay nada de pasto. Da agonía salir al campo". Tras haber hecho una importante inversión para vivir de su rebaño, no tiene más remedio que "aguantar un año más, a ver si cambia el tiempo y no me arruino".

El corte de la distribución se arrastra desde junio en Mirambel, lo que obliga a los granjeros a traerse el agua desde La Cuba. La alcaldesa de Mirambel, Carmen Soler, señala que las 6 balsas destinadas al sector pecuario tienen capacidad para 3 millones de litros, pero "están secas". Reclama ayudas a la DGA para hacer más llevadera la sequía a los ganaderos

En Zaragoza: 53 intervenciones a siete municipios

Por su parte, desde el 1 de junio y hasta el 2 de agosto, los bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI) de la Diputación de Zaragoza han suministrado agua a través de 53 intervenciones a siete municipios de la provincia: Romanos, Alhama de Aragón, Litago, Mainar, Encinacorba, Badules y El Frasno. A estos núcleos se les aporta agua tratada, pero no potable, de manera que la pueden usar para lavar o asearse pero no para beber.

Los bomberos han tenido que desplazarse con frecuencia hasta el Campo de Daroca. A Romanos se hicieron 16 viajes hasta la semana pasada. Otro municipio de la comarca, Badules, que necesita también un apoyo extra de agua, celebra sus fiestas patronales en honor de San Blas y Santa Apolonia hasta este domingo con la vista puesta en la recreación celtíbera prevista para el sábado día 10. Estas semanas, hasta pasado el puente de agosto, es cuando la población se multiplica. El responsable local, Juan Carlos Herrero, resume que tienen censadas 84 personas, pero en invierno no llegan a dormir allí más de 20. Y, sin embargo, en verano pueden superar las 300.

Imagen de la fuente de la plaza de Badules, en la comarca de Campo de Daroca, completamente seca. HA

Desde esta semana han tenido que solicitar ayuda a la DPZ para recibir suministros de agua, algo que no pasaba hace, por lo menos, casi una década. "Estamos en fiestas, y el consumo sube algo más", a pesar de que, según dice, la gente está concienciada y hace un uso responsable. Aunque se siguen haciendo los controles del agua, aconsejan desde el Consistorio consumir agua embotellada para beber. Y hacen hincapié en la importancia del control de consumo de agua de grifo y del riego de huertos y jardines. Este año, explica, hay "una sequía importante". El río Huerva lleva tres meses seco y hace 10 días dejó de salir agua de la fuente de la plaza.

Mainar, también en el Campo de Daroca, es otra de las localidades que precisa un suministro permanente. Su alcaldesa, María Lina Hernando, achaca el problema a la sequía y al aumento de residentes. "Solo es un mes –dice– pero hace falta un aporte de agua al depósito municipal", con un viaje diario. "El pueblo se llena de vida, pero repercute negativamente en el suministro de agua, la recogida de residuos...". "Tenemos dimensionados los servicios para los habitantes que viven habitualmente, no podemos mantener el nivel del verano todo el año porque es un gasto que no podemos asumir", añade. El mantenimiento de la piscina, por ejemplo, supone un gran gasto para las arcas municipales.

Antes de recibir la ayuda de los bomberos tuvieron que cortar unos días el agua por las noches. El Ayuntamiento, dice, pone los medios necesarios para "reducir el consumo al mínimo", renovando una fase de tuberías para evitar fugas, limitando el riego de los parques y solicitando la colaboración de los vecinos para reducir el consumo. La alcaldesa agradece además la solidaridad de Daroca y Retascón por suministrarles agua.

Los bomberos de la DPH solo han tenido que llevar agua al albergue de Montfalcó

En la provincia de Huesca, este verano la situación está normalizada. El Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis) de la Diputación Provincial de Huesca solo ha tenido que proporcionar agua al albergue de Montfalcó, en la zona de Ribagorza.

En Ayerbe (Hoya de Huesca) hay restricciones desde el 30 de julio por diversas averías en la red, en cuya solución se está trabajando. El Ayuntamiento ha prohibido llenar piscinas particulares y sulfatadoras agrícolas (Losanglis). Desde este sábado se pueden regar huertos y jardines de 0.00 a 7.00.

Por su parte, el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe ha logrado ejecutar una obra muy demandada por los habitantes de la zona sur del municipio: la construcción de una balsa con capacidad para más de un millón de litros que garantizará el suministro en episodios de sequía a los pueblos de Latorrecilla, Guaso, La Ripa, La Lecina y Gabardilla. La inversión supera los 80.000 euros, de los cuales 60.698 provienen del Plan Impulso de la DPH. Queda por asegurar el abastecimiento a otros siete pueblos, donde también se duplica la población en verano.