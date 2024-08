Fernando Bartolomé: "Los británicos se pegaron un tiro en el pie con el ‘brexit’"

Esto de consejero de Educación en las embajadas de España en el Reino Unido e Irlanda suena de lujo. Pero ¿qué hace exactamente Fernando Bartolomé en Londres?

Nos ocupamos de la gestión de los programas educativos que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes mantiene tanto en el Reino Unido como en Irlanda. Contamos con un equipo de 14 personas, técnicos y administrativos en ambas embajadas (Londres y Dublín) y en el consulado en Edimburgo. En los centros hay más de 60 docentes, que pasan una selección muy exigente antes de ser destinados al exterior.

Señor Bartolomé, ¿qué tiene usted que su amistad procuran…?

El puesto llevaba año y medio vacante, y varios de los programas requerían atención y decisiones. Agradezco mucho la confianza que pusieron en mí Pilar Alegría y su equipo del Ministerio, así como la Unidad de Acción Educativa Exterior, que debieron pensar que reúno la capacidad de trabajo y la pizca de sensatez necesarias. Y me lancé a esta aventura.

¿Qué tal lo lleva su familia?

Mi pareja y mis hijos siguen en España. Mi mujer, que es catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear en la Universidad de Zaragoza, sigue desarrollando su docencia y liderando su grupo de investigación. El enlace directo Zaragoza-Londres por avión ha ayudado mucho a llevarlo bien.

Y usted sigue unido a la máxima expresión de libertad: la educación. ¿Qué valor se le concede en el Reino Unido?

Igual que en España, se le reconoce un valor esencial para la sociedad. Pero en el Reino Unido la desigualdad entre la educación que recibe la élite y el grueso de la población es mayor que en España. La élite británica es excepcional, sin duda; pero a la vez creo que en España debemos estar muy orgullosos de nuestro sistema de educación pública.

¿Cómo ha encontrado a los británicos tras el ‘brexit’?

Creo que con el ‘brexit’ se pegaron un soberanísimo tiro en el pie, y el país está sufriendo las consecuencias. Su foco de interés internacional tras el ‘brexit’ giró desde Europa hacia la Commonwealth, al menos hasta el pasado 4 de julio y el cambio de gobierno.

Herencia de su pasado glorioso...

Parece que el gobierno Starmer quiere volver a afianzar sus relaciones con Europa, aunque cualquier paso en ese sentido le supondrá un cierto coste político, por lo que tendrá que afrontarlo cuanto antes, cuando todavía están en una cierta luna de miel con su electorado y la oposición anda en busca de un (o una) líder.

¿Cómo se sienten después de haber sido los dueños del mundo y ahora ahí, subyugados a Rusia, China, Estados Unidos...?

En el pueblo británico se puede apreciar una cierta nostalgia por el imperio que fueron y que ya no son. Nosotros probablemente también pasamos por ese limbo emocional como país, pero hemos tenido más siglos para asumir que ya no dominamos el mundo. El triunfo de los bulos del ‘brexit’ solo me lo explico en esa tesitura de nostalgia del imperio: mucho mayor entre los mayores que en los jóvenes, y mayor en el campo que en la ciudad.

¿Y el viejo recelo hacia España? Si la tempestad no hubiera hundido la Armada Invencible, igual hablarían español en Oxford...

De vez en cuando reaparecen esos mitos de leyenda negra, la Inquisición española, la Armada Invencible... Hay un cierto desconocimiento (mutuo) de la historia común que afianza el bulo histórico, escondiendo la fructífera colaboración y gran alianza entre nuestros países en lo económico, estratégico y cultural. Al británico de hoy España le suena a playa y sol, tenis y fútbol (muy a su pesar en Inglaterra...), gastronomía, música y cultura, más que a que cualquier rencilla de siglos o décadas pasadas.

¿Conocen a Cervantes, Quevedo o Garcilaso?

Cervantes sí es conocido por la universalidad de la figura de Don Quijote y por su coincidencia en el tiempo con Shakespeare; pero otras figuras de nuestra literatura clásica son mucho más desconocidas. Lorca, Picasso, Velázquez o Goya están más presentes que Quevedo y Garcilaso.

Si ni en la misma España se conoce a Garcilaso de la Vega como se debería...

Es cierto (sonríe). Por otra parte, habría que preguntarse cuántos españoles conocen a Marlowe, a Milton o a Keats.

Christopher Marlowe, John Milton y John Keats no son tres marcas de ginebra…

¡Ja, ja, ja!

Acabamos con alguna referencia hacia Aragón.

La referencia común para el británico medio es Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos y reina de Inglaterra como primera esposa de Enrique VIII. Todo un ejemplo de dignidad de por vida.