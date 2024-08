Charanga 'Destalentaus', de Sabiñánigo: "Contamos con el factor sorpresa. La gente nos ve como a unos críos"

“Cuando la gente nos veía aparecer en las plazas de los pueblos a chavales de 16 años con todo el instrumental pensaban ‘pero dónde van estos locos’. Alguno pasaba hasta miedo, pero en el momento en el que empezábamos a tocar la primera canción todo el mundo se quedaba asombrado”, recuerda Bruno Martínez, uno de los once miembros de la Charanga 'Destalentaus’ de Sabiñánigo, que desde hace poco más de dos años recorren Aragón de fiesta en fiesta para inundar de ritmo y alegría las calles de sus municipios.

Lucas Arranz, Paula Granada, Aitana Franca, Irene Díaz, Álvaro Morales, Martín Pérez, Jaime Palacio, Pablo Periz, Luis Jiménez, Marcos Pardo y el propio Bruno conforman esta peculiar charanga en la que el miembro más joven tiene 16 años y el más veterano acaba de cumplir los 20. “Todo empezó después de un concierto del conservatorio de Sabiñánigo en 2022. Nos pusimos a tocar en el camerino una canción de charanga entre varios compañeros y el resultado nos sorprendió. A la semana siguiente hicimos un grupo de WhatsApp y a los pocos días nos pusimos a ensayar”, relata.

Los comienzos no fueron fáciles, pero con el paso de los meses, lo que al principio fue “una locura de niños” fue cogiendo poco a poco forma. “Empezamos tirando de gente conocida, actuando en pueblos de amigos o con nuestras peñas. Nos sentíamos los reyes del mambo, pero ahora que ha pasado un tiempo nos echamos las manos a la cabeza. Hemos mejorado mucho”, ríe Bruno, a los mandos de la caja.

“Ahora ya hemos rodado mucho y algunos nos conocen, pero casi siempre contamos con el factor sorpresa a nuestro favor. La gente nos ve como si fuéramos unos críos, pero no saben que llevamos más de media vida en el conservatorio. Por eso a la gente que empieza mirándonos raro luego les gusta el doble”, añade Lucas Arranz, encargado del bombo.

"Si no fuera por nuestros padres no lo hubiésemos logrado nunca"

Todos ellos eran menores de edad y coinciden en que el apoyo de sus familiares “ha sido siempre fundamental”. “Se lo debemos todo a ellos. Al principio no teníamos ninguno carnet de conducir y eran nuestros padres los que nos llevaban a los pueblos. Nos han ayudado con los contratos, con el papeleo y con la logística, pero siempre nos han dejado tomar nuestras propias decisiones”, asegura.

Ahora, algunos de ellos están sacándose el carnet, pero sus familiares continúan siendo sus “mejores fans”. “Siempre que tocamos cerca, mi familia se viene a vernos”, explica Paula Granada, trompetista y una de las tres chicas de la charanga. “Si no fuera por nuestros padres no lo hubiésemos logrado nunca”, añade.

Para este mes de agosto sólo les quedan 5 días libres, pero aseguran que superarán los 50 bolos a mediados de septiembre. “En todos los sitios en los que actuamos nos tratan de maravilla. Somos de Sabiñánigo y está claro que tocar en las fiestas es increíble, pero muchas veces tocando en un pueblo de 30 habitantes te lo pasas mejor que delante de 300 personas. Cada sitio tiene su encanto”, asegura Bruno.

“Nos compenetramos muy bien con la gente. Nos ven jóvenes y se animan mucho con nosotros”, asegura Álvaro Morales, el mayor de todos ellos, que toca el helicón. “A la hora de elegir el nombre quisimos que tuviese carisma y que causara algo de confusión en la gente cuando nos vieran. Pensábamos que no íbamos a llegar a nada y al final nos hemos sorprendido a nosotros mismos”, añade.

La importancia de mantenerse al día

En un mundillo tan cambiante como lo es el musical, es necesario estar siempre al día. “Intentamos estar siempre lo más actualizados posible, hay canciones que se viralizan de un día para otro y tenemos que estar atentos para aprendérnoslas lo antes posible”, explica Bruno.

“Estamos cansados ya de la Potra Salvaje”, afirma riendo Lucas. “Te pegas dos semanas seguidas trabajando duro y ensayando algunas mezclas chulas para poder tocarlas en los próximos bolos y al final con las que realmente triunfamos son las mismas de siempre. Donde esté el ‘Bacalao salao’, que se quite el resto”, añade.

Compromiso intacto a pesar de los estudios

La mayoría de los integrantes de esta charanga cumplen los 18 este año, por lo que una vez pase el verano empezarán sus respectivos estudios universitarios. "Me voy a estudiar Medicina a Bilbao, pero todos los fines de semana que pueda me bajaré a casa para seguir ensayando", explica Paula.

"No nos queda otra que intentarlo a pesar de las dificultades. Cuando lleguen las navidades tendremos que juntarnos para ensayar, pero mientras tanto deberemos trabajar duro para que los que se van fuera no se pierdan demasiado. Grabaremos ensayos, nos pasaremos partituras y seguiremos luchando. Poder tocar juntos, mirar la cara de la gente y ver cómo están disfrutando es de las mejores sensaciones que he experimentado nunca", concluye Lucas.