Bermúdez de Castro: "Sánchez debería convocar elecciones y llevar en su programa el cupo catalán"

El líder del PSOE de Aragón, Javier Lambán, está en contra del concierto fiscal. ¿Es posible un frente común del PP y el PSOE?Leyendo al delegado del Gobierno, está claro que la próxima lideresa del PSOE va a ser Pilar Alegría. Cuando le preguntaban en las ruedas de prensa, aparte de reírse de la gente que piensa diferente, defendió un modelo de financiación que perjudica claramente a los aragoneses. Si la portavoz de la amnistía, de los indultos y del empobrecimiento de Aragón pretende ser la próxima presidenta de Aragón, apaga y vámonos. Está inhabilitada para gobernar la Comunidad. La postura del PSOE no sé si es la de Lambán o la de Alegría. Tristemente, pienso que va a ser la de Alegría. Solo escucho a Lambán, a los demás no.

Pero se cambia a la consejera de Educación en menos de un año. ¿Había un problema?En sus 10 meses, la consejera de Educación ha conseguido un decreto de escolarización de una manera óptima, ha conseguido pactar con los sindicatos que los profesores no sean los peores pagados, ha ratificado la bajada de horas este año. No sé qué más se puede hacer en un año.

¿Si no hay presupuesto en 2025 habría que convocar elecciones?No contemplo el escenario de que no haya presupuesto.

Han iniciado la preparación del presupuesto 2025 y se han encontrado con una reducción de los fondos estatales, que no estaba prevista.Viendo que la Comunidad está creciendo un 2,5%, que la recaudación de IRPF y del IVA está subiendo más de un 10%, entendíamos que, tal y como dijo la ministra, nuestra liquidación del 23 iba a subir entre un 2% y un 3%. Y ha bajado 1%. Esto va a suponer que cosas que pretendíamos hacer en dos años las tengamos que hacer en tres. Lo que está claro es que no vamos a bajar en sanidad, en educación ni en servicios sociales. Y si para eso tenemos que incumplir el déficit, lo haremos. No puede ser que este año los ingresos que nos da el Estado sean como si Aragón estuviese en recesión. Si estamos creciendo un 2,5 %, ¿qué me está contando?