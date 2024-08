Bares que se resisten al datáfono: "Por no ir hasta el cajero algún cliente se ha ido sin consumir"

Por muy pequeña que sea la cantidad, los pagos con tarjeta en la hostelería zaragozana se han normalizado cada vez más a lo largo de los últimos años. Ya no resulta raro pagar un café o un refresco a golpe de datáfono, incluso a través del teléfono móvil o relojes inteligentes, y es que la mayoría de establecimientos cuentan con los medios necesarios para realizar estas transacciones. Existe, en cambio, una minoría que se resiste a dar el paso digital y que continúa aceptando solo pagos en metálico.

La Bodega del General, situado en la calle de Catania de Zaragoza, es uno de ellos. “Llevamos toda la vida así y, para lo que nos queda, ni nos lo planteamos”, asegura Felipe Pradas, que regenta el bar junto a su hermano Pedro Jorge. “Tenemos 70 y 64 años y el teléfono móvil lo tenemos para llamar, mandar cuatro mensajes y poco más. Nunca hemos trabajado con datáfono y no nos ha ido mal. Tenemos una clientela fija y no necesitamos más tecnología. Sí que es cierto que, por no ir hasta el cajero algún que otro cliente se ha ido sin consumir”, añade.

Cada vez que un comercio acepta un pago con tarjeta (ya sea de crédito o débito), procesar esa transacción a través de un terminal de punto de venta o TPV lleva un coste asociado para ellos. A esta comisión se la denomina tasa de descuento. Desde Horeka, la Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza, aseguran que el porcentaje exacto que se llevan los bancos “depende de las condiciones bancarias que tenga firmadas cada establecimiento”. “Es un asunto super complejo, ya que son los propios establecimientos los que negocian de forma particular con los bancos. Hay algunos bancos que si no llegas a una facturación mínima no te cobran nada, otros que varían dependiendo de cada transacción… Cada bar es un mundo”, explican.

Según datos del Banco de España, la tasa de descuento habitual que ofrecen los bancos para el sector de la restauración se sitúa en torno al 0,4%. Es decir, por cada 1.000 euros de venta en tarjeta, el banco se cobra unos 4 euros. “Como nos cargan lo que quieren y no lo que queremos nosotros, trabajamos solo con efectivo”, asegura Miguel García, dueño de La Bodeguilla del Arco, situada en pleno Casco Histórico. “Tenemos unos precios muy ajustados, la mayor parte de los pagos son muy pequeños y creemos que no nos merece la pena”, añade.

"Probamos durante un breve periodo de tiempo, pero no nos convenció"

A pesar de todo, hubo una pequeña temporada en la que sí que trabajaron el pago con tarjeta: “Probamos durante un breve periodo de tiempo, pero no nos convenció. Nos daba más problemas que otra cosa y, más que una ayuda, para nosotros fue un inconveniente, así que tras la pandemia decidimos retirarlo de nuevo”. Además, los más de 28 años de vida de este establecimiento le han permitido tener una clientela fija, por lo que no necesitan más incentivos para aumentar sus ventas. “Mira que lo tenemos puesto bien grande en cuatro carteles por todo el bar, pero siempre hay algún despistado que no lleva efectivo. Les decimos que ya nos lo pagarán la próxima vez y si son de fuera… Pues no pasa nada”, concluye.

Un 'mítico' del efectivo se pasará pronto al datáfono

El Calamar Bravo, uno de los restaurantes más icónicos de la ciudad de Zaragoza, también forma parte del reducido grupo de la hostelería aragonesa que se resiste al pago con tarjeta, aunque no por mucho tiempo. "Nos lo ha pedido mucha gente a lo largo de los años, pero es cierto que últimamente estaba siendo una petición más habitual, así que lo vamos a poner dentro de muy poco", explica su dueño Joaquín Navarro.

El suyo es el más claro ejemplo de que la gente antepone la calidad de un producto a otras cuestiones como el método de pago: "Siempre hemos trabajado con dinero en metálico por una cuestión de comodidad. Creemos que es más rápido que cobrar con tarjeta y nuestros camareros ya se han acostumbrado".

El importe mínimo se resiste a desaparecer

¿Es legal no aceptar pagos en tarjeta por debajo de un importe mínimo? Sí, un establecimiento puede exigir un importe mínimo para aceptar el pago con tarjeta, pero debe anunciarlo en el establecimiento de manera clara y visible para todos sus clientes.

En Zaragoza son muchos los bares que optan por esta opción. El Kuarto Pino, El Provenzal o Cibervia son algunos de ellos. "Tenemos límite de 10 euros por una cuestión de comodidad y para llevar un mayor control", explican desde uno de estos establecimientos.