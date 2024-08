Asistencia en carreteras durante el verano. "A nadie le apetece salir del coche a cuarenta grados en medio de la nada"

Según datos de la DGT, en este arranque de agosto se esperan más de 220.000 desplazamientos en las carreteras de Aragón. Como las personas, los vehículos también sufren las consecuencias de las altas temperaturas y durante los meses de más calor, las incidencias en carretera aumentan considerablemente respecto al resto del año, por lo que las empresas de asistencia en carretera deben emplearse a fondo.

“En verano aumenta el volumen de circulación, así que también se incrementa el número de asistencias”, explica José Carlos Serrano, de la empresa Grúas y Asistencia Serrano de Zaragoza. “La mayoría de las incidencias están relacionadas con el calor, fallos en el sistema de aire acondicionado, en el sistema de refrigeración del motor y otros vinculados a los sistemas electrónicos de los vehículos”, asegura. Desde su experiencia, destaca que “el número de vehículos familiares atendidos ha aumentado considerablemente”.

Las averías que sufren los vehículos se incrementan un 5% en la época estival, hasta sumar alrededor de 1,3 millones de asistencias en carretera que afectan a una media de 14.100 vehículos al día en toda España. Serrano también incide en la falta de educación vial de la sociedad: “Mucha gente solo hace caso a las señalizaciones de la Guardia Civil. Si se trata de otros vehículos, pasan rozando los conos o ni se cambian de carril, y eso es un grave peligro tanto para la persona que necesita la asistencia, como para los que vamos a socorrerle”.

Rocío Alonso, de Grúas y Desguaces Alonso de Huesca, coincide: “En estas fechas, a nadie le apetece salir del coche a cuarenta grados en medio de la nada, y es un peligro, porque muchos ponen en riesgo sus vidas al no hacerlo”. Para ella, la asistencia es “estacional”, pero destaca que “el número de asistencias ha descendido en los últimos años”. “Siempre hay temporadas más altas como verano, Semana Santa o la época de esquí. Huesca capital es más bien una zona de paso y donde más incidencias se concentran es en el puerto de Monrepós, de gente que va hacia el Pirineo, y en la A-22, de personas que se marchan a la playa”, añade.

"Las aseguradoras no nos pagan lo suficiente como para que podamos tener los mejores medios"

Además, destaca que cada vez son menos los particulares que llaman directamente, ya que “la mayoría tienen el servicio de asistencia contratado en sus pólizas de seguros”. Entre los principales motivos de asistencia destaca “el sobrecalentamiento, los pinchazos sin repuesto y las averías mecánicas”.

Rocío también hace hincapié en el descenso de calidad de los servicios: “La calidad de la asistencia en carretera ha bajado muchísimo. No es porque no queramos, sino por que las aseguradoras no pagan lo suficiente como para que podamos tener los mejores medios para atenderlas. En este sector se necesita personal cualificado y no podemos tener contratada a gente de guardia si nos pagan menos de 50 euros por un trayecto de Huesca a Monrepós. Es inviable. Eso se traduce en que, si de normal una asistencia tardaba 40 minutos en llegar, ahora pasan varias horas”.

Las averías en camiones también aumentan

Las averías de camiones predominan también en los meses verano. Miguel Ángel Molina, de Servidaf Zaragoza, estima que, solo en Aragón, el número de asistencias supera las 200 al mes. “Muchas de las averías en camiones tienen que ver con aquellos componentes que son más sensibles a las altas temporadas, y el 85% de ellas se solucionan en la propia carretera. Las hay de todo tipo, desde las que duran una hora, hasta las que duran tres”, explica.

Cuando la avería es grande y no se puede reanudar la marcha, el modo de actuación a la hora de retirar el vehículo de la vía es diferente al que se emplea con vehículos particulares. “El camión se compone de la cabeza y del remolque y la mayoría de las veces lo que se hace es cargar la cabeza en una góndola y que otra cabeza vaya hasta el punto de avería para enganchar el remolque y proseguir la marcha”, explica.

Molina destaca la “falta de conocimiento de la ciudadanía acerca de cómo actuar ante un problema así”. “En el carnet de conducir no te enseñan ninguna noción y el problema es que la gente, por más que señalices, no respeta las señales. Pasan a toda velocidad rozando los conos y rozándote a ti y esa es una de las principales razones por las que hay mortalidad en este tipo de sucesos”, concluye

Algunos consejos ante una avería

Revisar el coche antes de emprender un largo viaje resulta fundamental para garantizar la seguridad y evitar posibles contratiempos en la carretera, pero en el caso de que alguno de estos suceda, es importante saber cómo actuar.

Rocío Alonso considera fundamental "llamar al 112 de inmediato si no hay buena visibilidad". "Es importante salir del coche y esperar fuera del guardarraíl para mantenerse lo más seguro posible. También hay que señalizar correctamente las señales de advertencia y las luces", concluye.