Lambán lamenta el "fervor" de Pilar Alegría en favor de un pacto fiscal para Cataluña "perjudicial para Aragón"

El secretario general del PSOE-Aragón y expresidente autonómico, Javier Lambán, ha expresado su malestar con la posición de la ministra portavoz del Gobierno, la aragonesa Pilar Alegría, respecto al acuerdo que, de confirmarse, permitiría que Cataluña tuviera un régimen fiscal propio, con la recaudación del 100% de sus impuestos. Además, ha cargado contra el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, alineado con Alegría y con el presidente Pedro Sánchez.

El motivo de las palabras de Lambán son unas palabras de Alegría en las que, además de considerar el concierto financiero de Cataluña como un "triunfo del diálogo", criticaba al expresidente aragonés y al jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por haberse posicionado en contra. En el seno del PSOE, Alegría y Lambán llevan años enfrentados.

"Siento ese tono despectivo que utilizó contra Page y contra mí, pero me preocupa más que el entusiasmo, el fervor, con el que defendió ese acuerdo", afirmó Lambán sobre la posición de Alegría. "Es prácticamente la miembro del Gobierno que con más entusiasmo y fervor ha defendido ese acuerdo que es netamente perjudicial para Aragón", añadió.

Según Lambán, "de su boca salieron palabras de alegría, de entusiasmo absolutamente desproporcionadas, eso me preocupa más todavía". "Y sobre todo -añadió- por parte de una aragonesa, siendo que Aragón sería una de las comunidades más perjudicadas"

No obstante, el líder del PSOE aragonés no quiso vincular esta cuestión con las aspiraciones que pudiera tener para sucederle en el próximo congreso. "Ella no ha dicho que se vaya a presentar ni estamos ahora en ese momento, yo me refiero únicamente a las declaraciones que ya hizo", zanjó.

También tuvo unas palabras para el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, alineado con Alegría y Sánchez. "Es un funcionario puesto a dedo por el Gobierno para que funcione la seguridad ciudadana, la seguridad vial. Creo que debía ser más prudente y opinar lo menos posible, por no decir nada, de política y mucho menos de política orgánica, que es demasiado propenso a hacerlo", concluyó.