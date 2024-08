Cuidadores de mascotas: "Empecé con el perro de un amigo y he llegado a cuidar hasta de una pogona"

¿Dejarías a tu perro durante varios días en casa de un desconocido? Durante el verano, miles de aragoneses se ven en la obligación de buscar un lugar en el que dejar a sus mascotas para poder así viajar. Aunque recurrir a familiares cercanos siempre ha sido un clásico y las guarderías caninas se hayan convertido en la opción más habitual, también han proliferado multitud de plataformas en las que miles de particulares ofrecen sus servicios como ‘cuidadores de mascotas’.

Holidog, Rover o Gudog son algunas de ellas. Después de seleccionar el tipo de servicio que se requiere, el número de días, el lugar y la mascota, el sistema realiza un filtrado y te muestra distintos candidatos con algunas fotos, una breve descripción y varias reseñas de otros clientes. Cada uno ofrece sus servicios por un precio distinto y es el usuario quien tiene la decisión final.

Isabel López tiene 25 años, es una amante de los animales y desde hace utiliza estas plataformas para darse a conocer como cuidadora. “He tenido perro desde que era pequeña, pero cuando me independicé no pude traérmelo. Como paso mucho tiempo en casa, un día decidí probar para sacarme un dinero extra, me gustó y a día de hoy continúo haciéndolo”, explica.

Para ella se trata de ‘una forma de entretenimiento y de ayudar a otras personas’. “Solo el año pasado cuidé de más de 20 perros y de algún que otro gato. Mucha gente que ha confiado en mí para el cuidado de sus mascotas repite, y no solo eso, sino que me recomienda a amigos y conocidos que luego se convierten en clientes. El boca a boca hace mucho”, añade. En lo que a los precios se refiere, ella cobra alrededor de 23 euros por noche, 18 euros por día y 9 por un paseo de una hora.

La gente que tiene perro es muy exigente con su cuidado y es importante generar un estado de confianza antes de cerrar el acuerdo. “Yo siempre recomiendo que nos conozcamos en persona unos días antes. Suelo invitarles a subir a mi casa durante unos minutos porque creo que es importante que los dueños la vean antes y que el animal conozca el entorno donde va a estar durante los próximos días. Aprovecho también para preguntarles por medicaciones y demás porque cada perro es un mundo”, afirma Isabel.

"Una familia me contrató para que fuese a su propia casa a cuidar de su gato durante unos días"

Además de la opción de dejar a tu mascota en un piso ajeno, estas plataformas también ofrecen la posibilidad de que sea el cuidador el que vaya a tu casa para pasar la tarde con el animal, darle de comer o sacarlo a pasear. “Hace unos meses una familia me contrató para que fuese a su propia casa a cuidar de su gato durante unos días. Nos conocimos antes tomando algo y allí me dieron una copia de las llaves y me explicaron que tenían cámaras por toda la casa y que me estarían vigilando. Fue una experiencia diferente”, explica.

Luis Naranjo vive en un chalé a las afueras de Zaragoza en el que a lo largo de los últimos ocho años ha cuidado de todo tipo de animales. “Empecé cuidando del perro de un amigo y poco a poco le fui cogiendo el gusto. Perros, gatos, conejos, pájaros… incluso he cuidado de una pogona, que es un tipo de lagarto. Me la trajeron en un tarro de cristal", explica.

"Depende de la especie y tamaño del animal, cobro un precio u otro. Tengo comida para perros y gatos que ya incluyo en el precio", asegura. Para Luis esta es una opción "tan respetable como cualquier otra". "La gente suele venir antes a casa para conocerme y ver un poco la casa. No me importa, es normal, la confianza es la base de todo”.

Después de varios años ofreciendo su propia casa, todavía se resiste a acudir a la de otros: "Hay gente que prefiere que seas tú el que vaya a su casa a cuidar de sus mascotas. Te dan sus llaves y todo. Me lo han propuesto, pero no lo he hecho nunca, me da algo de cosa".

Un fenómeno al que cada vez se apunta más gente

Gabriela Abraham se registró en una de estas aplicaciones hace apenas unos días. "Me he ido de vacaciones a Málaga con mi familia y estuve buscando alguna guardería canina para dejar a mi perro, pero me parecieron todas carísimas. Buceando un poco por Internet descubrí que había muchos perfiles de personas que se anunciaban como cuidadores de mascotas y pensé, 'esto puedo hacerlo yo'. Al día siguiente ya me escribieron un par de personas", explica.

Para ella no supone ningún esfuerzo: "Tengo que pasear a mi perro, así que me da lo mismo pasear a uno que a dos. Como tengo jornada reducida, cualquier ingreso extra que pueda aportar en casa será bienvenido". "Todavía no he cuidado de ninguno, pero espero empezar cuanto antes", concluye.

Los clientes, repiten satisfechos

María tuvo que hacer uso de la aplicación el verano pasado. "Nos íbamos de vacaciones y no teníamos con quien dejar a nuestro perro. Después de una mala experiencia con una guardería canina, pensamos que esta sería una buena opción ya que conocíamos a gente que la había usado ya", explica.

Su perro, una mezcla entre Pinscher y Chihuahua, es muy nervioso y optaron también por conocer a los futuros cuidadores antes de emprender el viaje: "Eran dos chicos jóvenes súper amables. Sobre todo queríamos comprobar que el perro tuviese un comportamiento normal con ellos. Otra vez repetimos la operación con una chica que vivía con su novio. Pagamos unos 18 euros por noche. Ahora se lo suelen quedar unos amigos, pero si por algún casual lo necesitásemos de nuevo, repetiríamos", añade.