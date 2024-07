Pepe Mengual, pediatra: "El buen humor es fundamental, en la consulta y en la vida"

Iba marcando con chinchetas en un mapa que le regalaron los países de procedencia de sus pequeños pacientes. ¿Se lo ha llevado al dejar la consulta?

Cuando recibía a una familia me interesaba por sus orígenes. Supongo que vendrá conmigo. Lo colgaré en la casa del pueblo, donde tengo la consulta antigua de mi padre, con todos los libros que atesoraba.

Hace 30 años decidió no llevar bata para atender a los niños.

Me pareció que era mejor para pasar consulta, para mostrar cercanía y que sientan que, más que médico, era su amigo. Quería que se sintieran tranquilos y confiados, y la bata era como una barrera para conseguirlo. En el centro de salud del barrio Oliver me llamaban tío Pepe y luego solo Pepe.

¿Cuántos pacientes habrán pasado por su consulta?

El otro día lo estaba pensando. Médicos residentes y estudiantes de medicina habrán pasado más de 200. Y niños, más de 6.000.

Y muchos de sus pacientes habrán vuelto ya como padres.

Sí, sí. La última semana vino la madre de una residente de Familia que la vi nacer y la llevé yo en el barrio Oliver.En algunos casos he atendido a dos generaciones.

El oficio le vino de familia, su padre también fue pediatra.

Afortunadamente, estudié Medicina; y lo que más me gustaba era la pediatría, y tenía el gran ejemplo de mi padre. Positivo en muchas cosas, y negativo en otras, porque estaba todo el día trabajando. Muchas veces nos montábamos en el coche los cinco hermanos con la abuela y con mi madre y llamaban a la ventanilla porque tenía que ir a algún pueblo a atender a algún niño. Y nos quedábamos sin viaje. La parte positiva es que era una persona muy querida y muy buen profesional.

Son muchas historias las que habrá conocido este tiempo.

Así es, a mí me gusta conocer a la gente y hablar con las familias y ser un profesional médico.

¿Es importante esa relación médico-paciente?

Es importantísima, porque conoces el entorno, que es fundamental para conseguir la salud de los niños.

Su jubilación llegó coincidiendo con su 70 cumpleaños. ¿Por qué decidió continuar en activo?

A los 65 tuve alguna pequeña duda de si seguía o no. Estoy súper contento y orgulloso de haberlo hecho porque han sido unos años estupendos. Y mi motivación era que me gusta mucho lo que hacía, me lo pasaba muy bien.

¿Hubiese seguido trabajando?

Sí, sin duda, porque me encuentro bien. Pero a los 70 tienes que dejarlo obligatoriamente. Yo creo que es bueno que la gente senior pueda seguir trabajando, pero tiene que hacer una prueba de capacitación para ver que realmente estás en condiciones.

Sus compañeras le consideran un referente de la pediatría aragonesa.

Muchas han sido residentes conmigo, me han visto trabajar, hemos asistido a reuniones…

Porque ha participado en las sociedades científicas a nivel autonómico y nacional.

Sí, y esa labor la voy a seguir manteniendo a partir de ahora.

Destacan su faceta laboral, pero también la personal, y en especial el sentido del humor.

Creo que lo heredé de mi padre, porque siempre hemos sido de ocurrencia rápida. Me gusta tener buen humor y habitualmente lo consigo.

¿Y es fundamental en la consulta de pediatría?

Sí, y en la vida en general. Yo siempre intento empezar la mañana con una sonrisa y un abrazo a mis compas, porque creo que es la mejor manera de iniciar la jornada.

¿Qué cree que habría que mejorar en la atención primaria?

Llevamos 40 años con este modelo sanitario y habría que empezar a cambiarlo. Hace falta la colaboración de la administración, que es muy importante, pero todos tendríamos que recapacitar.

¿Faltan profesionales en este ámbito también?

Es uno de los problemas. Y cada vez hay peores condiciones laborales, y eso va en contra de lo anterior, porque para poder hacer un nuevo modelo hay que contar con recursos suficientes.

¿Se ha llevado los dibujos de los niños que decoraban su consulta?

Los guardé en una carpeta días antes de jubilarme. Se han venido conmigo.

¿A qué va a dedicar ahora el tiempo libre?

Voy a tener poco, quiero cuidar a mi familia, tengo una huerta que atender, un equipo de futbol de médicos amigos que disfrutar, sigo con la Pediatría con los grupos de trabajo, con la Fundación para el progreso de la Pediatría a la que vamos a dar un fuerte impulso, además tengo un proyecto, que no sé si saldrá adelante, para hacer una asociación de pediatras senior, que pueda tener un papel consultor y asesor para Aragón.