Tesoros latentes en forma de semillas

En la Zaragoza de hoy, donde el futuro se abre paso de modo vertiginoso, se levantan edificios inteligentes y sostenibles, circulan cada vez más vehículos eléctricos y nada parece escapar de las redes sociales, todavía quedan algunos rincones en los que deleitarse en el pasado y sentir que, en cierta manera, lo más esencial nunca cambia. Es lo que sucede con Semillas Gavín, un establecimiento con más de un siglo de vida, ubicado en el número 100 de la avenida de César Augusto, en los porches del Mercado Central. El negocio es regentado actualmente por un polifacético arquitecto, Francisco Berruete, que decidió reinaugurar el comercio en marzo de 2023 tras cuatro años cerrado. Berruete abre su tienda de 10.00 a 14.00 cada mañana incluidos los sábados y la compagina con su trabajo de arquitecto y un proyecto de camping en Benasque.

Aunque en un principio lo hizo atrapado por la arquitectura del local –es un magnífico edificio de José de Yarza Echenique con un espectacular artesonado en su interior de Ricardo Magdalena–, el actual propietario decidió continuar con el mismo negocio que en 1900 abrió sus puertas por primera vez, dando a las semillas un especial protagonismo.

Entre las semillas que más vende destacan las de vegetales, especialmente judías verdes y tomates, seguidas de las de flores y plantas aromáticas, con una amplia variedad de simientes ecológicas. También cuenta con productos fitosanitarios, insecticidas, acaricidas y fungicidas así como fertilizantes, que Berruete ha introducido ecológicos, manteniendo los otros.

Animando a plantar

Muchos clientes le piden planteros, que él no tiene, ya que se precisa mucho espacio exterior y considera que llegan ya muy tratados: "Yo les animo a que planten semillas, ya que lo tengo todo preparado, la tierra, los cacitos...".

El perfil de los clientes es lo que ha sorprendido mucho a este emprendedor. "Yo pensaba que mi cliente iba a ser el típico señor que trabaja su huerto de toda la vida, incluso proveniente de los pueblos cercanos –expone–. Pero también viene mucho joven, puesto que en Zaragoza existen cerca de 1.000 huertos urbanos municipales". También acuden turistas que se llevan semillas, pero lo que más le sorprendió a Francisco Berruete cuando abrió su negocio es que entre sus mejores clientes están los latinoamericanos que van a viajar a su país y se llevan semillas "en grandes cantidades".

La semilla que más vende al peso no es, como se podría pensar, el tomate rosa, la cebolla o la borraja –que también se piden mucho–. "Son las tres verduras estrella, pero lo que más se vende es la okra, una especie de pimiento verde que genera unas salsas muy melosas y que se cocina junto con el cordero. Es muy conocida en América y en África". De hecho, el cliente que más le compra es de Senegal y de Gambia, pues les gusta llevarse semillas de pimiento picante. "La okra se vende mucho porque me la piden en cantidades enormes, no en sobres –relata–. No solo porque se la llevan ellos mismos a su tierra, sino porque aquí han alquilado parcelas, la cultivan y la venden".

Imagen antigua del establecimiento. Francisco berruete y Francisco Mallo

El actual propietario tiene una magnífica relación con Mariano Gavín, descendiente de Saturnino Gavín, quien abrió su tienda de ultramarinos hace 124 años. Mariano trabajó en el negocio familiar hasta que se jubiló en 2019. Por su parte, Berruete ha intentado volver a los orígenes del negocio con los productos que comenzó a vender el primer propietario. "Bacalaos no pienso colgar", bromea. Sin embargo, sí que se ha centrado en las mieles, que tienen en su tienda hoy –como antaño– un protagonismo especial. "Trabajo únicamente con la asociación aragonesa de apicultura Arna Apícola, que me dan mucha confianza", relata. Asimismo, en su búsqueda de productos antiguos, aragoneses y familiares, vende chocolate ‘La Ofrenda’ de Panillo. "Es de una familia y me encanta porque utilizan muy buena materia prima", reflexiona. También tiene azafrán ‘La Carrasca’, de la localidad turolense de Blancas, en versión ecológica, y aceite de oliva virgen extra de la variedad de empeltre de Oliete, de la asociación Apadrina un Olivo.

En Semillas Gavín, Berruete también saca a relucir su perfil de artista como buen arquitecto y gusta de sorprender creando originales paquetes de regalos en los que juega con los estilos y colores.