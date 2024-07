La Aemet alerta de máximas de 43 grados en Aragón y de la llegada de noches tórridas

Aragón ha entrado este lunes en la que se prevé la segunda ola de calor de este verano, con máximas que volverán a superar los 40 grados en varios puntos de la región, y bajo la amenaza de registrar las primeras noches "tórridas" -con temperaturas que podrían no bajar de 25 grados- en municipios como Zaragoza, Caspe o Mallén.

"Estamos ya ante la segunda ola de calor del verano, alcanzando temperaturas de más de 40 grados y probablemente estos tres días sean los más calurosos hasta el momento", avisa el delegado de la Aemet en Aragón, Rafael Requena, quien precisa que este episodio registrará sus picos de calor entre este martes y este miércoles, cuando se esperan temperaturas de hasta 41 y 43 grados, respectivamente, en numerosos puntos del valle del Ebro.

Esta ola de calor, recuerda Requena, llega después de una semana con temperaturas por encima de los 36 y 37 grados, lo que hace más complicado sobrellevar el calor. "Desde el pasado domingo, 21 de julio, que sí dio un bajón de 15 grados, ya no ha habido interrupción", puntualiza este experto.

La novedad, en este nuevo episodio de calor extremo, no son ya las máximas de 42 y 43 grados que se alcanzarán en los próximos dos días, sino la llegada de noches ecuatoriales que podrían complicar el descanso a buena parte de la población. "Pasado mañana -por este miércoles- no solo vamos a pasar de los 40 grados sino que nos podemos poner incluso en 42 y 43. Además, es de esperar que se registre alguna noche tórrida o ecuatorial, que no baje de 25 grados, cosa que podría pasar en los próximos días", vaticina Requena.

En este sentido, recuerda que el pasado verano fue la primera vez que se vivió en Zaragoza una noche ecuatorial. Ocurrió el 23 de agosto de 2023 y volvió a superarse el récord al día siguiente. "En principio esta noche -si no mañana- podría darse el caso otra vez, y queda mucho verano por delante, luego podría repetirse en agosto como el año pasado", apunta Requena.

También en el Pirineo

Si bien será en la ribera del Ebro donde se alcancen como es habitual las temperaturas más altas, tampoco el Pirineo aragonés se librará de esta nueva ola de calor del verano. Requena se muestra convencido de que estaciones meteorológicas como la de Torla podrían rozar los 38 grados a partir de este martes, y avisa: "Hay veces que es más peligroso tener 37 grados a tanta altura que tener 40 aquí en Zaragoza. Un golpe de calor en la montaña se puede notar más, porque la presión atmosférica es más baja cuando estás a más altura", explica. Para calcular el nivel de aviso -que en estos momentos es de riesgo importante en el Pirineo-, se baja el umbral en las zonas de montaña a dos grados menos. Así, si el umbral de aviso en Zaragoza lo tenemos amarillo, naranja y rojo en 36, 39 y 42 grados, en Pirineos se sitúa a 34, 37 y 40. "Con lo cual, si estamos nosotros en aviso naranja, ellos con más motivo. Estar a 36 y 37 grados en el Pirineo es muchísimo", subraya Requena.

Casi todo Aragón, en riesgo muy alto de incendios

Con temperaturas por encima de los 40 grados que se han alcanzado ya este lunes en la segunda ola de calor del verano, el mapa de la Comunidad vuelve a teñirse de rojo para alertar de la alta probabilidad de incendios en entornos forestales. Si se cumplen las previsiones, el riesgo se decretará muy alto en 25 zonas: el Bajo Ebro, la Depresión del Jalón, Gúdar, Javalambre, Jiloca-Gallocanta, Maestrazgo, Mijares, Moncayo y Aranda, Montes Universales, Muelas del Ebro - Alcubierre, Valmadrid, Zuera, Pirineo Occidental, Pirineo Oriental, Prepirineo Central, Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Puertos de Beceite, Rodeno, Sierras Ibéricas Centrales, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Somontano Sur, Turia y valle del Ebro. Solo una pequeña zona del Pirineo estará en nivel de alerta naranja.