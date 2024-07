Incendio de Luesia: "Parece que lo estamos controlando bien, pero estas horas son críticas"

Más de diez horas lleva activo el incendio declarado esta madrugada de martes en el municipio Zaragoza de Luesia, en la comarca de las Cinco Villas. En una primera valoración de la situación, la directora de extinción, Paula Fernández, ha asegurado que por el momento se está pudiendo trabajar "bastante bien" y que parece que se está "controlando", aunque también ha advertido de que las próximas horas son "críticas" para su evolución al coincidir con las de más calor y en uno de los días en los que se esperan alcanzar temperaturas extremas.

Fernández ha explicado que el viento que sopla actualmente y la previsión está permitiendo que la veintena de medios desplazados en la zona ataquen las llamas con efectividad en el sector este, que es el que tiene más fuerza. Los esfuerzos se están centrado también en este área por la dirección del aire.

El fuego ha sido declarado a las 2.56 y los Bomberos siguen trabajando en sofocarlo

El origen del fuego se está investigando

"No podemos ser categóricos, pero parece que lo estamos controlando bien", ha señalado ante los medios de comunicación. Asimismo, ha reiterado que no hay riesgo para el núcleo urbano, aún sí se ha cortado la carretera de acceso a este pequeño pueblo. En cuanto al desalojo del campin de la población ha apuntado que se ha llevado a cabo "por prevención", ya que llamas no se dirigen en la dirección en que se encuentra.

Acerca del origen del siniestro, que se ha desatado sobre las tres de la madrugada, la directora de extinción ha apuntado que en estos momentos el origen se desconoce y se está investigando. No obstante, otras fuentes apuntan que la causa puede ser una tormenta eléctrica. De las 207 hectáreas que por el momento lleva calcinadas, la mitad son de zona agrícola y la otra mitad forestales.