Aragón amplía la jubilación voluntaria de Enfermería: "Me gusta mi trabajo y quiero continuar"

Aragón permite ya al personal de Enfermería del Salud que pueda prolongar de manera voluntaria el servicio activo más allá de la edad de jubilación hasta los 70 años. Una posibilidad que, hasta ahora, la Consejería de Sanidad contemplaba para los facultativos. Sindicatos y colegios profesionales ya reconocían hace unos meses que, aunque la gran mayoría lo que hacen actualmente es jubilarse antes de tiempo, el sistema sanitario puede beneficiarse de esta posibilidad si surgen importantes carestías de profesionales.

Desde este colectivo consideran que esta opción es una decisión personal en la que influyen muchos factores, entre ellos, el tipo de puesto que se desempeña. Mireia Codina, enfermera con 35 años de experiencia, tanto en el servicio 061 Aragón como en distintos centros de salud de la provincia oscense, lo tenía claro. Tanto que ya ha presentado la solicitud para retrasar su jubilación.

Vecina de Arén (Huesca), trabaja desde hace 18 años en el consultorio de esta localidad, que pertenece al centro de salud de Benabarre. Cumplirá los 65 el próximo 16 de octubre, aunque ese día, sin embargo, ya no le dirá adiós a su vida laboral.

"Llevo un tiempo solicitando prorrogar el servicio activo", reconoce. Recuerda que los médicos ya podían retrasar su jubilación hasta los 70 años: "Llevaba tiempo diciendo que eso era un agravio comparativo".

"Mi labor -considera- sigue siendo efectiva en la atención a la población asignada”. "Voy a cumplir los 65 años en menos de tres meses, y me encuentro estupendamente para seguir", asegura: "Me gusta mi trabajo y quiero continuar. Me queda todavía mucho por hacer". Ella sigue haciendo guardias de 15.00 a 8.00, a pesar de que a partir de los 55 años los profesionales están exentos de esta función.

"Me enviaron una carta en la que me informaban de que tenía que ir cogiendo vacaciones y días festivos antes del 16 de octubre, porque a partir de esa fecha ya no continuaba en activo", recuerda. Ahora, "por fin ha salido publicada la medida en el BOA", este lunes, que entra en vigor al día siguiente. "Había un acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad desde marzo y hasta ahora no había sido efectivo", concreta.

Mireia empezó a solicitar la prórroga de su vida activa a principio de año: "Hay falta de personal de Enfermería y lo iba pidiendo". Desde el sindicato Satse le informaron que se estaba trabajando en esta posibilidad. Hay que recordar que, como se recoge en el BOA, se han realizado los preceptivos trámites de negociación y, con fecha 5 de abril de 2024, se sometió a debate en la Mesa Sectorial. Este lunes se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón la orden por la que se da publicidad al acuerdo de 17 de julio, por el que se modifica el plan operativo para la prolongación en el servicio activo del personal de centros e instituciones sanitarias del Salud.