Varias autoescuelas aragonesas reportan retrasos a la hora de examinar a sus alumnos este verano

Como suele ser habitual cada año, muchas autoescuelas aragonesas acusan la falta de personal en las Jefaturas de Tráfico durante el periodo vacacional. La disminución del número de examinadores, sumado a la avalancha de nuevas solicitudes y a los propios aspirantes que ya estaban matriculados con anterioridad generan ciertos retrasos tanto a la hora de poder dar clases de conducir, como a la de presentarse a los propios exámenes.

En Zaragoza ya llevan varias semanas notándolo. “Es normal tener algunas incidencias durante el verano, pero en esta ocasión estamos teniendo más problemas que otros años. En el último ciclo de exámenes que tuve la semana pasada, la capacidad de la Jefatura ha sido más baja de lo habitual”, señala Sergio Olivera, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zaragoza. “Es cierto que la demanda durante estos meses es más elevada que durante el resto del año, pero, aunque a día de hoy no hay una gran preocupación, probablemente la haya dentro de unas semanas porque esto es una bola que poco a poco va aumentando”, añade.

El elevado tiempo de espera tanto para empezar las clases prácticas como para poder presentarse a los exámenes es una realidad que se acentúa en los meses de verano en toda España. “En Huesca la situación es insostenible”, señala Jennifer Piedrafita, presidenta de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Huesca. “Tenemos muchísima gente preparada y no podemos presentarla, como mínimo hasta el mes de septiembre. Todos los examinadores se van de vacaciones en agosto y se genera un parón de tiempo demasiado largo”, explica.

Para ella, “no es lógico” que la actividad cese durante el mes de agosto. “Entiendo que durante las fiestas de San Lorenzo la ciudad está impracticable para conducir, pero en la segunda quincena del mes no tiene sentido que estemos todos parados. Para el examen teórico, la primera fecha que me han dado para poder presentar alumnos es el 26 de septiembre. ¡Dos meses sin poder presentar a nadie! Ya nos hemos quejado a la Jefatura”, asegura.

"No puedo presentar a una persona tres veces seguidas hasta que apruebe y dejar al resto esperando"

“Hoy mismo han suspendido dos de mis alumnos y no voy a poder volver a presentarlos hasta dentro de varios meses. Para mí, todos mis alumnos son iguales y no puedo presentar a una persona tres veces seguidas hasta que apruebe y dejar a otras tantas esperando su oportunidad. Íbamos bien cuando teníamos seis examinadores, pero ahora con cuatro no damos abasto. Hace años había que aprobar la parte práctica en los seis meses posteriores a aprobar la teórica, ahora esos seis meses son los que pasan desde que te apuntas a la autoescuela hasta que empiezas a dar clases”, añade Piedrafita.

Por otra parte, en Teruel no se han realizado exámenes en todo el mes de julio, por lo que la actividad se reanudará a partir del 1 de agosto. Varias autoescuelas de la capital turolense destacan el "elevado número de alumnos" que hay apuntados en estos momentos, aunque no esperan grandes problemas para poder presentarlos a lo largo del verano, con una previsión de que el tiempo de espera no supere el mes en el peor de los casos.

Los centros de examen desplazados continúan trabajando con normalidad

En Calatayud, José Camarzana, presidente de la Asociación Rural de Autoescuelas de la Comarca de Calatayud, asegura que “los exámenes no se interrumpen y se realizan con normalidad". "Desde hace unos años, la Jefatura Provincial de Tráfico reserva una semana de agosto para examinar en los centros de examen desplazados de Calatayud, Ejea de los Caballeros y Tarazona. Como todos los veranos, se trabaja mucho, pero en nuestro caso no tenemos grandes aglomeraciones que obliguen a retrasar meses la fecha de examinación".

Luis Arilla, propietario de autoescuelas en Borja y Tarazona, coincide: "Estamos en temporada alta, trabajando con mucho estudiante y gente joven, pero nos están aceptando examinar a todos los que proponemos para realizar el examen práctico". En Tarazona los retrasos llegan a la hora de realizar la prueba teórica: "Ahora mismo ahí sí que hay lista de espera. El 23 de agosto es la próxima fecha de examen y como el aula está llena sí que están mandado a la gente directamente para septiembre".

Arilla destaca que el problema principal es la falta de personal administrativo que permita agilizar mucho más todo el proceso y que permita que los examinadores salgan a la calle a examinar en vez de dedicarse a meros trámites y papeleos. Aun así, asegura que la situación de las autoescuelas en Tarazona es muy satisfactoria durante los meses de verano.