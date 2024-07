Alejandro Nolasco: "Aragón está mejor porque Vox estaba en el Gobierno"

El líder de Vox en Aragón y hasta hace tres semanas vicepresidente de la DGA, Alejandro Nolasco, ha compartido este lunes con el presidente, Jorge Azcón, que Aragón está mejor que hace un año, porque "estaba Vox en el Gobierno de Aragón junto con el PP".

Tras el balance de doce meses de gestión de Azcón, Nolasco ha hecho hincapié, en unas declaraciones facilitadas por Vox, en que todas las medidas que se han aprobado, como la bajada de impuestos, si el PP quiere seguirán progresando, y ha reiterado que si los populares pretenden sacar adelante los presupuestos de 2025 "tendrán -ha remarcado- que llamar a nuestra puerta".

"Si se respetan nuestros votantes y está la impronta de Vox, habrá presupuestos y si no, pues no habrá", ha incidido Nolasco, quien ha valorado de este año de gestión especialmente a la reducción de impuestos, y ha asegurado que la proyectada eliminación en Sucesiones del grupo dos "no existiría si no está Vox en el Gobierno de Aragón", o las medidas puestas en marcha desde la consejería de Agricultura o en despoblación. "Todo eso, que la gente no se engañe, que no existiría si está Vox en el Gobierno de Aragón", ha subrayado.

"Hoy mismo, por ejemplo, ha salido con mi firma una convocatoria del Fondo de Cohesión que tiene que ver con los multiservicios", ha destacado antes de resaltar que todo lo que se ha hecho en el Gobierno de Aragón ha sido "un trabajo conjunto" de ambos partidos en el que Vox ha influido "de manera decisiva".

También ha destacado los pasos iniciados para ordenar el "caos" de las renovables, con la proyectada ley de protección del paisaje que Vox impulsará desde la oposición, al considerar que ni el presidente de Aragón ni su antecesor, el socialista Javier Lambán, lo han hecho e incluso Azcón, ha criticado, se ha queda "callado" ante la aprobación por el Gobierno central del Clúster del Maestrazgo.

"Lo único que hace el presidente es echar balones fuera", ha criticado Nolasco, quien ha asegurado que Vox luchará por todas vías, jurídicas, parlamentarias o políticas, para "poner freno a esa masacre" en la provincia de Teruel.