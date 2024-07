La Universidad de Zaragoza se prepara para el relevo de rector con tres candidatos

Queda justo medio año para que José Antonio Mayoral culmine su segundo mandato como rector de la Universidad de Zaragoza. Lo hará en enero, después de que el primero se prolongara alrededor de siete meses más de lo previsto debido a la pandemia de la covid-19. Y será su cese el que marque el inicio del calendario electoral. Si la anterior campaña se caracterizó por ser la más numerosa de la historia, con un total de cuatro candidatos, la próxima no parece que se vaya a quedar mucho atrás.

De momento, ya hay tres nombres confirmados: Rosa Bolea, José Ángel Castellanos y Luis Miguel García Vinuesa. Todos ellos llevan un tiempo trabajando de forma interna en la preparación de sus candidaturas, que se darán a conocer en los próximos meses. Se da la circunstancia de que dos de ellos, Bolea y Castellanos, ocupan altos cargos dentro del actual Rectorado de Mayoral. Ella, que es catedrática de Sanidad Animal, lidera el vicerrectorado en Política Científica; mientras que él, catedrático de Ingeniería de sistemas y automática, ostenta el de Política Académica. También García Vinuesa cuenta con amplia experiencia en estos aspectos. Catedrático en Física de la materia condensada, fue vicerrector de Política Científica en el último mandato de Manuel López y también en el primero de Mayoral (2012-2019).

Por su parte, dos de los tres catedráticos que en las anteriores elecciones le disputaron el puesto al actual rector, Carmina Marcuello y Jesús Santamaría, ya han anunciado que no volverán a intentarlo. Por su parte, Ana Elduque aún no se ha pronunciado públicamente al respecto. No obstante, todavía quedan unos meses para que comience oficialmente el proceso. El mandato de Mayoral finaliza a mediados de enero –fue nombrado rector el día 13 y se publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el 18–, y será él, con la publicación de su cese, el encargado de impulsar la puesta en marcha de la maquinaria. Pese a que todavía no hay una fecha concreta para ello, las previsiones que se manejan dentro del campus es que a finales de diciembre se lleve a cabo el Consejo extraordinario que permita lanzar la carrera rectoral.

En un primer momento la intención era que todo el proceso se llevara a a cabo bajo el paraguas de los nuevos estatutos de la Universidad de Zaragoza, pero la falta de cuórum en la votación llevada a cabo la pasada semana, ha dilatado los tiempos. No obstante, desde la Secretaría General del campus público aragonés recuerdan que las elecciones se pueden llevar a cabo de manera "independiente" a la tramitación del proyecto de estatutos.

De momento, la Mesa del Claustro se volverá a reunir a principios de septiembre para establecer una nueva fecha de votación. En el caso de que saliera adelante en ese mes, se remitiría al Gobierno de Aragón, donde deberá pasar por el Consejo Consultivo. "Tienen hasta cuatro meses, según se recoge en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU),para su aprobación", especifica María Ángeles Rueda, Secretaria General de la Universidad, quien recuerda que el documento ya obtuvo un informe favorable del comité jurídico asesor del campus tras incorporar algunas de las 360 alegaciones recibidas.

De este modo, el pronunciamiento por parte del Gobierno de Aragón podría retrasarse hasta enero. Si este es favorable, se publicaría en el BOAy entraría en vigor prácticamente al mismo tiempo que finalizaría el mandato de Mayoral. Todo dependerá de cuándo se vuelve a votar el proyecto, cuánto tarda la DGA en emitir su valoración y las fecha finalmente marcadas para la celebración de las elecciones a rector.

Cambio en el modelo

Pese a esta nueva situación, la puesta en marcha de la LOSU ya conlleva en sí misma importantes cambios para esta votación. A partir de ahora, el cargo de rector se limita a un único mandato, que será de seis años en lugar de los cuatro actuales. Y entre los requisitos para acceder al puesto ya no se encuentra la obligatoriedad de ser catedrático, algo que sí que ha estado en vigor en los procesos previos. De esta manera, se podrá presentar cualquier miembro del personal docente e investigador permanente doctor que esté en activo a tiempo completo.

Además, según lo recogido en la disposición transitoria primera de la ley, hasta que los nuevos estatutos determinen los méritos necesarios, se aplicarán los siguientes: tener tres sexenios de investigación, tres quinquenios docentes y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal. La única diferencia con lo que aparecía en el borrador de los estatutos es que no se exige que el tercero de los sexenios de investigación necesarios debe corresponderse con los seis últimos años. Todos los que a día de hoy han mostrado ya su interés por optar al Rectorado del campus público aragonés cumplen con estos mínimos.

El voto continuará siendo ponderado entre los sectores de la comunidad universitaria. El profesorado se divide en tres sectores y cada uno tiene un peso en el cómputo global del escrutinio. El formado por docentes universitarios funcionarios y el profesorado permanente laboral supone el 53% de los votos; el personal docente e investigador (PDI) contratado a tiempo parcial, el 2% y el resto del PDI, el 14%. Los votos del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (Ptgas) suponen el 10% y los del alumnado, el 21%. Una vez llevado a cabo el escrutinio teniendo en cuenta este coeficiente, se proclama candidato a aquel que ha obtenido más del 50% de los votos ponderados.

Si ninguno alcanza esta cifra, como ya ocurrió en las anteriores elecciones, habrá una segunda vuelta que se regirá por el mismo procedimiento que la anterior, pero en este caso solo con las dos listas más votadas. Tras los resultados de las urnas, es el Gobierno de Aragón el que formaliza el nombramiento.