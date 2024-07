Recomendaciones para ir en patinete por Zaragoza: qué se debe hacer y qué no

Los patinetes eléctricos se han convertido en un medio de transporte muy popular en Zaragoza, pero también son el motivo de numerosos accidentes: más de un centenar al año, según la asociación de ciclistas y de VMP (vehículos de movilidad personal) de Aragón. En 2023, hubo 320 accidentes en la capital, de los cuales acabaron 20 heridos graves. Desde la asociación sostienen también que el uso de patinetes se ha disparado un 80% desde 2022.

Para circular de forma segura, el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó el pasado 18 de julio en el pleno la nueva ordenanza de movilidad, con la que de ahora en adelante se deberán cumplir una serie de normas. A partir de septiembre, el uso del casco será obligatorio para los usuarios de patinetes eléctricos. Y además, los conductores deberán tener un seguro obligatorio.

"Es un medio seguro. La culpa no es del transporte, sino de quién lo conduce", ha reaccionado Erika Súarez, usuaria frecuente del patinete eléctrico.

Eva Gil, otra usuaria, no opina lo mismo: "Me parece genial la medida del casco porque yo no me siento muy segura. No hablo de cuando voy por el carril bici, el problema está cuando no hay carriles habilitados y nos tenemos que meter entre coches".

Con la nueva ordenanza de movilidad, la asociación teme "que se pueda producir un descenso tanto en el uso como en la adquisición de nuevos vehículos en favor del coche y vehículos más pesados, contaminantes y peligrosos".

El casco es obligatorio

"La cosa va más allá de prohibiciones y obligaciones, es una cuestión de seguridad", así lo afirma Jesús Castán, director de la Autoescuela Servet 84. Según dice, los usuarios tienen que tener claro que el uso del casco, más allá de la norma, se usa por sentido común. "Es un beneficio para ti. Si lo llevas en caso de caída, es mucho más fácil que estés protegido".

Erika Suárez, usuaria frecuente de patinete eléctrico opina que aunque no guste llevarlo, es una medida que por seguridad hay que cumplir. También está el caso de Eva Gil, que reprende que la medida "llega tarde". Las usuarias coinciden en que "casi nadie lo lleva y que ya es la hora de que fuese obligatorio".

Una opinión que comparten la gran mayoría de los zaragozanos, ya que el 90% considera que el uso del casco en los vehículos de movilidad personal, así como el seguro privado para el caso de que se produzcan accidentes, debería ser “obligatorio”. Son datos de la última encuesta que ha realizado la Fundación DFA a los vecinos y vecinas de Zaragoza sobre los servicios municipales.

"Hay que hacer las cosas como se deben y si pierdes unos minutos no pasa nada"

Jesús Castán, por su trabajo, está todos los días circulando y compartiendo la vía con patinetes, bicicletas y otros vehículos. "Vemos cosas muy imprudentes, mucha ingenuidad a la hora de saltarse las normas por ahorrar tiempo o llegar más rápido. No merece la pena", explica.

"Para mí hay dos claves, el conocimiento de la norma y las palabras mágicas: hay que tener sentido común", añade.

Además, habría que darle un "tratamiento de vehículos" a los patinetes. "Nadie debería lanzarse a circular sin tener ninguna formación en educación vial". Porque según argumenta, es '"como los primeros auxilios, también puede salvar vidas".

Más educación vial

Jesús Castán piensa que las escuelas y las instituciones deberían incidir más en cuestiones de "formación e información". Según dice, los colegios e institutos deberían ir inculcando poco a poco la cultura de la movilidad porque luego, salen a la calle y se encuentran la realidad de golpe.

De cara a la información hay que "machacar, machacar y machacar" por todos los medios posibles y "sin mirar el gasto". Defiende que la cura al incremento de accidentes es la información y el sentido común. "Llegará un momento que si esto sigue así, nos asustaremos y habrá que tomar medidas como en su día se hizo como el carné por puntos".

La nueva ordenanza se ha aprobado con los votos del Partido Popular y de Vox con el objetivo, ha subrayado Tatiana Gaudes, consejera de movilidad, de dar “prioridad” a la seguridad vial y a la protección de los más vulnerables.