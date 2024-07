Miguel Ángel Vicen, orquesta Zarabanda: "Georgie Dann nos quiso llevar con él, pero Lauren Postigo no le dejó"

Miguel Ángel Vicen acaba de cumplir 83 años y no ha perdido el espíritu burlón que le ha llevado a dedicar su vida al mundo del humor y la música. Fue uno de los fundadores de la Orquesta Zarabanda que triunfó a finales de los años 70 cuando no se habían inventado ni las discomóviles ni el reguetón. En Youtube se le puede ver ataviado con su traje de payaso tocando el saxofón. Sigue con alguno de sus compañeros actuando de vez en cuando con un espectáculo de variedades que tiene a la tercera edad como público fiel.

Usted fue uno de los fundadores de la mítica orquesta Zarabanda. ¿Cómo nació esta formación?

En el colegio actuaba con un compañero con el que luego fundé la orquesta y que aún actuamos juntos, Manuel Pérez, ‘Peri’. Íbamos al colegio Gascón y Marín. Al director le gustaban mucho las actividades culturales y me encargó que preguntara si algún compañero tocaba, recitaba o contaba chistes para hacer los sábados después del recreo, en el salón de actos, un pequeño espectáculo para toda la gente del colegio.

¿Había colegio el sábado?

Sí, por la mañana. Todos subían con alegría porque no iban a clase. Cada uno hacía una cosa y yo era el presentador.

¿Y cómo empezó con el humor y la música?

Los chicos me picaban con que yo no hacía nada, solo presentar, así que me aprendí una poesía muy corta y los chavales se partían de risa. Y ahí empecé. Luego el hijo de una portera, que era un artista aficionado, nos regaló a Peri y a mí un libro de números de payasos que todavía tengo. Allí salía Nabucodonosorcito, Zampabollos…

Discos de la orquesta zaragozana Zarabanda. H. A.

¿Cuántos años tendría entonces?

Yo tendría 12 años. Estuve hasta los 15 en el colegio. El director me cogió mucho cariño porque mi padre murió muy joven, a los 43 años. Iba a un colegio de curas, pero mi madre me tuvo que quitar porque no lo podía pagar.

¿Cómo conocieron al resto del grupo?

Un día subí con Peri a trabajar al barrio Oliver porque entonces en los descansos de los bailes había una actuación. Hacía el número de payasos y humoristas, las dos cosas, cara 'sucia' y cara 'limpia'. Al terminar la actuación vinieron dos a decirnos que les había gustado mucho, que eran músicos, uno tocaba el piano y otro el acordeón, y que si podíamos tocar juntos. Empezamos como Los Diablos Blancos. Fuimos escalando hasta que llegamos a tocar en Madrid en una sala de fiestas y allí nos vio Lauren Postigo y nos ofreció un contrato en su discográfica, Discophon.

"Hicimos un concurso en Radio Juventud e iban dando nombres los oyentes hasta que uno que era taxista dijo el de Zarabanda por la banda de Zaragoza"

​

​"Hemos compartido escenario con los mejores artistas de España: Raphael, Lola Flores, Rocío Jurado, Bruno Lomas o Georgie Dann. Este nos quiso llevar con él, pero Lauren Postigo no le dejó"

¿Cómo fueron esos años en las salas de fiestas en el Madrid de finales de los años 70 y principios de los 80?

Lauren Postigo nos dijo si nos interesaría grabar un disco. En la casa donde estaba él grababan a gente como Machín. Entonces cuando te hacían un disco te lo promocionaban, no como ahora que todo lo tienes que hacer tú. Nos hizo un contrato de 10 años.

¿Por qué cambiaron el nombre a Zarabanda?

Él dijo que habían salido otros diablos en Lérida, los que cantaron luego ‘Un rayo de sol’. Hicimos un concurso en Radio Juventud e iban dando nombres los oyentes hasta que uno que era taxista dijo el de Zarabanda por la banda de Zaragoza.

¿Con qué artistas compartieron cartel?

Hemos compartido escenario con los mejores artistas de España: Raphael, Lola Flores, Rocío Jurado, Bruno Lomas o Georgie Dann. Este nos quiso llevar con él, pero Lauren Postigo no le dejó. Hasta hicimos una gala en la que actuaba Tom Jones, en Bilbao, y entramos en el número 12 de los 40 Principales con ‘Ahora ya sé que me quieres’. En Zaragoza inauguramos la sala San Jorge, en San Juan Bosco, por la Ciudad Jardín, con un ballet de China.

Había sábados y domingos que hacíamos tres salas cada día. Íbamos de atracción porque llevábamos números cómicos. Eran actuaciones de tres cuartos de hora. Las salas se abrían a las 18.00. También hicimos muchos programas de TVE como Estudio Abierto.

" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; webshare" allowfullscreen width="560" height="315" loading="lazy" >

¿Les tocó hacer muchos kilómetros por las fiestas de pueblos?

Madre mía si hemos hecho. A lo mejor teminábamos en Badajoz un sábado y en domingo teníamos que tocar en Galicia. Como llevábamos montadores, cuando terminábamos nos íbamos a dormir. Ellos dormían mientras tocábamos nosotros. Ha sido una vida ajetreada pero muy buena. Hemos salido en revistas en página entera (enseña un reportaje en un ejemplar de 'Diez Minutos' de 1974 en el que los definen como "un nuevo conjunto que está pegando fuerte").

Zarabanda en un ejemplar de la revista 'Diez Minutos' de 1974. H. A.

¿Siente que se ha reconocido su éxito en la comunidad?

En Aragón lo de que nadie es profeta en su tierra se ha cumplido. Pero conocidos, sí hemos sido. Nosotros hemos hecho el cierre de las fiestas del Pilar en el paseo de la Independencia y actuaciones en muchas plazas como la de Sas. Todavía sigo en la brecha porque hemos tocado hace poco en el barrio Oliver, en Garrapinillos y para los pacientes del Hospital Provincial de Zaragoza.

Sigue actuando con un grupo más reducido en eventos dirigidos a la tercera edad. ¿Sus actuaciones no serían entendidas hoy entre el público más joven?

Bueno, lo de ahora es otra cosa. Uno hace magia, otro canciones con 'playback' y humor. Hacemos alguna cosa para matar el gusanillo y nada más, no se puede aspirar a más. No tiene nada que ver, pero todavía nos mantenemos. La semana pasada nos dijeron de ir a las fiestas de Alfocea, que ya hace tres años que vamos.

¿Serían hoy políticamente incorrectos muchos chistes de esa época?

Ahora no se puede contar cualquier chiste, hay que mirarlo mucho antes de hacerlo. Ha cambiado el cine, el teatro, todo. La revista se muere y las orquestas también. Antes cuando iba una discomóvil a unas fiestas la gente no la quería, solo querían orquesta y ahora es al revés. La gente joven ya no quiere orquesta, quiere discomóvil. En una discomóvil pueden meter lo más moderno de un día para otro, no hay que ensayar, solo poner el disco. Y es más barato. Las orquestas se han perdido, la revista, y comedia, poca. No hay más que musicales.

¿Es de los que creen que cualquier tiempo pasado fue mejor?

Los tiempos pasados fueron mejor, hemos conocido los tiempos buenos de la música. Ayer saqué un contrato de Burriana, un pueblo de Castellón, y pone que el grupo percibirá 330.000 pesetas de marzo de 1987. Entonces ibas a los sitios y algunos hasta te pagaban antes de trabajar.

¿Los artistas lo tienen ahora más fácil con toda la difusión que dan las redes sociales o es todo más efímero?

Ahora de la música no se puede vivir. Un compañero que ha venido 40 años conmigo montó cuatro orquestas y ahora solo tiene dos. El que quiere vivir ahora de la música es imposible. Solo puedes hacer 20 días en agosto o septiembre. Antes había más fiestas como San Valero, que se hacía un cotillón como en Nochevieja. O en Reyes, que era otro cotillón. Ahora esos días pasan de largo. El cambio ha sido tan grande que es imposible concebirlo.

Tiene 83 años, ¿todavía no se ve sin ensayos o sin preparar una actuación?

A la gente ya no le llama esto. Vas con una revista y la gente joven no va. En el barrio Oliver y Garrapinillos donde actuamos hace poco la gente mayor todavía acudió, de la tercera edad. Pero el cine también ha cambiado, ya no son las películas de antes, ahora se hacen cuatro cosas con ordenador. Cualquier día me retiro...