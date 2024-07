Beltrán: "La llegada de la gigafactoría de Stellantis no tendría que ser un problema de dinero"

Ha pasado de ser un discreto delegado del Gobierno a un rol combativo con el Gobierno de Azcón ¿Se siente cómodo?

Me siento cómodo. Azcón basa buena parte de su argumentario y de su acción política en disparar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Con lo cual, evidentemente, me toca defender sus políticas.

¿Cree que la marcha de Vox suavizará la postura de la DGA en temas como la inmigración?

Lo que sí que tengo claro es que el Gobierno de Azcón se ha liberado de una mochila muy pesada. Pero está por ver si modera su postura, su actitud o su discurso con respecto a aquellos aspectos en los que Vox le ataba más.

El Congreso ha tumbado la senda de déficit. ¿Estamos abocados a otra prórroga presupuestaria?

Todavía no. Tumbar la senda de déficit no paraliza la tramitación del proyecto de presupuestos y el Gobierno está haciendo todos sus esfuerzos con los socios parlamentarios para sacarlos adelante. Yo aún tengo esperanzas.

¿Aragón saldrá perjudicado?

Quiero recordar que con la prórroga de presupuestos, Roberto Bermúdez de Castro, salió enseguida a decir que la merma de ingresos era de mil millones, aunque ni se iban a perder ni se han perdido. Cuando se pierden es ahora cuando el PP pelea contra sus propios intereses al tumbar esa modificación al alza beneficiosa para todos los españoles.

Si no hubiera presupuestos en el año que viene, Aragón se tiene que olvidar de nuevas partidas para acometer infraestructuras.

Las grandes obras viarias en Aragón, el corredor Cantábrico Mediterráneo o las infraestructuras eléctricas no sufren absolutamente ningún parón al estar plurianualizadas. Y las grandes partidas generalistas ampararían seguir haciendo cosas. No habrá parálisis.

Lambán dice que el presidente se tiene que reunir con todos los presidentes, no solo Aragonès. ¿Lo comparte?

Manifiesta con total tranquilidad sus opiniones de cómo debería desarrollar su trabajo Pedro Sánchez. Que hable con Cataluña no significa en absoluto que no tenga en cuenta otros territorios.

¿Por qué han esperado casi un año a convocar la Conferencia de Presidentes tras exigirlo el PP bajo amenaza de ir al Supremo?

Sánchez es el presidente que más conferencias ha convocado con diferencia.

Sí, durante la pandemia.

Pero ha habido muchas. La cultura del diálogo va a seguir existiendo, pero no se trabaja a gusto por la vía de la presión. Además, el presidente ha convocado, por ejemplo, la bilateral con Aragón y Azcón no ha querido. Aquí hemos tenido a la ministra de Migraciones recientemente y la consejera se ha negado a hablar.

Los atascos se reproducen cada fin de semana en el tramo sin desdoblar del eje de Huesca. ¿No cabe recortar los plazos?

Lamentablemente, no. Son obras de extrema complejidad en montaña, con condicionantes técnicos muy amplios. No es una cuestión de capricho ni de financiación.

Otra de las cuestiones que siempre hace mención la DGA es la urgencia en finalizar Yesa. ¿Hay algún compromiso al respecto?

No voy a negar que se está alargando, aunque parece que en Yesa no esté pasando nada cuando la obra está ejecutada al 82%. Según las previsiones, se acabará en 2027. Evidentemente es una fecha que nos queda lejana, pero es otra obra que tiene su complejidad.

Las obras de la A-68 se limitan al tramo El Burgo-Fuentes. ¿Cuándo se licitará el siguiente tramo?

Fuentes-Quinto está en redacción y tendría que ser el siguiente, pero no tenemos todavía fechas.

A este ritmo, hará falta 20 años.

Eso no lo voy a firmar con mis palabras. No lo sé.

Esto sí lo sabrá ¿Cuándo se derribará el cuartel de Mayandía para construir las nuevas instalaciones para la Policía?

Acabo de tener una reunión al respecto y me han anunciando que comienzan a finales de agosto, principios de septiembre.

¿Y tiene fecha para la nueva la comandancia de la Guardia Civil en Valdespartera?

Las obras están prácticamente para entregar y el equipamiento empezará en septiembre, que tiene que ser rápida. Una previsión razonable sería finales de año.

La mejora de la red eléctrica se ha quedado corta. ¿El Gobierno atenderá la urgencia de Aragón ante la acumulación de grandes proyectos?

Sí, Red Eléctrica prevé atender los incrementos de demanda de los proyectos conocidos. Y estamos hablando para la nueva planificación porque existe la voluntad de actualizar las redes en Aragón.

Aquí concentra el 28% de las peticiones del país. ¿No hay forma de adelantar las inversiones?

La planificación siempre es plurianual y son varios años de ejecución. Esto no se hace de la noche a la mañana. Habrá que ir jugando con la producción y el autoconsumo, porque determinada parte de la energía producida en Aragón se puede destinar directamente al consumo de una planta próxima sin necesidad de entrar en la red de transporte.

¿Puede garantizar que Stellantis recibirá el mismo apoyo para su gigafactoría de baterías que la de VW en Sagunto?

La voluntad del ministro Jordi Hereu es clara y así lo ha expuesto públicamente en Aragón varias veces.

O sea, que su instalación no será un problema de dinero.

No puedo hacer de bola de cristal, pero no tendría que ser un problema de dinero. Es un proyecto de la misma magnitud que podemos tener en otras factorías de España.

¿Las ayudas al funcionamiento de Teruel se ampliarán en 2025?

El compromiso de la ministra Elma Saiz ha sido que sí. Ya se ha reunido con el tejido empresarial y con los sindicatos y falta la materialización en forma de normativa para que este porcentaje se incremente.

¿Pero será el año que viene y hasta cuánto llegaríamos?

Eso no se lo se decir.

Han pasado 16 años y seguimos con el pabellón de España de la Expo muerto de risa. ¿Son incapaces de darle un uso en el Gobierno central?

Hasta el momento no se ha conseguido y no hay forma de hacerlo. He visto cada año varios proyectos, pero al final no cuajan. Es una tarea en la que seguimos empeñados, pero no cuaja.

Hasta 27 mujeres han sido asesinadas en 7 meses. ¿Qué falla?

Le voy a decir lo que no está fallando primero. El sistema Viogén se va robusteciendo, es capaz de predecir y asignar unos niveles de riesgo a las mujeres que están en el sistema, pero la única víctima en Aragón no estaba en el sistema ni había pedido ayuda a su entorno familiar o de la amistades. Lo que falla es no tener más mecanismos para identificar que una mujer lo está pasando mal. Ahí es muy complicado intervenir.

¿Pilar Alegría debería suceder a Lambán en el PSOE-Aragón?

Se está empezando a focalizar el tema de que el candidato o candidata tenga el visto bueno de Ferraz, pero no significa que el territorio no lo vaya a ver bien también. Pilar Alegría cumpliría los dos requisitos.

¿Estar ligada a Pedro Sánchez no puede ser un inconveniente?

No veo por qué. Otra cosa es el sesgo de la dirección del partido en Aragón, pero no tiene por qué seguir siendo así necesariamente. Es decir, un territorio puede mantener sus reivindicaciones sin entrar en confrontación con el secretario general. Todo se puede armonizar y un candidato o candidata que cumpliera ese papel, pues sería bien visto por los militantes aragoneses y por Ferraz.

¿Comparte que se debe esperar a 2025 o celebraría el congreso en otoño?

Si el secretario general, que es quien tiene la palabra, decide que aguanta hasta 2025, como militante no voy a añadir nada más.