Aragón recibirá 3,2 millones del Ministerio para el plan de refuerzo en Matemáticas y Lectura

Aragón recibirá del Ministerio 3,2 millones de euros para el plan de refuerzo en lectura y matemáticas que empezará el próximo septiembre en los centros más rezagados. Es la cuantía que le corresponde a la Comunidad la partida de 95 millones aprobada recientemente por el Consejo de Ministros para este programa que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció el pasado enero con una dotación de 500 millones. Al estar los Presupuestos Generales del Estado prorrogados no se ha podido crear una partida específica suficiente y estos fondos provienen del remanente sin ejecutar del Ministerio de Educación.

De los 3.228.833 euros que llegarán a la Comunidad aragonesa, 2.101.304 euros van a la competencia de matemáticas en alumnos de primaria (desde el tercer curso), secundaria y grado básico de Formación Profesional (FP). Los restantes 1.127.529 euros se destinan a la comprensión lectora de escolares desde el último curso de educación infantil, primaria. ESO y grado básico de FP. La idea del Ministerio es ampliar la cuantía a comienzos de 2025 siempre que haya presupuestos.

El Gobierno aragonés critica que esta cuantía está muy lejos de la prometida por Sánchez: “Nos encontramos, por lo tanto, como en tantas ocasiones, ante un anuncio prácticamente vacío de contenido, revestido de bombo y platillo, pero que encierra un incumplimiento de una promesa presidencial”.

Independientemente de que este dinero resulta “insuficiente a todas luces”, desde el Departamento de Educación del Ejecutivo autonómico aseguran que la tardanza del anuncio, a mes y medio del inicio del curso, “limita las posibilidades de actuación” para su aplicación y ven “muy difícil” su implantación este próximo septiembre. Además, denuncian que no queda claro si este montante deberá ser aplicado en su totalidad a lo largo del próximo curso, o tiene que ser distribuido entre distintos periodos académicos, “porque las cantidades prometidas para años sucesivos no lleguen a tiempo, o sencillamente no lleguen”.

La DGA también se queja de que el dinero debe invertirse únicamente en las actuaciones que el Ministerio ha diseñado, lo que “coarta” la libertad de la consejerías regionales “para reasignarlo a recursos de iniciativa autonómica” ya implantados o que se quiera poner en marcha.

Sobre la “sugerencia” de que esta dotación se asigne a los centros que presentan mayores dificultades en matemáticas y comprensión lectora, el Ejecutivo autonómico le recrimina que deja al resto de colegios e institutos fuera de cualquier posibilidad de refuerzo en estas materias.