Aragón lanza una convocatoria para comprar 94 pisos con el fin de ampliar su bolsa de alquiler

El Gobierno de Aragón acaba de lanzar una convocatoria para adquirir este año hasta 94 viviendas con el fin de ampliar el parque público de alquiler asequible. Los interesados tendrán de plazo hasta el próximo 18 de octubre para ofrecer sus inmuebles y la resolución se hará por orden de presentación hasta que se agote la partida consignada para este ejercicio, que asciende a 10,4 millones de euros.

La compra de inmuebles forma parte del plan estatal de vivienda 2022-2025, que incluye una línea específica de subvenciones a las distintas autonomías para la adquisición de pisos de forma individualizada o en bloque. En el caso de Aragón, la operación se ha dejado en manos de la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) y se pretende que ponga los inmuebles a disposición de colectivos que se encuentren "en una situación socioeconómica más comprometida".

Todos los que adquieran se destinarán a alquiler asequible, por lo que el precio máximo se fijará en siete euros por metro cuadrados, o alquiler social durante un periodo mínimo de 50 años.

Los gobiernos central y autonómico decidieron aportar 21,36 millones de euros para hacerse con la propiedad de 195 viviendas y a estas alturas, cuando han transcurrido dos de los cuatro ejercicios, tan solo se han llegado a obtener 8 en la primera convocatoria, que se remonta a marzo 2023, en la última etapa de gestión del consejero José Luis Soro (CHA).

Fuentes oficiales de la Consejería de Fomento, ahora bajo la dirección de Octavio López (PP), han indicado este viernes que ya se han localizado unas 60 viviendas para adquirir a personas físicas y jurídicas en los próximos tres meses. Los inmuebles están repartidos entre Calatayud, Cariñena, Cuarte de Huerva, Huesca e Illueca.

Las citadas fuentes especifican que la mayoría de los pisos seleccionados se encuentran en "muy buen" estado de conservación, aunque deberán someterse a obras de adecuación para mejorar la accesibilidad, tal como exigen las bases del programa. En todo caso, la cuantía máxima que puede destinar a la rehabilitación de cada vivienda se limita a 8.000 euros.

No obstante, el objetivo marcado para la segunda convocatoria por parte de la directora general de Vivienda, María Pía Canals, es llegar a 94 inmuebles tras la nueva distribución que aprobó en una resolución firmada a finales del año pasado. Y para el próximo ejercicio, en la tercera y última convocatoria, se deberían comprar otros 93 pisos para llegar así a los 195 previstos en el programa de adquisición. De no lograrlo, se perdería la sustancial aportación estatal que no se invirtiera, que supone 13 de los 21,36 millones. Por ahora, la inversión pública se limita a 658.408 euros.

Llegar a 80 pisos en Zaragoza

Suelo y Vivienda especifica que la pretensión con el programa 2022-2025 es hacerse con la propiedad de 80 pisos en la capital aragonesa y el resto, en otros municipios de la Comunidad con una única limitación: que en ninguno de ellos se destine más del 25% de la disponibilidad presupuestaria total. En todo caso, deja la puerta abierta a modificar dicha distribución "en razón a las ofertas presentadas, su localización y características y la evolución del mercado de alquiler en determinados municipios donde la necesidad de viviendas de la tipología a la que se dirige esta convocatoria obligue".

Igualmente, detalla las condiciones de la convocatoria, entre ellas, el precio, que no podrá superar el de tasación o los 1.500 euros por metro cuadrado construido. Igualmente, se analizará la idoneidad de cada vivienda "en función de la necesidad general y tipología en la entidad de población".

La sociedad pública SVA establece un catálogo de características para la aceptación de las propuestas, como su localización en suelo urbano, ser accesibles y en condiciones de ser habitadas. Su superficie útil no podrá ser inferior a los 55 metros cuadrados, salvo excepciones debidamente justificadas, en razón de las buenas condiciones del inmueble.

Para garantizar su habitabilidad, se exigirá que cuenten, como mínimo, de un dormitorio independiente (de al menos diez metros cuadrados), cocina equipada, salón y un baño completo, además de sistemas de agua caliente y calefacción. En ningún caso, se adquirirá un inmueble situado bajo la rasante de la calle.

Del mismo modo, se exigirá a los propietarios disponer de informe de habitabilidad favorable o cédula de habitabilidad, licencia de primera ocupación o calificación definitiva como vivienda protegida. La finca deberá contar con un informe favorable de la Inspección Técnica de Edificios (ITE), si fuera necesario.

Las viviendas tendrán que estar libres de cargas, de forma que estén al corriente de pago de los suministros si estuvieran dados de alta, así como de los recibos de la comunidad.