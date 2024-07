Malestar por una sentencia que anula el examen de acceso a la abogacía a más de 30 alumnos de la Universidad de Zaragoza

Las zaragozanas Sara Lasheras y Andrea Tabuenca, de 25 años, se examinaron el pasado 28 de junio para ejercer la abogacía, un examen online para el que llevaban meses preparándose y que esta misma semana les ha sido declarado "nulo" a raíz de una sentencia del Supremo que el Ministerio de Justicia pretende aplicar ahora con carácter retroactivo a cientos de alumnos en toda España.

En Aragón, según datos de la Universidad de Zaragoza, habría más de 30 estudiantes afectados. Son alumnos que cursaron el Máster -a tenor de la ley- sin tener todos los créditos del Grado aprobados. El pasado 28 de junio hicieron la prueba de acceso a la abogacía, y ahora el Ministerio de Justicia, en virtud de una sentencia del 23 de abril, les ha declarado nulo el examen cuando tendrían que estar celebrando haber acabado ya este proceso para ejercer como abogados.

"Hace cosa de varios días nos mandaron un correo diciendo que ya no se puede acceder al máster con créditos pendientes. Yo cuando me matriculé en el Máster de acceso a la Abogacía tenía la asignatura de Derecho Tributario y el TFG sin superar. La asignatura me la quité en el primer cuatrimestre, y el TFG en febrero de este año. Finalmente, terminé el máster a la vez que esos créditos que tenía pendientes y me preparé para el examen de junio, y ahora estoy a la espera de ver qué pasa", cuenta Valeria Rangel, de 25 años, desconcertada por una decisión que no comprenden que les afecte.

Igual de sorprendida, al abrir el correo del Ministerio, se quedó su compañera Sara Lasheras, quien trabaja desde que acabó el Máster de abogacía para una empresa de Huesca. Cuenta que negoció un ascenso y una subida de sueldo supeditada a haberse colegiado, pero tras conocer este miércoles los resultados de la prueba de acceso estos alumnos figuran como "deshabilitados".

"Nos perjudica a cientos y cientos de alumnos que habíamos hecho el examen de acceso este año y a los que nadie nos puso en sobre aviso tampoco. Yo fui a abrir la notificación del Ministerio de Justicia diciendo: '¡ay, qué bonito, mi aprobado!' Y cuando vi el mensajito me quedé a cuadros. La Universidad ni se había planteado que esto pudiera pasar, porque la sentencia no se pronuncia sobre la retroactividad. Esto ha sido un funcionario con una pistola cargada, no tiene otra explicación...", protesta Lasheras.

Andrea y Sara, dos alumnas afectadas, con el documento conjunto que les ha facilitado la Facultad de Derecho para alegar. Francisco Jiménez

"Cuando nos llegó el correo esta semana lo comentamos por el grupo de clase sorprendidos. Quieren aplicar retroactivamente el requisito que ha puesto ahora el Supremo, y salimos perjudicados a los que sí nos dejaron simultanear estudios", explica, por su parte, Rangel, que cursó el Grado en Derecho en la Universidad San Jorge, y posteriormente hizo el Máster de Abogacía de la Universidad de Zaragoza, que terminó en febrero de este año.

Según indican, la Universidad no les puso ningún problema para cursar estos estudios de manera simultánea. Al contrario, para su información, a la hora de formalizar la matrícula en septiembre del año pasado, se les avisaba de que podían acceder con el TFG y hasta 9 créditos pendientes. Por eso no entienden que ahora el Ministerio pretenda aplicar la sentencia 685/2024 de 23 de abril -que prohíbe a las universidades impartir el máster sin finalizar el grado de Derecho- con carácter retroactivo a estos estudiantes.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría para quienes se sacaron el máster de abogacía compaginando estudios de Grado y Máster, y se presentaron después a la prueba de acceso que se celebró el pasado 28 de junio.

"Hay mucha incertidumbre, hay agobio, después de todo el esfuerzo que hay detrás, y una sensación de tristeza absoluta, porque si esto fuera para adelante y nos tiraran el examen implicaría que hay que volver a cursar el máster, pagarlo y realizarlo otra vez, porque ahora hay más temario y no nos convalidaría. Nos dan diez días hábiles para presentar alegaciones y a partir de ahí tendrán que resolver. Pero entre unas cosas y otras nos plantamos en agosto. Al final, nos están retrasando la colegiación y todas nuestras metas profesionales", se queja Andrea Tabuenca, otra estudiante de 25 años.

Desde la Universidad de Zaragoza reiteran que el decano de la Facultad de Derecho está haciendo todo lo posible por ayudar a estos estudiantes en el periodo de alegaciones, que concluye este domingo, 28 de julio. Para ello, la Facultad ha elaborado un documento conjunto que se ha trasladado a todos los alumnos afectados para que lo puedan adjuntar en plazo y forma con todas las justificaciones requeridas. "El escrito que han elaborado está firmado por el decano de Derecho, la coordinadora académica del Máster de la Abogacía y Procura de la Universidad de Zaragoza y el vicedecano de Ordenación Académica", detallan las mismas fuentes.

Por su parte, los estudiantes consultados confían en que el Ministerio tenga en cuenta sus alegaciones y todo este "revuelo" formado en las facultades de Derecho de toda España, la misma semana en la que se han conocido las listas oficiales de aprobados, quede finalmente en un susto.

"Por una parte -afirma Rangel- estoy tranquila. Es imposible que mantengan esta decisión de aplicarlo retroactivamente porque es super injusto y causa indefensión. Es algo de lo cual se tendría que hacer responsable la Universidad", apunta esta estudiante. No obstante, la incertidumbre continúa, y de momento, para todos ellos, se abren dos escenarios. "A algún compañero que ha ido a informarse a la Facultad de Derecho le han dicho que o bien lo cambian y sale todo bien o igual tenemos que matricularnos de nuevo...", dicen preocupados.