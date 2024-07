Cuándo empieza el colegio en Aragón para el curso 2024-2025: vacaciones y festivos

En poco más de un mes tocará decir adiós a las vacaciones, a no madrugar y a la playa, y saludar de nuevo a los uniformes y al material escolar. Este año, según el calendario escolar, el inicio de las clases en Aragón para el curso 2024-2025 será el lunes 9 de septiembre, una fecha que a muchos no les gustará por caer lunes y empeorar la dura vuelta a las nuevas rutinas, especialmente de los más pequeños. En Zaragoza, Huesca y Teruel, las clases comenzarán el 9 de septiembre para Infantil, Primaria y la ESO, mientras que los alumnos de Bachillerato no se incorporarán hasta el día 12 y los de FP presencial, el 13. Los últimos serán los de la FP a distancia que lo harán el 23. Todos finalizarán el 20 de junio.

Las enseñanzas de régimen especial tienen diferentes fechas de comienzo. Los primeros en comenzar serán los alumnos del área deportiva comenzarán el 16 de septiembre, mientras que los de Artes Plásticas y Diseño lo harán el 13 y los de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón y el Conservatorio Superior de Música de Aragón, el 18.

El 1 de octubre será el primer día de clase para estudiantes de idiomas o de enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza. Todas acabarán el curso el 20 de junio de 2025, a excepción del curso de la Escuela Superior de Diseño, que se iniciará el 23 de septiembre y acabará 3 días después que las demás, el 23 de junio.

Festivos escolares en Aragón para el curso 2024-2025

Serán fiesta el 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 9 de diciembre, 7 de enero, 23 de abril y 1 y 2 de mayo. Además del 13 y 14 de febrero en Huesca y Teruel, mientras que en Zaragoza los escolares no tendrán clase el 10 y 11 de octubre debido a las Fiestas del Pilar. Las vacaciones de Navidad irán del 20 de diciembre por la tarde hasta el 6 de enero y la Semana Santa abarca del 14 al 21 de abril. Y quedan por determinar dos días de cada municipio.

Fechas de fin de curso 2024-2025 para cada enseñanza en Aragón

El viernes 20 de junio de 2025 será la fecha de fin de curso para el tercer curso de las enseñanzas de Primer ciclo de Educación Infantil en CEIP, CPI y CRA, segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primeria, Educación especial, ESO, Educación de Personas Adultas, Bachillerato, Deportivas, Artes Plásticas y Diseño, Elementales y profesionales de Música y Danza, Idiomas, Enseñanzas Artísticas, en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón y el Conservatorio Superior de Música de Aragón y Formación Profesional, incluida la modalidad a distancia. La única modalidad que acaba más tarde son las Enseñanzas Artísticas en la Escuela Superior de Diseño de Aragón, el 23 de junio de 2025.