Testimonios que ponen en valor la agricultura verde

"Muchas veces cuando hablamos de agricultura ecológica la gente piensa en cuatro ‘hippies’ trabajando en campos llenos de hierba. Con este documental, lo que queremos es mostrar que la agricultura ecológica es una realidad que funciona bien, consolidada y con futuro y, por ello, muestro mi ejemplo, el de una explotación de 370 hectáreas de cereal donde dos tercios de la producción son en ecológico".

Así explica Marcos Garcés, agricultor y ganadero de la localidad turolense de Bañón, las razones que le impulsaron a participar en el documental ‘Revivir el campo’, dirigido por el joven biólogo y activista Diego García-Vega, que puede verse en YouTube.

Un trabajo en el que, también a través de historias como las de Antonio, Ruiz, agricultor de Ejea de los Caballeros, y otros profesionales de Navarra y Andalucía, se muestran puntos de encuentro entre la agricultura y la emergencia climática, a la vez que se pone en valor el papel que tiene la biodiversidad como clave de futuro para sus explotaciones.

"La apuesta por lo ecológico no es una moda ni un capricho. De hecho, mi padre, Clemente Garcés, lleva más de 25 años trabajando de esta forma. Y yo, aunque oficialmente me incorporé a la agricultura hace 14 años, a los 12 ya ayudaba en casa. Hemos aprendido metiendo la pata. Pero, sobre todo, hemos avanzado a base de formarnos, de acudir a foros, de conocer la experiencia de otras personas y de leer mucho y ver muchos documentales sobre el tema. Es importantísima la formación. De hecho, debería ser indispensable dentro de la nueva Política Agraria Común", explica.

Y formación no le falta a este joven agricultor, que empezó a estudiar ingeniería agrónoma y a los dos años lo dejó y se pasó a estudiar sociología y políticas, porque se dio cuenta de que el temario no abordaba los temas que necesariamente son claves para dedicarse a la agricultura o ganadería.

‘Revivir el campo’ puede verse en YouTube.

"El sector primario debería tener una formación exquisita, porque somos claves en un aspecto esencial de la vida de los ciudadanos: su alimentación. Tendríamos que estar formados en temas como la gestión de una empresa, las nuevas técnicas de cultivo, los canales de venta o las nuevas tecnologías que demanda el consumidor. Y todo ello, de forma continuada", señala.

Y con toda esta formación y mucho ensayo, con sus consiguientes aciertos y errores, Marcos ha conseguido hacerse un hueco importante en un sector en el que, como bien se cuenta en este documental, hay modelos productivos que pueden compaginar la sostenibilidad ambiental con una importante actividad productiva.

Sin números rojos

"Sus historias son el mejor testimonio de que la agricultura verde no tiene por qué tener números rojos; y que, lejos de ser incompatibles, van de la mano. Los modelos de producción ecológicos no solo son mejores para la salud de los agricultores y sus fincas, sino que pueden ser más rentables, reducir los costes de producción, aumentar su soberanía, resistir mejor las sequías e impulsar el relevo generacional", explica Diego García-Vega, responsable del documental ‘Revivir el campo’, con el que da continuidad a otros trabajos que ha realizado con anterioridad, como la serie documental ‘Zero Waste Chef’ de HBO Max, en la que visitó 20 países europeos en busca de chefs, productores, científicos, emprendedores y artistas que están cambiando la forma en la que producimos, consumimos y pensamos en el alimento y la agricultura.

Y en este camino que Marcos emprendió hace años y en el que confía plenamente, sus estudios de sociología y políticas no han caído en saco roto. "Siempre me han encantado estos temas y yo creo que mi formación en estas materias me ha aportado mucho a la hora de entender las cosas, de buscar puntos de vista diferentes para entender este negocio. Es muy valioso para mí porque me abrió la mente hacia otros caminos por los que ahora transito y de los que estoy muy orgulloso", añade Marcos Garcés, a la vez que recuerda que "la agricultura ecológica es mucho más que un concepto o una filosofía. Es algo que funciona y que lo estamos demostrando con cifras de rentabilidad porque, como dice mi padre, primero hay que comer y luego filosofar", concluye.