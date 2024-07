Incertidumbre por los recortes de horas y de auxiliares de educación especial en Huesca: "Estamos peor que el año pasado"

Familiares de niños y niñas con necesidades educativas especiales (Acnee) de la provincia de Huesca han manifestado su "preocupación" ante el último anuncio de la consejería de Educación, que contratará a 356 auxiliares de educación especial -80 para colegios de la provincia oscense- el curso que viene, según anunciaron la semana pasada.

Se trata, en palabras de la Asociación para los derechos de los alumnos con necesidades educativas especiales de Huesca, de una oferta de plazas y horas "insuficiente", que no alcanza para cubrir el 100% de las necesidades del alumnado Acnee en la provincia.

"Desde la Asociación constatamos con incredulidad, incertidumbre y muchísima preocupación que los centros educativos de la provincia de Huesca van a contar el próximo curso con 10 auxiliares de educación especial menos y unas escasísimas 150 horas semanales más (para todos los centros de la provincia)", denuncian en un comunicado.

"Estamos peor que el año pasado", recalca Mara Cajal, miembro de esta asociación que engloba a más de 200 socios, en su mayoría padres y madres de niños con necesidades especiales, además de auxiliares de la provincia y algún profesor.

Según recuerdan desde este colectivo, el año pasado se acabó el curso en la provincia de Huesca con un 65% de las necesidades cubiertas. " Si este año aumentan las necesidades un 18% en Aragón, según dijo la propia consejera en Las Cortes, nos vamos a alejar todavía más de ese porcentaje. Con las contrataciones anunciadas, siguen siendo necesarias 70 plazas más de auxiliares de educación especial para dotar a todos los centros de todos los recursos que necesitan", reclaman las familias, que han manifestado su preocupación porque se den situaciones "aberrantes" como las del año pasado, cuando varios niños y niñas con síndrome de Down, que tenían reconocido un auxiliar educativo, no llegaron a contar con este recurso, y la misma circunstancia se dio en el caso de un alumno en silla de ruedas, que necesitaba el apoyo de un auxiliar para ir al baño y al comedor del colegio.

"No podemos estar como nos pasó el año pasado con este niño, al que le pusieron una auxiliar a 20 horas, de 9 a 12.00, y el resto de horas no. ¿Y si tiene que ir al baño a partir de las 12, qué hacemos? Llevar pañal y estar dos horas meado, ¿eso es digno?", se preguntan las familias.

La auxiliar, una figura muy importante

Desde la Asociación para la defensa de los derechos de los alumnos con necesidades especiales de Huesca defienden también la importancia de una figura, la auxiliar de educación especial, que es esencial para el correcto funcionamiento de las clases en los centros ordinarios. "Una auxiliar no solo hace labores de asistencia. También está para detectar, con el apoyo del profesor y PT, si un niño no se desenvuelve bien en un ambiente y tratar de crear una red para que se integre en sociedad, en este caso en su aula. Hay niños que no se pueden subir una cremallera o abrochar un botón. En otros casos ayudan a trabajar la coordinación todos los días con el maestro en pedagogía terapéutica. Si un eslabón falla, porque se recortan horas o personal, se recarga el otro, y esto tiene que ser una red para que estos niños se desarrollen lo mejor posible dentro del aula", defiende Cajal, que carga también contra el recorte de horas.

Así pues, de los 80 contratos eventuales para el curso que viene que Educación ha sacado para la provincia de Huesca, solamente 10 (el 12'5%) de las plazas de auxiliares son a 35 horas lectivas. "Las otras 70 auxiliares siguen siendo a 27 horas y media, porque había un acuerdo de Gobierno de que el mínimo fuera eso. Pero de esta forma, no se van a cubrir jornadas completas, ni comedores...", lamenta Txema Ruz, padre de otro alumno Acnee y presidente de esta plataforma.

Según indica, con los listados que se han publicado desde el departamento, "no hay ningún centro en la provincia oscense que tenga cubiertas todas las horas que ha solicitado", y con respecto al curso anterior lamenta que no se ha mejorado nada. "Tenemos menos auxiliares y prácticamente las mismas horas, y sin embargo han aumentado las necesidades. Con lo cual en la práctica estamos peor", asegura.

La situación -indican desde la asociación- es mucho más "sangrante" en los colegios rurales, donde en años anteriores aseguran que si había un niño con necesidades especiales se ponía un auxiliar en cada centro. "Este curso 2024-2025 y el anterior, en varios CRA (con tres o más colegios) en lugar de mandar a cada cole la auxiliar necesaria han mandado una o dos indicando que hagan itinerancia, es decir, que se desplacen de un cole a otro, con el tiempo perdido que supone para estos chicos", dicen en alusión al CRA Alta Ribagorza, que agrupa a las escuelas rurales de Benasque, Castejón de Sos, Cerler, Laspaúles y Sahún.

En este colegio rural agrupado, han pedido este curso tres auxiliares (una a 35 horas y dos a 15 horas), pero solamente les han concedido una a 27,5 horas y otra a 15, con lo que según denuncian las familias uno de los colegios -y en este caso niños- no tendrán las necesidades cubiertas. "¿Esto qué implica? Que en un momento dado no puedas hacer una clase. Imagínense una crisis epiléptica con un profesor solo sin auxiliares. Tienes que parar la clase, y la asistencia la tienes que hacer con todos en el aula, que son 25. Esto está pasando en muchos CRA, con el problema añadido de reducción de cupo de profesorado que afecta sobre todo a los maestros de pedagogía terapéutica (PT)", señalan desde la asociación.

Asimismo, en relación a las ratios de auxiliares, critican que la consejería de Educación se basa en un real decreto de Hacienda del año 2000, que establece que debería haber un auxiliar de educación especial por cada 8-10 alumnos con deficiencia motórica o con trastorno generalizado del desarrollo. "Esta orden en la que se basan no te dice si es en un aula, en un centro o en una provincia… Se establecieron para generar un presupuesto, pero no lo puedes extrapolar directamente a las clases. Tendrás que ver si esos 8 niños están en la misma aula o en aulas diferentes, en un aula especial o en un aula TEA. No tiene ningún sentido basarse en las ratios de la consejería de Hacienda, cuando está la ley estatal, la LOMLOE, que aboga porque se dote a cada niño de los recusos necesrios para alcanzar la calidad educativa y la plena inclusión. En Aragón tenemos también reales decretos de inclusión educativa y se los están saltando", concluyen desde la asociación.