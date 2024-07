Cinco expresiones aragonesas que no se entienden en el resto de España

España es una tierra muy rica en cuanto a cultura, incluyendo la lingüística. Cuando pensamos en las lenguas que se hablan en nuestro país, las primeras que se nos ocurren son el catalán, el gallego, el valenciano, el euskera... Pero no debemos olvidarnos de que en Aragón también tenemos nuestra propia lengua: la fabla. A pesar de que la mayor parte de la población aragonesa no habla fabla (como se conoce al aragonés), sí que utilizamos en el día a día palabras y expresiones que están muy interiorizadas en nosotros y que, cuando salimos fuera de la Comunidad, no entienden qué quieren decir.

A pesar de que las estadísticas muestran que tan solo alrededor del 5% de la población de Aragón habla o entiende el aragonés, el interés y la conciencia sobre la importancia cultura van en aumento. Estas son algunas expresiones aragonesas que reflejan la riqueza lingüística de la región.

Expresiones de Aragón que no se entienden en el resto de España

Una de las palabras y expresiones aragonesas que reflejan la riqueza lingüística de esta región es Ababol que, por un lado, quiere decir amapola. Una flor que está presente en casi todo el territorio aragonés (excepto en la zona del Alto Pirineo). El otro significado que también recoge la RAE es muy diferente pero muy usado en tanto en Aragón como en comunidades limítrofes como Navarra. Aquí, ‘ababol’ también se emplea como insulto para referirse a una persona simple, distraída, boba.

Tanto en Aragón como en Navarra, laminero es una palabra muy utilizada cuyo significado es sinónimo de goloso. Es decir, llamamos laminero a todo aquel que no puede resistirse a un dulce al pasar por una pastelería, al que nunca se niega a comer un trozo de chocolate. Es entendible que esta expresión sea así de popular, teniendo en cuenta los dulces que tenemos en nuestra tierra: Frutas de Aragón, Suspiros de Amante, trenza de Almudévar...

‘Ir de propio’ es una de las expresiones que más se utilizan en Aragón cuando alguien quiere decir que va a ir específicamente, a propósito a hacer algo. Por ejemplo: “He ido de propio a Paseo Independencia” o “fui de propio al centro comercial a comprar ese vestido”.

Un refresco, en Aragón no pierde gas, se esbafa, por lo que también pierde parte del sabor y la consistencia que la hace atractiva. Ejemplo: «Uy, este refresco está esbafado». Se puede decir que 'esbafar' es de las más populares y no se la escucharás a otros españoles.

El tan querido en Aragón José Antonio Labordeta es muy recordado desde el cariño por los españoles por su famoso "a la mierda" en el Congreso de los Diputados. Si los hubiese mandado "a escaparrar" el significado hubiese sido el mismo.