Arcéiz califica de "tobogán" el sector de automoción y anticipa un 2025 "complicado"

Arceiz no ve alternativas al cierre de Bosal. Así lo ha señalado este martes al entender que es irreversible que la empresa pueda dar marcha atrás en su decisión de despido colectivo o ERE para toda la plantilla que ya comunicó el pasado día 15 de este mes. "Agotaremos las posibilidades de negociación pero vemos muy difícil que la empresa busque otra actividad, así lo ha manifestado en todas las reuniones mantenidas hasta ahora", ha explicado el secretario general de UGT Aragón.

En cuanto a la situación general del sector de la automoción en la comunidad aragonesa, Arcéiz ha reconocido que es "un tobogán y lo que parece que marcha bien en quince días cambia todo a mal". Ha añadido que prevén "un 2025 complicado por la pérdida reciente de dos modelos, el Opel Crossland y el C3 Aircross, que ha dejado de fabricar la factoría de Stellantis en Figuruelas y pasarán a ser ensamblados en el futuro en la planta de Trnava (Eslovaquia), y cuyo volumen, los nuevos anunciados (Peugeot 208 y Lancia Ypsilon no cubren)".

No obstante, el máximo responsable de UGT Aragón ha confiado en que "a la vuelta del verano la situación mejore: veremos qué ocurre el año que viene, si se incrementan los ERTEs o se adopta el mecanismo Red (un instrumento de flexibilidad y estabilización del empleo que permite a las empresas solicitar medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo), como hemos recomendado para el sector y concretamente para Ford Valencia".

En todo caso, Arcéiz ha confesado ser optimista con el futuro. "Creo que en la planta principal aragonesa, propiedad de Stellantis, todo terminará encajando".

La reducción de jornada, para después del verano

Arcéiz ha criticado que la patronal no haya hecho ninguna propuesta y haya estirado los tiempos para posponer este asunto hasta después del verano. "No paran de eludir a la pérdida de competitividad y yo me atrevo a decir sin riesgo de equivocarme que que desde que se aprobó la jornada de 40 horas hasta hoy la productividad se ha incrementado en nuestro país", pero "los beneficios de ese incremento de productividad hasta ahora se lo han quedado solo las empresas y es hora de que se repartan".

El líder de UGT Aragón ha insistido en que la reducción de jornada a las 37 horas y media no va a derivar en ninguna pérdida de competitividad. "Los trabajadores van a cobrarse esa productividad que han generado y vía tecnología las empresas tienen que aprovechar los fondos europeos para conseguir más productividad". Para Arcéiz, "no tiene ningún sentido decir que vamos a hablar convenio a convenio de esta reducción de jornada cuando bajar a las 8 horas nos ha costado 20 años".

Por último, ha deseado que no más allá de septiembre se retome esta negociación. "Si no hay acuerdo de aquí al verano que va a ser muy difícil pues se tendrá que retomar antes de final de año. Y si no llega entonces, el Gobierno tendrá que legislar", ha advertido.