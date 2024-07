Viruzz, estrella de 'La Velada del Año IV': "Sentí que me quitaba una mochila de encima"

Muy pocas personas pueden presumir de haber peleado en un combate de boxeo en el nuevo estadio Santiago Bernabéu ante más de 90.000 personas. Mucho menos de haberlo ganado. El 'youtuber' zaragozano Víctor Mélida Cambra, más conocido como Viruzz, lo logró el pasado fin de semana al derrotar en tres asaltos al ‘streamer’ chileno Shelao en ‘La Velada del Año IV’.

Después de participar en las dos primeras ediciones del evento organizado por Ibai Llanos, un positivo en un control antidoping tras un combate en Londres zarandeó su vida en agosto de 2023. Casi un año después, el zaragozano volvió a ponerse los guantes. Peleó, ganó y se liberó de una pesada mochila con la que llevaba varios meses a cuestas para levantar de nuevo el cinturón de campeón.

Ha pasado ya una semana de ‘La Velada’. ¿Cómo está?

Estos últimos días me han servido para volver un poco a la normalidad. Había estado preparándome para el combate en Barcelona y, ahora que por fin he vuelto a casa, parece que ya estoy más tranquilo. Mañana me voy de vacaciones, que en los últimos años no he podido, y supongo que me va a costar un poco despegarme del móvil.

Hace unos días estaba en el Santiago Bernabéu peleando ante 90.000 personas.

En el momento no fui consciente. Intenté mantenerme al margen. A diferencia de otras veladas en las que sí que me había gustado salir y conectar un poco con la gente, en esta ocasión la situación era distinta y quería mantenerme hermético por el cúmulo de sentimientos y sensaciones que me invadían. Al final, sin dudarlo, fue una de las mejores noches de mi vida.

Durante los últimos meses ha utilizado mucho la palabra ‘redención’.

Han sido unos meses muy complicados para mí en los que he vivido una montaña rusa de emociones. Ha habido momentos de sentirme muy mal, de sentirme solo y triste, de plantearme si realmente estaba haciendo lo correcto e incluso de poner en duda si merecía de nuevo una oportunidad como esta. Pero me he preparado como nunca lo había hecho y cuando acabó el combate sentí que me quitaba una mochila de encima y que, por fin, me quedaba en paz conmigo mismo. Intento comparar la sensación que viví con cualquier otro momento de mi vida y creo que nunca me ha pasado nada igual.

El 'youtuber' zaragozano Viruzz, emocionado tras ganar el combate. Gisela Jane

Se le ha visto muy emocionado en todo el proceso ¿Qué sintió al pisar el ‘ring’?

Ese momento para mí es memorable. Era la segunda vez que estaba en el Bernabéu. En 2019 jugamos un partido de youtubers frente a 15.000 personas, pero lo del otro día no tiene nada que ver. Ver el estadio lleno de gente apuntándote con la cámara, juzgándote, animándote o gritando… Es de los momentos más importantes que he tenido en mi vida. Lo bueno es que, además de estar grabado dentro mí, está también grabado en vídeo, así que podré volver a recordarlo siempre que quiera.

¿Lo había imaginado alguna vez?

Es imposible imaginarse algo similar. No te entra en la cabeza ni siquiera cuando empiezas a caminar en este mundo. Llevo desde 2007 subiendo vídeos a YouTube, casi la mitad de mi vida, y todavía se me hace raro. Si viese al Víctor del pasado y se lo contase no se lo creería. No creo que pudiese asimilar todo lo que ha pasado estos años en mi vida. Cada año, la vida me sorprende, me considero muy afortunado.

Ya ha anunciado que esta no será su última pelea.

A las 48 horas de terminar ‘La Velada’ ya me hicieron una propuesta formal, con contrato y todo, para pelear en un combate este año. Tengo que valorarlo todavía, acabo de salir de unos meses complicados y tengo que digerirlos. Veremos a ver qué pasa.

El 'youtuber' zaragozano Viruzz reconoció el esfuerzo de su contrincante, el chileno Shelao. Gisela Jane

Lo que está claro es que el boxeo ha ganado protagonismo en su contenido habitual

Agradezco mucho que el boxeo haya aparecido en mi vida porque a nivel mental me ha ayudado un montón y a nivel físico mucho más. Hace un tiempo lo veía como pegarse sin más, pero una vez que vas dando poco a poco pasos en este deporte vas notando cómo todos los valores que adquieres en el boxeo los puedes aplicar en distintos momentos de tu día a día. Es raro porque no me había pasado ni con el balonmano. Animo a todo el mundo a que le den una oportunidad a este deporte.

¿Nota que la gente se vuelca con estos nuevos formatos?

La primera ‘Velada’ la hicimos en un sitio con 80 personas y ahora acabamos de llenar el Bernabéu con 90.000. El minuto de oro, que sucedió durante mi pelea contra Shelao, reunió a más de 4,2 millones de espectadores y a lo largo de toda la retransmisión pasaron como 15 millones de usuarios por el directo. Lo pudieron ver solos, pero también con colegas. ¿Cuánta gente pudo ver el combate en algún momento? ¿Veinte, treinta millones de personas? Es una barbaridad.

¿Cómo lo vivió su familia?

Mi hermano y mi primo han venido a todos los combates. Mis padres no. No les gusta. Tienen otra mentalidad y no lo pasan bien, pero lo respetan porque saben que si hago algo es porque realmente creo en ello.

"Después de seis años en Andorra noto que mi casa está aquí, pero sé que mi corazón está en Zaragoza"

Su hermano le regaló hace dos años una medida de la Virgen del Pilar para su anterior combate.

Y este año también. Siempre lo hace. (Saca el móvil y muestra un vídeo a cámara) Aquí está mi hermano con su hija en El Pilar el día de antes poniéndole una vela a la Virgen. Siempre la tenemos muy presente y, como yo no puedo ir, ya lo hace él por mí.

¿Cómo de presente tiene Zaragoza en su vida?

¡Viva Zaragoza, joder! Tengo que ir pronto a ver a mis padres. Es cierto que al vivir en Andorra voy menos porque tengo mis cuatro horas conduciendo. Pero ahora que ha nacido mi sobrina es como que echo de menos estar en casa. Después de seis años en Andorra noto que mi casa está aquí, pero sé que mi corazón está en Zaragoza.

Viruzz, durante el 'Partidazo de los youtubers II' que se disputó en La Romareda. Toni Galán

¿Viene mucho por aquí?

Un poco cuando surge. Normalmente cada vez que hay cumpleaños. Mi padre cumple el Día del Pilar, el 12 de octubre, ese día siempre estoy en Zaragoza y en Nochebuena y Navidad también. En febrero cumplen también mi hermano, mi sobrina y mi tía y el 1 de mayo, que es mi cumple, también suelo bajar. En septiembre tengo que ir sí o sí a Zaragoza.

Aquí comenzó su aventura de ser youtuber.

Empecé en el año 2007 en el ‘Pirulí’ haciendo vídeos de ‘skate’. En 2012 empecé a subir vídeos de videojuegos y en 2014 ya estaba con el balonmano y con mis estudios en la Escuela Superior de Diseño de Aragón. Ahí ya me tocó elegir mi camino. Fue muy complicado porque todavía existían muy pocas plataformas y no sabía muy bien dónde acabaría, pero a día de hoy puedo decir que no me arrepiento. Sé que no estaría en este punto si no hubiera vivido todo lo de atrás.

¿Qué viene ahora?

Creo que seguiré un poco el camino que estaba llevando. En lo referente al boxeo, sé que me van a llegar más combates porque, al final, después de tantas ‘veladas’ soy el rival a batir. Y continuaré subiendo vídeos, que es lo que me apasiona. El año pasado tenía más o menos un guion escrito para todo el año, se cambió y ahí se torció todo. Prefiero disfrutar de cada momento.