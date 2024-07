Sanidad reduce las operaciones en verano pero la incidencia será menor que en 2023

Los hospitales aragoneses se reorganizan y reducen su actividad asistencial y la cirugía programada durante los meses de verano, para hacer frente así a una merma de los recursos personales de los que disponen por el periodo vacacional y a una menor demanda asistencial propia de esta época del año. La intención de la Consejería, sin embargo, es que la incidencia sea menor, ya que se estima que se operará hasta un 10% más respecto al mismo periodo de 2023.

Sindicatos y profesionales recuerdan que en julio y agosto, sobre todo, disminuye el número de intervenciones quirúrgicas aunque desde el Servicio Aragonés de Salud apuestan por reforzar en la medida de lo posible la cirugía ambulatoria, aquella que no requiere ingreso, para intentar paliar la abultada lista de espera. Así lo ha reconocido esta semana el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero. La idea es dejar las plazas disponibles para patologías que sí requieren hospitalización.

En agosto, en plenas vacaciones de usuarios y profesionales, se llegarán a cerrar en la Comunidad 596 camas. Desde la Gerencia del Servicio Aragonés de Salud señalan que se ha trabajado con los hospitales para optimizar la programación quirúrgica durante el periodo estival. La Consejería valora "positivamente" el incremento de actividad durante estos meses, cuando un volumen importante se centra en procedimientos que no pueden demorarse, como los oncológicos, y en algunas especialidades se incrementan las intervenciones urgentes, siendo la más relevante Traumatología. Fuentes del Departamento destacan el "compromiso y colaboración del personal para reorganizar las vacaciones de cara a ser más eficientes y poder incrementar la oferta quirúrgica". El objetivo pasa por retomar el máximo quirúrgico la segunda semana de septiembre, cuando habitualmente se recuperaba a partir de la tercera.

En el Miguel Servet se tiene previsto realizar en torno a un 10% de sesiones quirúrgicas más este verano respecto al de 2023. Un esfuerzo, destacan, teniendo en cuenta que desde el 1 de julio y hasta el 31 de agosto se están ejecutando obras en el bloque quirúrgico. Se ha procedido a sectorizar los trabajos para que no repercutan negativamente en la actividad del centro. Y en Clínico Lozano Blesa se quiere alcanzar un 8% más de sesiones quirúrgicas que en el mismo periodo del año anterior.

El Hospital Nuestra de Gracia (Provincial) empezó el 3 de junio con cuatro sesiones quirúrgicas diarias de Oftalmología de lunes a viernes, dos en jornada de mañana y dos de tarde, con 160 intervenciones a la semana. Desde el 15 de julio al 15 de septiembre hay solo dos sesiones diarias, duplicando la actividad del año anterior. A partir de la segunda quincena de septiembre se recuperarán las cuatro sesiones.

El Hospital de Alcañiz ha derivado pacientes para operarse de cataratas al Clínico y al Provincial. Ya se ha intervenido a 53 pacientes en cada centro. Actualmente hay 75 personas derivadas a estos dos hospitales y se operarán los tres próximos meses

Proceso oncológico y urgente

Juan Luis Blas, jefe de servicio de Cirugía del Sector Zaragoza I (que incluye los hospitales Royo Villanova y Nuestra Señora de Gracia), reconoce que, como todos los años, la actividad en los quirófanos se reduce un 50% durante julio y agosto, meses en los que no hay intervenciones en horario vespertino: "Operamos pacientes oncológicos y con patología prioritaria". Y, ante esta situación, resulta difícil intervenir a usuarios de lista de espera. Algo en lo que coinciden los sindicatos. Desde UGT añaden que no hay sustitutos y, además, hay quirófanos que no están activos.

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, Javier García Tirado, destaca que "al reducirse la capacidad de respuesta quirúrgica programada, las listas de espera tienden a estancarse. Se mantiene, lógicamente, la alta prioridad de los procesos neoplásicos, que si bien pueden sufrir alguna demora discreta, no llega a afectar de forma trascendente a los pacientes, porque esta ralentización de la actividad es una situación transitoria".

Las urgencias de Traumatología aumentan estos meses

En algunas especialidades quirúrgicas se incrementan las intervenciones urgentes durante el verano. Es el caso de Traumatología. De hecho, en esta época, con las vacaciones y las buenas temperaturas, se produce un aumento de las actividades deportivas y lúdicas y aumentan los desplazamientos por carretera lo que se traduce, a su vez, en un alza de los siniestros de tráfico. Una suma de factores que se refleja en más fracturas. Así lo reconoce el doctor Jorge Albareda, jefe de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Clínico Lozano Blesa, quien estima que las urgencias quirúrgicas por causas traumatológicas pueden aumentar hasta hasta un 30% en verano. Y este tipo de casos exige una respuesta ágil.

"Los cirujanos ortopédicos y traumatología operamos todo el verano exactamente igual que es resto del año. No se disminuye la actividad quirúrgica de nuestro servicio. En nuestra especialidad solamente se suspende por vacaciones la cirugía extraordinaria de tarde, que supone un 20% de nuestra actividad quirúrgica", tal y como pone de manifiesto. Además, tal y como subraya el doctor Albareda, el hospital cierra camas durante el verano. «Al aumentar la cirugía de urgencia, disminuye la de lista de espera», explica.

"Operamos más –pone de manifiesto– porque nuestra especialidad aporta más soluciones. Y nuestro servicio es hiperespecializado, en cirugía de mano, de cadera... Tenemos una unidad de reimplantes. Y muchas veces recibimos también pacientes de otros hospitales".

Lo que se reduce, cuenta, es la actividad en consultas: "Baja un 50% aproximadamente en agosto, en julio y septiembre, no".

Traumatología es la especialidad con más pacientes pendientes de una operación al menos seis meses. El pasado mes de junio cerró con 1.995 personas a la espera de pasar por el quirófano de estos servicios en todos los sectores sanitarios de la Comunidad. De esta cifra, el Clínico Lozano Blesa acumula 666 personas. Para la primera visita con el especialista de Traumatología la demora media es de 249 días (más de ocho meses).