Nuevo alumno de la Universidad de Zaragoza: «En la segunda convocatoria tengo claro que no voy a poder entrar»

Con una media perfecta (10) en Bachillerato de Ciencias y con una nota de en la Evau (Evaluación de acceso a la Universidad) de 13,14, Guillermo Aznar Agusens, estudiante del colegio Nuestra Señora del Carmen de Zaragoza, se enfrenta a la decepción de no haber conseguido ingresar en el doble grado de Matemáticas y Física en la Universidad de Zaragoza, su primera opción académica.

Este joven de 17 años ha quedado en el puesto número 40 de la lista de espera, dejándolo sin esperanzas de poder entrar para el próximo septiembre. "En la segunda convocatoria tengo bastante claro que no voy a entrar", explica , «de todas formas, no me ha afectado mucho ya que sabía que era casi imposible conseguir una plaza".

Guillermo está desanimado por llevar todo este periodo sacando muy buenas notas, llegar a la antigua selectividad y "pinchar un poco". Sin embargo, tiene claro que seguirá estudiando en la capital aragonesa, ya que su objetivo principal era "entrar en un curso en el que se diera Física, que lo he conseguido", expresa con optimismo. Además, así podrá contar con el apoyo familiar y la comodidad que brinda estar en casa. "Si entraba al doble grado me quedaba, lógicamente. Y si conseguía entrar en Física, prefiero continuar aquí antes que irme a otra parte de España", comenta Aznar.

Por suerte, la opción de cursar Física, con una nota de corte de 12,286, le permite optar a una de las diez plazas que se abrirán para el doble grado en el segundo año, su última esperanza para acceder a la titulación con la nota de corte más alta del campus.

El programa en conjunto de Física y Matemáticas en la Universidad de Zaragoza es conocido por requerir la puntuación más exigente, alcanzando los 13,699 puntos este año académico. Esta situación pone de manifiesto los retos que enfrentan los estudiantes como Guillermo, quienes deben competir duramente por un puesto en programas muy demandados y exigentes.

A pesar de no lograr su objetivo inicial, Guillermo mira hacia adelante con determinación y optimismo, dispuesto a perseverar en su pasión por las ciencias exactas.