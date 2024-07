La Universidad de Zaragoza tiene 30.358 solicitudes en lista de espera y el 73% de sus plazas están cubiertas

Hasta 4.907 jóvenes han formalizado ya su matrícula como alumnos de primero de la Universidad de Zaragoza para el curso que viene. El campus público tiene así ya el 73% de sus 6.713 plazas de nuevo ingreso cubiertas. Este lunes es el primer llamamiento para ocupar los puestos que quedan libres en los distintos grados. Actualmente, el campus público cuenta con 30.358 solicitudes en lista de espera, 3.368 menos que el año pasado por las mismas fechas.

Hay que tener en cuenta que este volumen de inscripciones no es equivalente a personas, ya que un estudiante puede figurar en el listado de varias carreras, la que desea y otras alternativas por si finalmente no entra, e incluso en otras diferentes a aquella en la que ya tiene plazas asegurada y a la que no renuncia por si acaba accediendo. Hasta un 95% de esta demanda corresponde a estudiantes que se han presentado tras superar la Evau (Evaluación de Acceso a la Universidad) o que han cursado un ciclo formativo de grado superior. El 5% restante lo componen mayores de 25 o 40 años, personas con discapacidad y deportistas de alto rendimiento.

La vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza, Ángela Alcalá, se muestra satisfecha del porcentaje de ocupación alcanzado en esta primera tanda de adjudicaciones. «Tenemos un 73% de las plazas cubiertas, cuando el año pasado estábamos en un 68%, que ya era un buen dato», apunta.

Solicitudes en lista de espera

El número de inscripciones en lista de espera ha bajado por segundo año consecutivo de 33.726 a 30.358, lo que supone 3.368 menos, una caída de casi un 10%. Alcalá lo achaca en parte a que el alumnado es "más selectivo" a la hora de pedir la admisión en las titulaciones y no agota hasta las 10 posibilidades de preferencia que se le ofrece en la inscripción. La baja natalidad también merma la población universitaria.

De los 72 grados del campus aragonés (45 se imparten en Zaragoza, 12 en Huesca, nueve en Teruel y seis en La Almunia de Doña Godina), los de la rama sanitaria vuelven a copar el ranquin de los que superan el millar de solicitudes ‘en capilla’. Son los que estos meses estivales van a mantener en vilo a un mayor número de jóvenes.

Medicina en Zaragoza se lleva la palma con 4.180 solicitudes. Le siguen Medicina en Huesca (3.685); Enfermería en Zaragoza (2.844), Huesca (2.411) y Teruel (2.212); Odontología (1.515); Fisioterapia (1.319); Veterinaria (1.235) y Psicología (1.038). En todas la lista de espera ha ido a la baja, excepto en Odontología, que ha crecido muy ligeramente, pasando de 1.494 a a 1.515.

Casi una veintena de carreras han visto aumentar este listado. Entre ellas, Magisterio, tanto de primaria como de infantil, aunque no en el caso de Teruel. Llama la atención que la de Estudios Ingleses se ha duplicado, aunque se trata de números poco voluminosos, de 30 a 64.

Ante el primer llamamiento de este lunes, hay que recordar que todavía hay tiempo para entrar en la carrera favorita, ya que la nota final de corte de cada titulación irá a la baja. El segundo llamamiento llegará el 26 de agosto y se sucederán tres en los siguientes lunes de septiembre, días 2, 9 y 16.

Menos reclamaciones en la Evau

Un total de 2.304 exámenes de la Evau (Evaluación de Acceso a la Universidad) de la prueba ordinaria que se celebró en junio fueron a una segunda corrección por reclamaciones. Por segundo año consecutivo el porcentaje de requerimientos de revisión de los ejercicios desciende, según las cifras facilitados por la Universidad de Zaragoza. En 2022 alcanzó el pico del 23,97%, mientras en 2022 fueron el 23,48% y este año ha descendido al 20,72%.

Las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y de Inglés son las que aglutinan, con diferencia, más segundas correcciones, hasta alcanzar las 429 y 414, respectivamente. Son dos de las que siempre suscitan más reclamaciones, al ser comunes en todos los bachilleratos. Este año una cuarta parte de los alumnos de Teruel, 67 de 264, pidieron revisar su prueba de Lengua, al considerar que sus notas habían sido muy bajas. Los institutos formularon una queja conjunta ante la Comisión Evaluadora de la Universidad de Zaragoza. Finalmente, el 80% subieron su nota, de acuerdo con los datos proporcionados por los institutos.

Biología fue la tercera materia que motivó más quejas, un total de 278. Le siguen Química (277), Historia de la Filosofía (237), Historia de España (235), Matemáticas (209), Física (96), Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (77) y Empresa y Diseño de Modelo de Negocios (52).