Alarmante repunte de los accidentes de montaña con el doble de muertos este año

Más rescates y más fallecidos. Cuando parecía que la cifra de accidentes de montaña en el Pirineo había tocado techo, las estadísticas de este verano demuestran lo contrario. Lo ocurrido en los últimos días demuestra que la fatal estadística sigue en ascenso. El martes fallecieron dos montañeros en Ansó y Benasque, un francés de 83 años y un vecino de Jaca de 43, en la jornada más trágica del 2024. Y además, en solo siete días, se han producido una cuarentena más de salvamentos de excursionistas por caídas o problemas de salud.

Desde enero, las unidades del Greim de Aragón han rescatado a 20 personas sin vida en el medio natural. La cifra incluye dos infartos y cuatro suicidios (son estos especialistas quienes actúan al haberse producido en zonas agrestes), pero aún así, las víctimas directas de accidentes de montaña representan más del doble que en 2023. El año pasado, hasta el 21 de julio, se contabilizaron siete muertos: dos barranquistas, un saltador base y cuatro montañeros en Fanlo, Plan, Sallent, Ansó, Panticosa y Guara.

Otro dato que demuestra el repunte: la estadística de este 2024 ya iguala la de todo el 2023, cuando se registraron 14 fallecidos por accidentes y dos por infartos. El teniente Baín Gutiérrez, jefe del Área de Montaña de Aragón y Navarra, confirma que el Greim está realizando más rescates en Aragón este verano, y lo que es peor, con más víctimas mortales. Un incremento, reconoce, "preocupante" y "alarmante".

El peligro de ir en solitario

No obstante, recuerda, "solo una delgada línea separa una persona herida muy grave y un fallecido", y no cree que la alta siniestralidad de estos meses se pueda explicar por una causa concreta. Él pone el énfasis en el hecho de que entre las víctimas hay un elevado número de montañeros solitarios. Es el caso de las tres últimas: el francés de 83 años que perdió la vida al precipitarse al vacío en la ascensión al Aneto (iba en un grupo pero se había quedado rezagado en el momento del suceso); el vecino de Jaca de 43 que salió a coger setas y se despeñó en Ansó y un senderista catalán de 67; localizado inconsciente y convulsionando por otros excursionistas en el Caminito del Cielo de los Mallos de Riglos. "No es lo mismo que ir acompañado, sobre todo a la hora de dar el aviso ante un percance", señala.

Seis de los accidentes fatales de 2024 ocurrieron en el agua: un hombre se ahogó en el río Ara al intentar salvar a su sobrino; un guía de aguas bravas en un kayak en Torla; un surfista en el embalse de Barasona; y tres barranquistas entre abril y mayo en un cañón de Yésero, en Tella-Sin y en la cascada de Sorrosal, en Broto.

Un desprendimiento de piedras mató a otro montañero en junio en la subida al Balcón de Pineta y causó heridas a su acompañante. Y el alpinismo también ha dejado varias bajas. Entre enero y febrero se despeñaron dos escaladores en el Aspe, uno al pisar una placa de hielo.

"La nieve no ha sido un factor determinante"

Aunque las lluvias en el Pirineo han sido muy abundantes, y esto ha podido influir, por las fuertes corrientes de ríos y barrancos, en los siniestros de los barranquistas o el kayakista, el teniente del Greim no se atreve a hablar de un factor concreto que lo explique. Tampoco la presencia de nieve, dice, aunque es abundante incluso a estas alturas del verano en los picos más altos. "La nieve no ha sido un factor determinante. Es verdad que todavía permanece en altura en las caras norte. Quedan neveros importantes en los tres miles, pero no ha habido accidentes reseñables en ellos".

Sí le sorprende que los auxilios no solo se concentren los fines de semana, como venía ocurriendo otros años, con picos de hasta 24 socorros entre sábado y domingo. "A diario, entre semana, también estamos teniendo muchos", resalta.

Baín Gutiérrez pide extremar la precaución con las recomendaciones habituales sobre la planificación de la actividad o la renuncia cuando se complica el tiempo o el terreno se hace más escarpado. "Al Pirineo vienen montañeros y turistas que se adentran en la montaña", aclara. A la Guardia Civil nunca le gusta hablar de negligencias, pero el teniente admite que hay mas imprudencias de las deseables.

Como dato curioso cabe mencionar que el repunte de este año ha hecho que la montaña supere con mucho las cifras de siniestralidad en la carretera, ya que hasta el 17 de julio se habían producido ocho víctimas de tráfico en la provincia de Huesca, la mitad que en actividades al aire libre.