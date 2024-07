Así vivió Zaragoza la llegada del hombre a la Luna: "Allá no pueden sembrar tomates"

"Zaragoza contuvo la respiración en la madrugada del lunes. Miles de zaragozanos, miles de hombres y mujeres preocupados por la suerte, por el gran momento del Apolo XI, dejaron a un lado el sueño y buscaron con ansiedad la cara mágica del televisor". Así se vivió en la capital aragonesa la llegada del Neil Armstrong a la Luna, el 20 de julio de 1969. En las páginas de HERALDO se relató que, por lo general, no importó la hora ni tampoco los sucesiones aplazamientos. Alegría, emoción y orgullo fueron algunos de los sentimientos que transmitieron hace ahora 55 años.

Al día siguiente, este periódico reunió a seis zaragozanos para conocer su opinión: un catedrático, un sacerdote, un camarero, un limpiabotas, un guardia municipal y un apoderado de banco. Las reacciones del "paseo espacial", como se denominó, se publicaron unos días más tarde.

"Creo que los astronautas son de una categoría humana fuera de límites"

Olegario Ortiz Manchado, catedrático de Patología General de la Universidad de Zaragoza, se levantó de propio para ver la televisión en compañía de sus hijos. Consideró que la noticia iba a a estar entre "los primeros acontecimientos de la vida del hombre", "un salto en el cosmos". También se mostró positivo y creyó que tal hazaña iba a unir a todos los hombres. "Además creo que los astronautas son de una categoría humana fuera de límites -estimó Ortiz Manchado-. Como médico me ha admirado su entereza. Son hombres que tienen asimilada la muerte".

Víctor Casorrán tenía que madrugar el lunes, por lo que no vio la televisión aquella noche. Este apoderado de banco lo comparó con la teoría de la relatividad y la bomba atómica. "No creo que el descubrimiento de América tuviera tanta importancia como el viaje del Apolo XI, ellos estaban dentro del planeta", comentó Casorrán.

Recorte de HERALDO sobre la llegada del hombre a la Luna. Archivo Heraldo de Aragón

De las crónicas de esos días se extrae que muchos ciudadanos no vieron el alunizaje por la hora -en torno a las cuatro de la madrugada-, pero sí el despegue desde la Tierra, como fue el caso de Santiago Pérez. Este limpiabotas de Zaragoza dejó el cepillo para responder las preguntas del periodista de este periódico. "Tienen que tener un valor muy especial. Eran otros tiempos, pero lo del Plus Ultra también me emocionó mucho", recordó Pérez. En su opinión, no era justo que se empleará tal cantidad de dinero: "Allá arriba no pueden sembrarse patatas ni tomates".

"Me ha llegado al alma; esto es algo muy grande y difícil"

En medio de la regulación del tráfico, el guardia municipal Luis de la Orden consideró que este hecho era el segundo más importante de la Historia, por detrás del descubrimiento de América por Colón. "Desde luego, me ha llegado al alma; esto es algo muy grande y difícil", añadió este vigilante de las calles.

"En el plano científico es el primer acontecimiento de la Humanidad. El mundo es redondo y se podía prever que llegarían, pero en el viaje del Apolo XI todo era oscuro", apuntó Bernardo González desde el despacho parroquial de la iglesia de Santa Engracia. "Se desconocía totalmente lo que nos esperaba allí", incidió.

La aventura de Neil Armstrong se comparó con la Cristóbal Colón y también con la Jesús. "Creo que después de Cristo, nada ha podido igualar este hecho", manifestó el camarero Ricardo Barrio mientras servía un refresco.

El gasto económico

El ya mencionado gasto económico también sobrevoló la noticia. "¿Considera justo que se gaste tanto dinero en experimentos y viajes espaciales?", preguntó HERALDO a los protagonistas de la información. "Con estos proyectos se deja abandonado al necesitado, creo que también se le olvida cuando vamos al fútbol o al cine", comentó el catedrático Ortiz Manchado. "A mi juicio, hay problemas más acuciantes aquí en la Tierra -criticó Casorrán-. Una vez atendidos estos podríamos pensar en los de allá arriba".

En cambio, el párroco de Santa Engracia, Bernardo González, valoró que podría haber una retribución futura. "Imagínese que se logra una compensación económica a través de minerales, etc", concluyó el sacerdote.