El verano deja hasta el momento 7 muertes atribuibles al calor, la mitad que en 2023

Las temperaturas extremas suponen un gran impacto sobre la salud de la población, especialmente en el colectivo de mayores que padecen multipatologías o enfermedades crónicas. El verano deja hasta el momento en Aragón 7 muertes atribuibles al calor, todas ellas en la última semana, de las que la gran mayoría, hasta 5, se trataría de personas de más de 85 años. Así se desprende de la última estadística disponible en el panel de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.

Esta cifra, que se corresponde al periodo comprendido entre el 1 de junio y el 17 de julio, representa la mitad de las que se estimaron el año pasado en estas mismas fechas. En el mismo periodo de 2022 se produjeron 110 fallecimientos por las temperaturas extremas, una cifra 15 veces superior a la alcanzada actualmente. No obstante, este final de julio la Comunidad afronta su primera ola de calor, cuando hace dos años a estas alturas ya se habían sucedido varios episodios con los termómetros disparados.

Los expertos recuerdan la importancia de mantener las medidas de precaución entre colectivos vulnerables, especialmente ancianos y bebés. Es fundamental que beban agua de manera regular, tomen una alimentación ligera, usen ropa cómoda y eviten la exposición directa al sol. Si aparecen síntomas como dolor de cabeza, vómitos o pérdida de consciencia se debe acudir al médico rápidamente o avisar al 112 ya que puede tratarse de peligrosos golpes de calor.

Una noche tórrida con 25,4 grados en Castellote

Los mercurios volverá a superar este sábado los 40 grados. Este viernes el 'infierno ibérico' lo ha sufrido Híjar, con una máxima de 41,9 grados, que ha ocupado la sexta posición en el ranquin nacional. En la región le han seguido como lugares más asfixiantes el aeropuerto de Zaragoza (41,6ºC), Caspe (41,5ºC) y Quinto ( 41ºC).

Aunque la jornada de este sábado resultará abrasadora, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Aragón, Rafael Requena, considera que no se batirá el récord de 45,5 grados que se marcó en el aeropuerto de la capital aragonesa el 7 de julio de 2015, el mayor valor registrado en un mes de julio desde 1951. Sí que es más fácil que la ciudad roce o hasta supere el de la mínima más sofocante, los 25 de los que no se bajó en una noche del pasado verano, lo que se conoce como noches tórridas o ecuatoriales. En estos casos, el calor liberado se queda retenido en la atmósfera, impidiendo que el aire se refresque.

La madrugada del viernes este sofocante fenómeno se ha vivido en Castellote, donde se midieron 25,4 grados a las 5.40, según los datos proporcionados por Requena. "No corría ni una brizna de aire, ni a primera hora de la mañana, y hemos dormido con ventilador toda la noche, sino era imposible. Cuando he salido de casa a las siete de la mañana la bofetada de calor ya era importante", explicaba la alcaldesa de esta localidad turolense, Raquel Benedí. Las conocidas como noches tropicales, en las que las temperaturas no bajan de los 20 grados, están ya al orden del día.

Para combatir el ambiente socarrador, las localidades toman medidas. El Ayuntamiento de Zaragoza, con el fin de intensificar los puntos de refresco ha ampliado el horario de funcionamiento de ocho fuentes ornamentales (Batallador, Parque Grande, La Seo, plazas de España, Basilio Paraíso, Los Sitios y Diego Velázquez y la glorieta Sasera) de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 23.00. En los próximos días se sumarán otras en diferentes ubicaciones. También se incrementará el baldeo con agua en calles, fundamentalmente peatonales, para colaborar en mejorar la sensación térmica . Por su parte, Huesca rebajará el precio de las piscinas un 40% si la ola de calor dura hasta el domingo. La nueva ordenanza fiscal solo prevé aplicarlo a partir del cuarto día seguido de este fenómeno y, por ahora, la Aemet solo ha activado el aviso para tres días (de jueves a sábado).

Con la canícula sin dar tregua hasta el domingo, cuando el cierzo que está previsto entre el sábado a última hora de la tarde refresque el ambiente, el riesgo muy alto de incendios forestales (alerta roja) se mantendrá durante todo el fin de semana. Así lo confirma el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero ya que, según explica, la sequedad de la vegetación y el terreno mantendrá el peligro a no ser que se produzca alguna precipitación y la lluvia alivie esta situación.