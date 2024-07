El Royal Hideaway Hotel viaja a los años 20 para conmemorar la inauguración de la estación de Canfranc

La celebración de la inauguración de la estación de Canfranc el 18 de julio de 1928 se celebró este jueves por la noche en el Royal Hideaway Hotel, después de que tuviera lugar durante la mañan la IX Recreación Histórica con más de 400 personas caracterizados con la época hasta con un desfile.

La celebración consistió en una cena con menú degustación, que el equipo del hotel liderado por Eduardo Salanova y Ana Acín, diseñó en exclusiva para la ocasión. De hecho, ha sido una reinterpretación del que fue servido durante la inauguración hace ya 96 años.

El equipo de cocina ha querido hacer su especial homenaje gastronómico con un menú que comenzó por unos Amuses-Bouches seguidos de tres platos muy singulares: Usuzukuri de Gravlax de trucha imperial del Cinca, canelón de capón de los Monegros y meloso de ternera del Pirineo a baja temperatura. Luego se incluía un cremoso de quesos procedente de la quesería O’Xortical de Canfranc con textura de melocotón como postre.

Una responsable de Royal Hideaway Hotel explicaba que eligieron realizar una versión actualizada de un menú histórico que en su día, 18 de julio de 1928, se sirvió en el estreno de la línea ferroviaria internacional, un almuerzo para el presidente de la República Francesa, Gaston Doumergue, junto al rey Alfonso XIII y el presidente del Gobierno de España, el general Miguel Primo de Rivera.

Recreación histórica de la inauguración de la Estación Internacional de Canfranc. Laura Zamboraín

Ellos tres, junto a otras autoridades, degustaron aquella jornada de hace 96 años: caldo de ave en taza, huevos revueltos con trufas, salmón del Bidasoa frío con salsa Tártara, silla de ternera castellana, guisantes con mantequilla, patatas nuevas al horno, capones de Aranjuez y jamón con huevo hilado, ensalada, quesos, melocotones con helado Victoria, pastelería, piña refrescada y café.

Un concierto musical de jazz-swing

Además de la cena con un menú especial que se sirvió en los vagones, Canfranc Estación organizó una gala musical en la que intervinieron la cantante Marian Barahona junto al pianista Xavir Algans, inspirada en los años 20 y 30: sonaron temas de estilo jazz-swing reunidas bajo el título de una de ellas: ‘Sophisticated Lady’ (Mujer sofisticada).

Barahona interpretó temas de grandes compositores como Diney Bechet, Irving Berlin, Hoagy Carmichael, Duke Ellington o George Gershwin, entre otros. Con títulos tan conocidos como ‘La vie en rose’, ‘Summetime’, ‘Cheek to cheek’, ‘Sophisticated Lady’ y ‘Our love is here to stay’, que se mezclaron con otros, más desconocidos para el público, pero que contribuían a perfilar un viaje al tiempo del Art Déco.

Miembros de Crefco y Creloc visitan el túnel helicoidal en la parte francesa del Canfranc. Creloc

Crefco y Creloc se concentran el domingo

Asimismo, las organizaciones defensoras de la reapertura del tren de Canfranc entre España y Francia de los dos países (Crefco y Creloc) preparan el acto reivindicativo de todos los años para el próximo domingo, a las 12.00, en el que se repartirá un opúsculo pequeño sobre la “situación actual del Canfranc”.

Benjamín Casanova, portavoz de Crefco, valora como “muy positivo” el acuerdo para que el túnel del Somport vaya a ser gestionado por el Administrador de Infrestructuras Ferroviarias (Adif), para que puedan contratarse obras y sirva de agilizar la reapertura de la línea internacional cerrada desde 1970.

Los compañeros de Crefco quieren recordar al periodista Luis Granell (Zaragoza, 1948-Pau, 2022), colocando una placa con su nombre en el torreón de entrada de la estación de Canfranc y además se le dedicará una plaza en el lugar donde antes había vías.

“No se puede perder la oportunidad de que haya ganado el grupo de los partidos de izquierda en Francia porque todos defienden reabrir el ferrocarril y fomentar el desarrollo con una línea internacional que pueden generar en el Pirineo central”, destaca el portavoz de Crefco, después de los recientes comicios celebrados en Francia, con el fin de poder acordar recuperar los últimos 33 kilómetros pendientes de la línea ferroviaria internacional, entre Bedous y el túnel de Canfranc.