Fórmulas caseras para combatir la ola de calor a pie de tajo: "Al agua le añado zanahoria y canela para hidratarme”

A dos días del aviso de la primera ola de calor en Aragón, el sector más perjudicado es el de los trabajadores que realizan labores a pie de calle. Con temperaturas superiores a 40 grados, enfrentan retos considerables para mantenerse seguros e hidratados.

Entre los sectores más afectados se encuentran la construcción, el mantenimiento de carreteras, las labores forestales, la jardinería, la limpieza, la agricultura y los trabajos en espacios cerrados con altas temperaturas, como hornos y cocinas. UGT Aragón ha recordado la obligación de informar sobre los riesgos y las medidas preventivas, así como la posibilidad de detener la actividad laboral si el riesgo para la salud es grave e inminente, siempre con el consenso del comité de empresa.

Rubén Ruáles, asalariado de la ONCE en la plaza del Pilar, ha explicado que desde la propia organización reciben información sobre cómo hidratarse y protegerse del sol, incluyendo la importancia de buscar una sombra. A sus 48 años, trabaja desde las 13:30 hasta las 20:30, y siempre lleva consigo “una botella de agua a la que le añado zanahoria y canela, para estar hidratado”

Para protegerse del peligro que conlleva la radiación ultravioleta, Ruáles utiliza crema solar e hidratante. "Si el sol llega a mi posición, me muevo. La crema nos la proporciona la ONCE. Además, uso crema antimosquitos por mi cuenta". Su rutina también incluye llevar consigo frutas frescas, como manzanas o peras, para mantenerse hidratado. Su estrategia ha sido efectiva, ya que no ha experimentado síntomas de mareo o escalofríos.

Jesús Lucena, un joven aragonés de 20 años, ha comenzado recientemente a trabajar en Glovo, la conocida empresa de reparto a domicilio. Sin embargo, señala que no le han proporcionado ninguna medida de protección contra el calor. "La temperatura es muy alta, por lo que trato de descansar en bancos situados a la sombra de los árboles entre pedidos". Siempre lleva una botella de agua en su mochila y, para comer, vuelve a en patín eléctrico a su piso en Cuarte. "Durante el verano, opto por comida mediterránea fresca, como arroz y ensaladas", ha comentado. La juventud y la resiliencia de Jesús lo han llevado a encontrar sus propias soluciones para enfrentar las adversidades climáticas.

Medidas implementadas en la obra

En el sector de la construcción, Juan Carlos Castro, técnico de prevención de riesgos laborales, ha descrito las estrategias implementadas en la obra de la Calle Almagro para proteger a sus empleados. "Lo primero de todo, siempre avisamos de la importancia de la hidratación. Tienen bebidas con sales a su disposición en la obra", ha afirmado. Además, se han realizado ajustes en los horarios para evitar las horas de mayor temperatura. "Hemos modificado los turnos, adelantando el inicio del trabajo a las 7.00 y finalizando a las 14.30. Cada cierto tiempo hacemos pausas, primero para el almuerzo y luego cada dos horas", ha añadido Castro.

La empresa también proporciona crema solar, antimosquitos y antiavispas. Castro ha explicado que, "con la ola de calor, los insectos se refugian en los cuadros eléctricos, y se forman nidos”. De todas formas, la compañía en la que trabaja distribuye los productos independientemente del aviso por altas temperaturas. En casos extremos, la obra puede detenerse si los currantes muestran ”síntomas de mareo o escalofríos”, aunque hasta ahora no ha sido necesario.

UGT Aragón ha instado a implementar medidas para proteger a los empleados por las altas temperaturas. Entre las recomendaciones se incluyen reducir el tiempo de exposición mediante rotaciones, cambios de actividad y cumplir con la jornada intensiva para trabajos al aire libre según los convenios colectivos. Se enfatiza la protección de personas con problemas de salud como cardiovasculares, diabetes, hipertensión y trabajadoras embarazadas, por ser más vulnerables al calor extremo.