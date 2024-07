Mayte Pérez dice que Azcón "vive en una suerte de espejismo" porque parece que tiene "una mayoría absoluta"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mayte Pérez, ha manifestado que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "está en una realidad paralela o en una suerte de espejismo" porque "lo vemos encantado y parece que tiene una mayoría absoluta", aunque "nada más lejos de la realidad".

Pérez ha continuado diciendo que Azcón "tiene un gobierno que representa 28 diputados de 67 y, sin embargo, vemos que no hace ningún guiño, no sólo con quien ha sido hasta ahora su socio de gobierno durante once meses, sino con el resto de las fuerzas políticas".

La portavoz ha hecho estas declaraciones antes del inicio de una reunión con su grupo parlamentario. "Lo que hay que decirle al señor Azcón es que está en un gobierno en debilidad absoluta y que va a tener que hacer un esfuerzo constante para poder compartir aquellas políticas que realmente quiera sacar adelante y que sean beneficiosas para la comunidad autónoma", ha dicho, al tiempo que ha apuntad que está convencida de que "ese espejismo tendrá que reaccionar tarde o temprano".

Mayte Pérez ha destacado que "parece que Azcón ha plantado a VOX y esto no ha sido así". En este sentido, ha mencionado que "cierto es que razones le ha dado VOX al señor Azcón para que hubiese roto él, que se lo habíamos pedido, se lo hemos pedido por activa y por pasiva en este parlamento, pero no ha sido así. Quien ha abandonado al señor Azcón ha sido VOX, quien lo ha dejado en soledad ha sido VOX".

Pérez ha afirmado que Azcón "no es de fiar": "Le hemos pillado ya en unas cuantas mentiras, no sólo en su labor de líder de la oposición, cuando dibujó un Aragón absolutamente nefasto y prometió cosas que ahora cuando está en el gobierno no ha sido capaz de cumplir sus promesas, sino que lo hemos pillado en este parlamento y en sus propias comparecencias".

Asimismo, ha calificado de "mentira" que Azcón haya dicho que el consejero de Agricultura haya cesado a petición propia. "Es un cese que él mismo ha hecho y lo que hemos visto es que el propio consejero no quería dimitir. Yo creo que, bueno, fue capaz de oficializar sus mentiras".

En la reunión del Grupo Parlamentario Socialista, la portavoz ha comentado que van a analizar "esta situación inédita creada por el señor Azcón donde se constata su fracaso político en once meses de su llegada al Gobierno de Aragón y vamos a analizar y reorientar la estrategia de oposición del Partido Socialista porque ha sido útil".

En ese sentido, la portavoz ha trasladado que "hemos hecho una crítica, pero creo que una crítica objetiva, una crítica responsable y real, y que se ha visto realmente reconocida, sobre todo en la labor de la consejera de Educación y en la labor del consejero de Agricultura. Pedimos no sólo reprobación, sino la dimisión de ambos consejeros por su nefasta gestión en ambas competencias y vemos cómo el señor Azcón los ha cesado, aunque es cierto que ha utilizado a VOX como excusa".

En su opinión, el Gobierno de Aragón "está inmerso en el caos, y esa falta de liderazgo, esa falta de rumbo, es que se ve en todos los aspectos, en la forma y en el fondo". Ha agregado que el PSOE va a estar haciendo es un seguimiento "muy riguroso" de todos y cada uno de los nuevos consejeros del que es el segundo gobierno de Azcón en once meses".

"Estamos ante un gobierno en soledad, tiene 28 diputados de 67 y por tanto creo que el juego político, el debate, el debate sosegado, moderado, la búsqueda de consensos y acuerdos vuelve a esta casa".

Pérez ha reseñado que en estos once meses de oposición "hemos ofrecido un pacto en sanidad, también mantener la unidad en materia de financiación, en el modelo de financiación que hemos estado diseñando el conjunto de la comunidad aragonesa, y en ambos casos hemos obtenido el desprecio del Partido Popular".

Presidencia de las Cortes

Mayte Pérez ha recordado que en su día dijo que "si hubiese sido por el Grupo Parlamentario Socialista, Marta Fernández no sería Presidenta de las Cortes". En este momento, "si realmente VOX cumple lo que ha dicho, que se va a la oposición, tenemos una presidenta con siete votos". Por lo tanto, ha considerado que "es una labor más del Partido Popular y de VOX de decidir qué hacen y quienes deben manifestarse".

La portavoz ha incidido que "es absolutamente incoherente que una presidenta con siete votos sea la presidenta de las Cortes, pero no está en nuestra mano". El reglamento impide poder cesar o poder mover de ese puesto a quien ostenta la presidencia: "Me temo que además su modificación no va a salir".